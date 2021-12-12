«Все показали свое лицо без масок»: самарец рассказал, кто виноват в смерти болельщика на футбольном матче

Реанимация пришла уже после матча. Фото: mediaratings.ru

Болельщик, который находился на трибуне стадиона "Солидарность Самара Арена" рядом с погибшим 51-летним мужчиной, рассказал подробности о том, что случилось во время игры "Крылья Советов" - "Рубин". Илья Пастухов был одним из тех, кто первыми кинулся на помощь несчастному болельщику. Что произошло, как быстро приехали врачи и можно ли было что-то изменить, он рассказал изданию Metaratings.ru.

Просил нитроглицерин

Как рассказал Илья Пастухов, все случилось на 75 минуте матча. Вячеслав Непогожев стоял рядом с ним и женой. К ним он и обратился, сказав, что ему плохо. В руках у мужчины был баллончик, возможно с лекарством от астмы. Он попросил нитроглицерин - ни у кого таблеток не было.

- Я сразу стал кричать, обращаться к стюардам, просить вызвать врача, дать таблетки. Мужчина начал отключаться. Я держал его за руку, пытался говорить с ним. Потом моя жена - она врач - начала делать ему массаж сердца. Фельдшер по ощущениям прибежал не раньше, чем через 10 минут - уже после гола на 85 минуте. Пацан молодец, качал его до конца игры, не знаю, откуда у него столько сил, - поделился Илья.

Реанимация пришла только после матча

А вот реанимационная бригада появилась только после финального свистка. Илья рассказывает, что на мужчину нацепили кардиограмму. Хотя все говорили: у него уже слабый пульс. А врач с дефибриллятором посетовал, что тот не действует на морозе. И попросил перенести пострадавшего в тепло.

К тому времени вокруг остались только три мужчины. Вячеслав оказался тяжелым, поднять его не получалось.

- Мы обратились к полицейским, они себя хуже всего повели. Сказали, что они из Тольятти, что им не положено по инструкции ничего делать. Какая инструкция! Человек умирает! Мы просто не смогли его понять, а полицейские стояли и смотрели. Ушли мы, когда с момента остановки сердца прошло 40 минут. Жена сказала, что уже ничего нельзя сделать.

Работу всех проверят

Илья считает, что если бы все ведомства делали более слаженно, мужчину бы могли спасти.

- Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок – и скорая, и полиция, и просто люди, - отметил он.

На ситуацию уже отреагировали и в РПЛ, и в правительстве Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал проверить работу всех ответственных сотрудников, в РПЛ отметили, что возьмут все расследования под свой контроль. В минздраве отметили, что медики действовали по инструкции.

Футболисты "Крыльев Советов" признались, что их ситуация шокировала. Капитан команды Дмитрий Кабутов отметил, что все узнали о трагедии после игры и действительно потрясены. Команда посвятила погибшему болельщику победу над "Рубином". Руководство клуба выразило соболезнования семье Вячеслава и выразили готовность помочь близким материально.