«Нам хочется делать здравые движи»: самарские автолюбители из «Kontora Club 63» устроили благотворительный автопробег

Самарский автоклуб провел благотворительную акцию в поддержку детей и собак. ФОТО: Скриншот из видео

В субботу, 11 декабря, Самарский клуб автолюбителей «Kontora Club 63» устроил благотворительный автопробег, в ходе которого автомобилисты посетили детский дом «Ровесник» и собачий приют «Надежда».

Как рассказали «КП-Самара» участники автоклуба, они дождались окончания локдауна и организовали большой автопробег, который планировали уже несколько месяцев. Акция заинтересовала большое количество людей по всей Самарской области – всего в автопробеге приняли участие около 40 машин и 60 человек. Контролировали соблюдение безопасности сотрудники ДПС и Росгвардии. Полицейские похвалили автомобилистов за тягу к благотворительности и дали наставления не нарушать правила дорожного движения.

Представитель автоклуба Павел Волжанин рассказал журналистам «КП-Самара», что идея о благотворительности появилась давно и все единодушно ее поддержали.

- Эта мысль нас застала очень давно, ибо в наше время стало очень мало добра. Суть автоклубов, в среднем – кто в чем-либо круче, у кого машина заряженней и так далее. Мы же ячейка общества, нам хочется собрать молодежь и делать здравые движи, которые будут интересны самому разному возрасту. Мы тем самым добавим нашему городу что-то необычное, а главное здравое времяпрепровождение молодежи, - поделился Павел.

После сбора автоколонна выдвинулась в большой магазин в поселке Зубчаниновка, где все закупили необходимые сладости, товары первой необходимости и еду для собак. По словам Павла, окружающие люди сначала испугались такого количества автомобилей, а после наоборот поддерживали ребят.

- Сначала все испугались, ведь в магазин закупаться зашла большая часть людей. Как только местные жители поняли зачем мы приехали, они все были приятно удивлены, расспрашивали за нашу акцию, хвалили и хотели так же поучаствовать, - рассказал «КП-Самара» Павел.

Приехав в детский дом «Ровесник», автомобилисты стали выгружать из багажников вещи, игрушки, канцелярию и сладости. После этого во дворе детского дома была устроена небольшая дискотека под детские песни, на которых воспитанники «Ровесника» прыгали и танцевали, а после участники автопробега пообщались с ребятами и пообещали приехать вновь в ближайшее время с новым мероприятием.

Из детского дома автоколонна отправилась в собачий приют «Надежда» в городе Новокуйбышевске. По пути колонну радостно встречали другие автомобили, сигналили им и, узнав причину такого скопления автомобилей, одобряли порыв самарчан. В приют «Надежда» автоколонна приехала уже вечером. Пообщавшись с работниками, автомобилисты вручили владельцам приюта подарки, а собакам вкусняшки, после чего провели с собаками длительное время в играх и прогулках.

Окончился автопробег символическим салютом, который участники запустили на одной из площадей Новокуйбышевска. Организаторы надеются, что такой акцией они могут подать пример того, как получать удовольствие, делая благие дела. Очевидно, что это далеко не последняя акция автомобилистов. Все присутствовавшие на акции выразили надежду, что в новом 2022 году количество участников их акций будет увеличиваться, как и масштабы мероприятий.