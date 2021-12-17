Более 120 катков в Самаре: где можно покататься на коньках в декабре 2021

В Самаре зальют более 120 катков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился список катков в Самаре. По данным городской администрации, появится более 120 ледовых площадок, а в дальнейшем может еще прибавиться.

Катки сделают в парках, скверах, на набережной, во дворах и на территориях школ, а также на площади Куйбышева.

Сейчас оборудованы четыре площадки – в парке «Дружба», Победы, 50-летия Октября («Металлургов») и парке Гагарина. Там имеются пункты проката и заточки коньков, раздевалки, точки питания.

Публикуем список катков, которые появятся в районах Самары.

Железнодорожный район

ул. Партизанская, 74

ул. Гагарина, 69

ул. Волгина, 109

ул. Киевская, 10

ул. Революционная, 139

ул. Волгина, 142

ул. Тухачевского,224

ул. Гагарина, 39

ул. Мостовая,12

ул. Пензенская,47

ул. Волгина, 110

ул. Пензенская,65а

ул. Дзержинского,32

ул. Агибалова, 7А

Кировский район

ул. Арзамасская, 5

ул. Ташкентская,102а

ул. Товарная,17а

пр. Землянский,18

пр.Кирова,321

ул.Севастопольская,46а

ул.Ташкентская,111

ул.Ташкентская,148

пр. Металлургов,73

ул Пугачевская,19а

ул. Гоголя, 100

ул. Путейская,15

18 км Московского шоссе, 1 а

уд. Стара-Загора, 226а

ул. Майская, 47

ул. Транзитная, 111

пр.Кирова, 319

пр. Юных Пионеров, 154а

ул. Димитрова, 50

пр.Кирова, 277

ул. Димитрова, 17

ул. Демократическая, 57

Парк им 50-летия Октября, (дорожки) пер. Ташкентский, 39

Парк им 50-летия Октября, (площадка) пер. Ташкентский, 39

Красноглинский район

п.Красная Глинка, кв-л 4, д.10

п.Южный, д.20,21,27,28

п. Береза, квартал 9, 11

п. Береза, квартал 4, 9

Микрорайон «Крутые ключи», Бульвар Жалнина, 13

Микрорайон «Крутые ключи», ул.Мира,31

п.Прибрежный,ул.Труда,9(Сквер Н.З.Овчарова)

п. Мехзавод, кв.11а, д. 32

ул.Академика Кузнецова,7

ул.С.Лазо, 23а, стадион «Чайка»

ул.С.Лазо,23а, стадион «Чайка»

пос.Управленческий, лыжная база «Чайка»

Московское шоссе 24,д.5

п.Мехзавод,кв-л 15,26

п.Управленческий, ул.С.Лазо 21

Куйбышевский район

ул.Хасановская,33/Новомолодежный пер.30

ул.Егорова, 16

ул.Воздушного флота, 1( "Рубежное")

ул.Казачья, 32 (ЖР Волгарь)

ул.Силаева, 1

ул.Пугачевский тракт, 27А

ул.Фасадная, 19

ул.Фасадная, 19

Долотный переулок, 4

ул.Центральная, 11А

ул. Арбатская,3/ ул.Фестивальная, 4 (пос. 113 км.)

ул. Стадионная, 1а

Ленинский район

ул. Молодогвардейская, 211

ул.Клиническая, 22

ул.Галактионовская, 128

Площадь им. Куйбышева

Площадь им. Куйбышева

Площадь им. Куйбышева

пр. Волжский,10 (Самарская набережная - участок от бассейна ЦСК ВВС до ул.Маяковского)

Площадь Славы

Ленинская, 142 (музей им. П.В.Алабина)

Октябрьский район

ул. Гагарина, 26-28

ул. Авроры, 122

ул. Авроры, 146а

ул. Центральная, 27

Московское шоссе,49

ул.Ново-Садовая,25

ул.Ялтинскаяа, 2А

ул.Печерская, 20А

ул.Подшипниковая, 24

ул.Советской Армии,277

ул.Ново-Садовая,159

ул.Академика Павлова,85

ул.Лукачева,17

пр.Ленина, 1

Стадион "Торпедо-4", ул.Мичурина, 90

Студгородок СНИУ (Московское шоссе, ул.Лукачева, ул.Гая, ул.Врубеля)

Промышленный район

ул. Аминева, 3-5

ул. Зои Космодемьянской, 3-5

ул. Бубнова, 10

Московское шоссе, 276

ул. Ташкентская, 204

ул. Г. Димитрова, 107(ул. Тополей, 4)

ул. Солнечная, 43а

ул. Рыльская, 44

ул. Демократическая,32

Московское шоссе, 131

ул. Вольская, 77-83

ул. Ветлянская,46-48

ул. Нагорная,11

пр. Карла Маркса,346

ул. Фадеева,66

ул. Физкультурная, 133

ул. Фадеева,61

ул. Силина,10

ул. Ново-Вокзальная,193а

Московское шоссе,101

ул. Ново-Садовая, 377

ул. Каховская,7

ул. Солнечная,63

ул.Воронежская, 232

ул. Ново-Вокзальная, 203а

ПКиО им.Ю.А.Гагарина

Самарский район

ул. Л.Толстого, 97 А, стадион «Динамо»

Советский район

ул. Дыбенко, 36

ул. Советской Армии, 25/пер. Брусчатый, 14

ул. Экспериментальная, 5

ул. Аэродромная, 54

ул. Запорожская, 24

ул. Промышленности, 319

ул. Гагарина, 118

ул. Аэродромная, 90

ул. Победы, 93а