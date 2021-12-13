Погода в Самаре на начало недели 14-15 декабря 2021: холод скандинавского антициклона уходит

Снега в Самаре пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже по-зимнему холодно, но из-за отсутствия снега новогоднего настроения пока нет. По прогнозам синоптиков, в начале этой недели холода начнут отступать, а снега если и ждать, то не в ближайшие дни.

Пока регион находится под влиянием скандинавского антициклона. По данным Приволжского УГМС, антициклон начинает уходить, но холод, который он принес, пока остается. В ближайшие дни ожидается до 7 градусов мороза.

Во второй половине недели в регион придет теплый воздух, в результате чего температура воздуха повысится. К концу недели станет заметно теплее, местами температура воздуха упадет до нуля градусов.

Самая холодна ночь в ближайшее время будет во вторник – местами по области прогнозируют до -18 градусов, но в целом ожидается от -8 до -13 градусов.

Долгожданный снег, по прогнозам синоптиков, все-таки появится, но вряд ли раньше четверга.