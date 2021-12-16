Оставались считанные минуты до смерти: как в Самаре гаишники спасали водителя с сердечным приступом

Экипаж ДПС вовремя пришел на помощь. Фото: ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре сотрудники ДПС спасли водителя с сердечным приступом от неминуемой смерти. Мужчине стало плохо на дороге, и все могло закончиться плачевно. Однако, к счастью, поблизости оказался экипаж ГИБДД.

«Я, наверное, умираю»

19 ноября пенсионер Ахмет Бабаев из села Васильевка под Тольятти отмечал день рождения. Этот день он планировал посвятить своему здоровью – в течение года мужчина перенес инсульт и инфаркт, врачи говорили о необходимости операции, и Ахмет Каримович вместе с супругой отправились в Самару, в областной кардиоцентр за направлением. Однако на подъезде к Царевщине мужчине внезапно стало плохо за рулем.

- Муж сразу остановил машину, - вспоминает тот страшный день супруга Ахмета Бабаева Надежда. – Он был очень бледный, тяжело дышал. Прохрипел только: «Я, наверное, умираю». К счастью, я увидела впереди машину ГИБДД, побежала туда, попросила вызвать скорую помощь.

В тот день на посту около Царевщины дежурили сотрудники полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре старший лейтенант полиции Сергей Ларионов и лейтенант полиции Хаган Гуламов. Услышав сбивчивый рассказ женщины и увидев Ахмета Бабаева, который с трудом выбрался из салона своего авто, полицейские поняли – нельзя терять времени.

- Женщина просила вызвать скорую помощь, но я понял, что у нас нет времени ждать приезда бригады, - рассказал Сергей Ларионов журналисту «КП-Самара». – Я уже видел подобные симптомы раньше, и знал, что есть реальная угроза жизни человека, в любой момент могло остановиться сердце.

«Дорогу уступали даже пешеходы»

Инспектора ГИБДД посадили водителя и его супругу в служебную машину, включили сирену и вдавили в пол педаль газа. Дорога от Царевщины до кардиоцентра заняла всего два десятка минут.

- Заслышав сирену, машины разъезжались в стороны, даже пешеходы на переходах уступали дорогу, а инспектор за рулем просто творил чудеса, - рассказывает Надежда. – Только это нас и спасло. В пути мужу становилось все хуже, и когда мы добрались до больницы, он уже не мог самостоятельно передвигаться. Его сразу принял врач, всего облепили датчиками, сказали, что у мужа отек легких 70% и отправили в реанимацию.

Сергей Ларионов признается: это первый подобный случай за семь лет его службы.

- Конечно, слышал про такое не раз, наверное, у каждого инспектора такое случается. Спрашивал сам себя – мол, а как бы ты поступил в такой ситуации. Страха не было, хотя в середине пути были опасения, что можем не успеть довезти, мужчине становилось все хуже.

Второй день рождения

Уже позже, когда Ахмета Бабаева откачали, доктор подошел к нему и сказал, мол, празднуй второй день рождения, еще буквально несколько минут промедления, и мы бы уже не сумели помочь.

- Мы безмерно благодарны ребятам, инспекторам ДПС, которые сразу откликнулись на нашу беду и так быстро и вовремя доставили в больницу, - говорит Надежда. - Благодаря им мой супруг остался в живых!

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