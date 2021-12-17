На Сызранском НПЗ посвятили в нефтяники молодых специалистов и сотрудников

Полку Сызранского НПЗ прибыло! Фото: АО «СНПЗ»

Взаимный интерес

Посвящение в нефтяники – традиционное мероприятие для всех молодых сотрудников, вступивших в ряды «Роснефти». Компания заинтересована в привлечении энергичной, хорошо образованной, готовой к совершенствованию профессиональных навыков молодежи. Работа с молодыми специалистами является безусловным приоритетом корпоративной кадровой политики. С первого дня ребята максимально вовлекаются в управленческие и технологические процессы, общественно-полезную, культурную и спортивную жизнь коллектива. За каждым новичком закрепляется наставник – сотрудник с высокой квалификацией, который помогает подопечному приобрести практические навыки, составить и реализовать индивидуальный план развития.

Коллектив Сызранского НПЗ год за годом пополняют выпускники профильных учебных заведений. Большинство окончили обучение по направлениям «Оборудование нефтегазопереработки» и «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Став заводчанами, они не прекращают научной деятельности: только в этом году в кустовой научно-технической конференции ребята представили 76 проектов в семи секциях по всем основным бизнес-направлениям нефтепереработки. Лучшие идеи «Роснефть» внедряет в производство. Молодые специалисты участвуют также в конкурсе профессионального мастерства, который ежегодно проводится по всем основным рабочим профессиям. Промышленный гигант дает ребятам возможности не только для развития: социальной поддержке молодых специалистов посвящен целый раздел Коллективного договора. Трудясь на рабочих должностях, они получают выплаты, на предприятии действует льготная система ипотечного жилищного кредитования, иногородним предоставляется общежитие.

Добро пожаловать в семью!

Посвящение в нефтяники сызранских нефтепереработчиков всегда было праздником, в котором принимали участие все желающие горожане - событие проходило на центральной площади Сызрани. Но ради эпидемической безопасности второй год церемонию проводят в заводском ФОК «Надежда». И, хотя довольные лица ребят закрывают маски, торжественности не становится меньше: как десятки лет до этого, звучит клятва - обещание отдавать силы и знания на развитие родного предприятия, беречь традиции предыдущих поколений, соблюдать технику безопасности и принимать активное участие в общественной жизни.

- Главным принципом первых лет работы на предприятии должен быть «Мне не все равно» - в действенности такой позиции я убедился на своем опыте, - обратился к героям торжества главный инженер АО «СНПЗ» Константин Кусакин. - Мы ждем от вас активного участия в научно-технических конференциях. Придумывайте что-то новое и не стесняйтесь заявлять о себе на нашем инновационном портале. Ведь замечают только тех, кто делает чуть больше того, что от него ожидают.

Операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты, слесари и лаборанты химического анализа - многие уже успели проявить себя, совсем недавно влившись в коллектив.

- После окончания Губернского колледжа по специальности «техник-технолог по переработки нефти и газа» и службы в армии я поступил заочно в сызранский филиал СамГТУ, - рассказал оператор товарный Рустам Алюшев. - Сейчас работаю и учусь на третьем курсе политеха по направлению «Химическая технология». СНПЗ для меня – прежде всего надежная работа, социальные гарантии, возможности для развития и роста. И место, где можно принести пользу обществу: весной мы помогали Рачейскому лесничеству, высадили несколько тысяч молодых сосен. А осенью заложили сквер из лип в районе Образцовской Площадки.

Рустам Алюшев совмещает работу с учебой в вузе. Фото: АО «СНПЗ»

После посвящения в нефтяники ребята приняли участие в деловой игре на сплочение и командообразование, изучение Кодекса деловой и корпоративной этики. Все это позволило молодым заводчанам лучше узнать друг друга, завод и Компанию, с которыми они связали свою жизнь.