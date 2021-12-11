Во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» в Самаре умер болельщик

Медики не смогли вернуть болельщика к жизни ФОТО: Metaratings.ru

Матч «Крылья Советов» — «Рубин», который 11 декабря 2021 года состоялся на стадионе «Солидарность Самара Арена», было омрачен страшной трагедией. Прямо во время игры 18 тура Тинькофф РПЛ на трибунах скончался болельщик.

— Ближе к концовке встречи на одной из боковых трибун стало плохо взрослому мужчине. Это было где-то за 10 минут до конца матча. Мужчине более получаса делали массаж сердца. Когда Пиняев забивал второй гол, медики еще работали, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец трагедии Иван Петров (личные данные изменены).

У некоторых фанатов вызвало негодование, что помощь умирающему оказывали прямо на трибуне. В тоннеле недалеко от места событий стоял реанимационный автомобиль, но его не стали подвозить к сектору, где все происходило.

— Болельщик умер. Говорят, что у него возникли проблемы с кровообращением и случилась остановка сердца. Очень неприятная ситуация, — добавляет наш собеседник.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям тех, кто отвечает за безопасность на арене.

- Зрителю было 50 лет. Врачи делали реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизни пострадавшего. Предварительная причина - внезапная остановка сердца. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом Крылья Советов, - прокомментировали в пресс-службе РПЛ.

Напомним, что закончилась встреча со счетом 2-0 в пользу самарских «Крыльев Советов». Голы в ворота «Рубина» забили кандидат в сборную России Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого этот мяч стал первым в РПЛ. «Крылья» догнали в турнирной таблице ЦСКА и сейчас располагаются на шестом месте.

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