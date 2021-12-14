Электрические снеговики и смешарики в кустах: показываем, как украсили Самару к Новому году-2022

Новый год уже приходит в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару уже украсили перед Новым годом. Световые фонтаны, гирлянды, украшения, светящиеся фигуры и елочки появились не только в центре города, но и в прогулочных районах и в парках в отдаленных районах. И это очень своевременно. Эта зима пока не радует самарцев снегопадами, тротуары и газоны даже не тронуты снежком. Бороться с городской серостью помогают зажигающиеся повсеместно украшения.

На площади еще появятся ледяные фигуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Началось все с площади Куйбышева. Здесь уже выстроились в хоровод елки. Также здесь делают резиденцию Деда Мороза, сказочный лес и уже приготовили заготовки для ледяных скульптур. Красота будет несказанная! В новогоднюю ночь и на каникулах на площади будет праздник и развлекательная программа. Можно будет фотографироваться, проходить квест на пути в гости к Деду Морозу и кататься на коньках. Больше подробностей о новогодних праздниках в Самаре - в проекте "Отдых в России".

Кстати, установка новогоднего комплекса на площади Куйбышева обошлась городу в 412 млн рублей.

А на склоне Самарской площади - световой ручей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красиво уже и на Самарской площади. Здесь появилась елка, на вершине которой - вместо звезды - виднеется часть памятника сотрудникам авиационной отрасли. Около Белого дома вся площадка залита светом, а склон площади Славы под стеной украшен световыми фонтанами и ручьями.

На Самарской площади уже стоит елка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году на создание новогодней атмосферы в Самаре потратили более 64 миллионов рублей. Эта деньги пошли на закупку и установку световых объектов. Они и в самом деле создают праздничное настроение.

В кресло к снеговику можно присесть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такие снеговики со скамейками появились по всему городу. Жители города в шутку сравнивают их кресла с электрическим стулом. Но на самом деле они абсолютно безопасны.

Настоящий сказочный теремок - на улице Ленинградской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые красивые украшения на улице Ленинградской. Здесь все залито огнями, стоит множество фигур - медвежонок, новогодние подарки.

На Ленинградке тоже есть елка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, здесь тоже есть елка.

Улица Ленинградская по-прежнему вся в огнях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сквере Высоцкого можно встретить Смешариков, так что сюда точно стоит ехать гулять с маленькими детишками.

В центре поставили Смешариков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем на окраинах настроение не хуже. На проспекте Юных Пионеров уже не первый год живет снеговик с самолетом, который нравится всем окружающим детишкам.

Такого снеговика с самолетом можно встретить на проспекте Юных Пионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А около стадиона Металлургов появилась еще и огромная светящаяся стела - "Городу трудовой доблести".

А около парка металлургов появилась еще и блестящая стела "Город трудовой доблести" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот такая красота - на площади Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане с удовольствием фотографируют новогодние украшения, но все же надеются, что к световым фигурам присоединится еще и снежок - согласитесь, с ним город выглядит гораздо праздничнее. Уж пусть выпадает небольшими дозами - чтобы не завалило нас с головой сугробами!