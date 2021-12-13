Осторожно, праздник без мам и пап: как родителям пережить первый самостоятельный Новый год подростка

Журналисты «КП-Самара» выяснили у психолога, с какого возраста можно отпустить ребенка отмечать Новый год в собственной компании Фото: Shutterstock

- Мама, папа, этот Новый год я хочу встречать с друзьями, без вас, - такую фразу рано или поздно слышат все родители. Но не все оказываются к этому готовы. Кажется, еще вчера сын или дочка пешком под стол ходили. А сегодня от вас требуется отпустить кровиночку одного в ночную мглу - пусть и новогоднюю. И еще непонятно, чем они там с этими его друзьями будут заниматься! Хотя нет, как раз понятно – ведь сами когда-то были такими, и может быть от этого еще страшнее. Журналисты «КП-Самара» выяснили у психолога Екатериной Калининой, с какого возраста можно отпустить ребенка отмечать Новый год в собственной компании, как это пережить родителям, как ненавязчиво проконтролировать взрослеющего отпрыска и какие напутственные советы ему дать.

Возраст имеет значение

- Представляешь, дочке всего 14 лет, а она мне заявила, что хочет Новый год с подружками отмечать, - жалуется подруга. – А я как вспомню свою первую новогоднюю ночь в компании, так вздрогну. Я тогда в первый раз водку попробовала и с мальчиком целовалась под елкой. Эх и разгромили мы с компанией квартиру! Но мне-то уже 16 было, хоть постарше….

Эксперты говорят: все дети и семьи разные, и взросление у всех тоже идет по-разному. Кто-то уже в 13 лет норовит ускользнуть из дома к друзьям, а кто-то до 40 лет поднимает шампанское под бой курантов непременно с родителями. Психологи утверждают: позволить ребенку встречать Новый год вне семьи лучше не раньше 16-17 лет.

- Уровень осознанности в 16-17 лет выше, чем в 13-14, - говорит Екатерина Калинина. –Подростковость – период, когда сильнее всего выражена жажда риска. Но в 16 порядка в голове уже больше – в этом возрасте при возникновении неприятной или опасной ситуации ребенок скорее позвонит родителю с просьбой о помощи, а не попытается ее скрыть. Да и выглядят в 16 лет уже взрослее, чем в 13, а значит, соблазна воспользоваться детской беззащитностью у непорядочных взрослых может быть меньше.

Если же 13-14-летние категорически настаивают, что хотят отметить Новый год с друзьями, можно предложить варианты, которые устроят и детей, и родителей. Например, подростки могут побыть вместе до 10-11 вечера, а дальше разойтись по своим семьям. Или детская компания может встретить бой курантов в отдельной комнате в доме, где будет кто-то из взрослых – к примеру, родители одного из детей.

Главная опасность – нетрезвые взрослые

Многие родители видят главную опасность самостоятельной новогодней ночи для подростков в злоупотреблении алкоголем или даже наркотическими веществами. Но специалисты говорят, что это не так.

- Конечно, в новогоднюю ночь без взрослых ребенок может попробовать алкоголь, тем более, что повлияет атмосфера праздника. Но это может произойти не только в Новый год, - говорит психолог. – Запреты в этой ситуации неэффективны - только ненавязчивые разговоры и такой же ненавязчивый контроль.

Как правило, родители мальчиков легче соглашаются отпустить их одних в новогоднюю ночь.

- Есть некоторый стереотип, что «мальчикам проще», что они могут за себя постоять, в отличие от девочек, которые более беззащитные, - говорит Екатерина Калинина. – Но мальчики чаще склонны вступать в споры и конфликты, рисковать, особенно под влиянием алкоголя, или чтобы впечатлить компанию. Для них это главная опасность. Девочки же более влюбчивые и увлекающиеся, и родители, как правило, тревожатся за их невинность. Но все же главная опасность в новогоднюю ночь – это большое количество нетрезвых взрослых на улице, которые не всегда могут быть адекватны. Поэтому если вы понимаете, что подростки пойдут гулять, то заранее проговорите, чтобы они избегали подобных компаний, не нарывались на конфликт и в случае опасности звонили родителям.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чтобы Новый год не превратился в стресс: лайфхаки для родителей

- Договоритесь «на берегу». Объясните сыну или дочери, чем вызвано ваше беспокойство: на улице ночь, рядом не будет взрослых, возможно, не будет связи. Признайтесь: такого еще никогда не было, поэтому я волнуюсь, хочу, чтобы ты не сделал ошибок. Проговорите возможные опасности – например, употребление алкоголя, психотропных веществ, обилие нетрезвых людей на улицах. Для многих детей родительское «можно» и «нельзя» будет стабилизирующим фактором в ситуации неуверенности.

- Узнайте, где и с кем ребенок собирается встречать Новый год. Хорошо, если это его друзья, которых вы хорошо знаете. Если же компания вам мало знакома, уточните адрес, телефон хозяина «вписки» и его родителей. По возможности – заранее познакомьтесь и договоритесь о действиях в случае возникновения нештатной ситуации.

- Обговорите, что делать в случае возникновения опасности или угрозы. Объясните ребенку, что он всегда может уйти оттуда, где ему стало некомфортно, что он не обязан оставаться, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Особенно это важно, если ребенок «ведомый», и склонен следовать за другими. Договоритесь, что ему делать в этом случае, и как вы сможете помочь – приехать за ним, вызвать такси и т.д.

- Договоритесь о вариантах контроля. Объясните ребенку, что вы хотите встретить Новый год без тревоги, но и нарушать его личное пространство не хотите. Предложите вместе выбрать подходящий вариант. Это могут быть смс, звонки, либо установка приложения «Где мой ребенок» (если, например, вы опасаетесь, что дети пойдут гулять в новогоднюю ночь)

- Налейте себе шампанского и выдохните. Ваш ребенок вырос, и это хорошо. Обособление от родителей – неизбежный и необходимый процесс взросления, и гораздо хуже, если этого не происходит вовремя. Важнее в это время не запрещать и не пытаться удержать подростка возле себя, а сохранить с ним доверительные отношения. А еще - дать подросшему ребенку ощущение поддержки и принятия со стороны родителей.