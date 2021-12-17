Более 120 катков в Самаре: где можно покататься на коньках в декабре 2021

В Самаре зальют более 120 катков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Появился список катков в Самаре. По данным городской администрации, появится более 120 ледовых площадок, а в дальнейшем может еще прибавиться.
Катки сделают в парках, скверах, на набережной, во дворах и на территориях школ, а также на площади Куйбышева.
Сейчас оборудованы четыре площадки – в парке «Дружба», Победы, 50-летия Октября («Металлургов») и парке Гагарина. Там имеются пункты проката и заточки коньков, раздевалки, точки питания.
Публикуем список катков, которые появятся в районах Самары.
Железнодорожный район
ул. Партизанская, 74
ул. Гагарина, 69
ул. Волгина, 109
ул. Киевская, 10
ул. Революционная, 139
ул. Волгина, 142
ул. Тухачевского,224
ул. Гагарина, 39
ул. Мостовая,12
ул. Пензенская,47
ул. Волгина, 110
ул. Пензенская,65а
ул. Дзержинского,32
ул. Агибалова, 7А
Кировский район
ул. Арзамасская, 5
ул. Ташкентская,102а
ул. Товарная,17а
пр. Землянский,18
пр.Кирова,321
ул.Севастопольская,46а
ул.Ташкентская,111
ул.Ташкентская,148
пр. Металлургов,73
ул Пугачевская,19а
ул. Гоголя, 100
ул. Путейская,15
18 км Московского шоссе, 1 а
уд. Стара-Загора, 226а
ул. Майская, 47
ул. Транзитная, 111
пр.Кирова, 319
пр. Юных Пионеров, 154а
ул. Димитрова, 50
пр.Кирова, 277
ул. Димитрова, 17
ул. Демократическая, 57
Парк им 50-летия Октября, (дорожки) пер. Ташкентский, 39
Парк им 50-летия Октября, (площадка) пер. Ташкентский, 39
Красноглинский район
п.Красная Глинка, кв-л 4, д.10
п.Южный, д.20,21,27,28
п. Береза, квартал 9, 11
п. Береза, квартал 4, 9
Микрорайон «Крутые ключи», Бульвар Жалнина, 13
Микрорайон «Крутые ключи», ул.Мира,31
п.Прибрежный,ул.Труда,9(Сквер Н.З.Овчарова)
п. Мехзавод, кв.11а, д. 32
ул.Академика Кузнецова,7
ул.С.Лазо, 23а, стадион «Чайка»
ул.С.Лазо,23а, стадион «Чайка»
пос.Управленческий, лыжная база «Чайка»
Московское шоссе 24,д.5
п.Мехзавод,кв-л 15,26
п.Управленческий, ул.С.Лазо 21
Куйбышевский район
ул.Хасановская,33/Новомолодежный пер.30
ул.Егорова, 16
ул.Воздушного флота, 1( "Рубежное")
ул.Казачья, 32 (ЖР Волгарь)
ул.Силаева, 1
ул.Пугачевский тракт, 27А
ул.Фасадная, 19
ул.Фасадная, 19
Долотный переулок, 4
ул.Центральная, 11А
ул. Арбатская,3/ ул.Фестивальная, 4 (пос. 113 км.)
ул. Стадионная, 1а
Ленинский район
ул. Молодогвардейская, 211
ул.Клиническая, 22
ул.Галактионовская, 128
Площадь им. Куйбышева
Площадь им. Куйбышева
Площадь им. Куйбышева
пр. Волжский,10 (Самарская набережная - участок от бассейна ЦСК ВВС до ул.Маяковского)
Площадь Славы
Ленинская, 142 (музей им. П.В.Алабина)
Октябрьский район
ул. Гагарина, 26-28
ул. Авроры, 122
ул. Авроры, 146а
ул. Центральная, 27
Московское шоссе,49
ул.Ново-Садовая,25
ул.Ялтинскаяа, 2А
ул.Печерская, 20А
ул.Подшипниковая, 24
ул.Советской Армии,277
ул.Ново-Садовая,159
ул.Академика Павлова,85
ул.Лукачева,17
пр.Ленина, 1
Стадион "Торпедо-4", ул.Мичурина, 90
Студгородок СНИУ (Московское шоссе, ул.Лукачева, ул.Гая, ул.Врубеля)
Промышленный район
ул. Аминева, 3-5
ул. Зои Космодемьянской, 3-5
ул. Бубнова, 10
Московское шоссе, 276
ул. Ташкентская, 204
ул. Г. Димитрова, 107(ул. Тополей, 4)
ул. Солнечная, 43а
ул. Рыльская, 44
ул. Демократическая,32
Московское шоссе, 131
ул. Вольская, 77-83
ул. Ветлянская,46-48
ул. Нагорная,11
пр. Карла Маркса,346
ул. Фадеева,66
ул. Физкультурная, 133
ул. Фадеева,61
ул. Силина,10
ул. Ново-Вокзальная,193а
Московское шоссе,101
ул. Ново-Садовая, 377
ул. Каховская,7
ул. Солнечная,63
ул.Воронежская, 232
ул. Ново-Вокзальная, 203а
ПКиО им.Ю.А.Гагарина
Самарский район
ул. Л.Толстого, 97 А, стадион «Динамо»
Советский район
ул. Дыбенко, 36
ул. Советской Армии, 25/пер. Брусчатый, 14
ул. Экспериментальная, 5
ул. Аэродромная, 54
ул. Запорожская, 24
ул. Промышленности, 319
ул. Гагарина, 118
ул. Аэродромная, 90
ул. Победы, 93а