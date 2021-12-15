Полез в ледяную воду за бездомным псом: под Самарой мужчина спас раненую собаку

Пес не мог сам выбраться из ледяной воды. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Под Самарой в декабре 2021 года мужчина рискнул здоровьем, чтобы вытащить бездомного пса из ледяной речной воды. Поняв, что животное попало в беду, житель Самары Александр Никишкин и его 12-летний племянник Ростислав бросили все силы на спасения собаки.

«Пытались разбить лед камнями»

Все произошло во второй половине дня в воскресенье, 12 декабря, в районе Смышляевки. Около половины пятого вечера Александр с Ростиславом возвращались с рыбалки.

- Мы проезжали по мосту через Падовку, и тут племянник говорит - мол, там по реке бобер плывет, - рассказал Александр журналисту «КП-Самара». – Мы остановились, чтобы на него посмотреть. Но едва я на него глянул, понял, что это совсем не бобер.

Вдоль берегов река уже была скована льдом, однако в середине оставалась открытая вода. И в этой воде, отчаянно барахтаясь, плыла собака. Пса несло течением и выбраться самостоятельно он явно не мог. Рядом, на берегу, в тревоге металась еще одна собака.

Александр рискнул здоровьем ради того, чтобы вытащить собаку из воды. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Вначале мы с Ростиславом решили попробовать разбить лед вдоль берега, чтобы собака могла выбраться из воды. Племянник искал вокруг камни потяжелее, а я кидал их об лед, - вспоминает Александр. – Но все оказалось безрезультатно. Я понял – если мы хотим спасти собаку, то нужно лезть за ней в воду. Конечно, я понимал, что это опасно, у Падовки дурная слава, в нее сливают промышленные отходы. Река неглубокая, мне где-то по грудь, поэтому утонуть я не боялся, но на дне могло оказаться что угодно, поэтому нужна была страховка. Племяннику всего 12 лет, и он бы меня, случись что, не вытащил бы.

Успел в последний момент

Александр и Ростислав нашли на берегу металлическую проволоку, закрепили ее за дерево. Мужчина снял верхнюю одежду и держась за проволоку полез в воду. К тому времени пес уже устал бороться с водой и затих. Александр успел буквально в последний момент – собака уже ушла под воду, но он подхватил животное и вынес его на берег.

Александр не считает себя героем. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Собака окоченела и уже не дышала. Я положил ее в багажник, накрыл покрывалом, включил на полную мощность печку. Ростислав принялся звонить старшей сестре, которая учится на ветеринара, она помогла советами. Рядом остановились еще две машины с рыбаками, все вместе мы попытались реанимировать пса, сделать искусственное дыхание, - рассказывает Александр. – Минут через 10 наши усилия увенчались успехом, пес задышал, начал немного двигать головой и лапами. Но не более того. Мы поняли, что ему нужен ветеринар. Через знакомых зооволонтеров вышли на руководителя приюта «ФлагманВет» Инну Тарасенко, она договорилась с ветклиникой «Панда», чтобы нашего пса приняли бесплатно, и мы повезли его к врачу.

Пса отвезли в ветеринарную клинику. фото: предоставлено "КП-Самара"

«Пса гнали выстрелами»

Казалось, что хэппи-энд совсем близко. Однако осмотрев спасенного из воды пса, ветеринары обнаружили огнестрельные ранения.

- Мы ожидали проблемы с дыханием, проблемы из-за переохлаждения, но оказались не готовы к тому, что в теле собаки оказалась картечь, - рассказала журналисту «КП-Самара» Инна Тарасенко. – Это чудовищно. Скорее всего, пса гнали выстрелами – это объясняет, как он оказался посреди реки, куда обычно собака бы не зашла.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти пса не удалось – у него было слишком высокое давление и слишком низкая температура. Ночью пес умер.

В теле пса ветеринары обнаружили картечь. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Пес был стерилизован, и у него было обрезано одно ухо. Так до введения желтых клипс помечали собак, стерилизованных по госпрограмме, - говорит Инна Тарасенко. – То есть на эту собаку были потрачены государственные деньги, животное было не опасно, стерильно, но это все равно не спасло пса от ужасной смерти. Для меня это яркое свидетельство того, что госпрограмму по обращению с бездомными животными нужно менять.

Александр и Ростислав очень расстроились, что спасенный ими пес все же погиб. Но мужчина уверяет: если бы такая ситуация повторилась, то он снова без раздумий полез бы в реку за бездомным псом.

- Это никакое не геройство, мы просто поступили по-человечески, - говорит он.

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