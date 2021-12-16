Под Самарой хотят построить большой реабилитационный центр для бездомных собак

Под Самарой предлагают построить большой реабилитационный центр для бездомных животных. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Под Самарой хотят построить большой реабилитационный центр для бездомных животных. Такое предложение прозвучало на встрече губернатора Дмитрия Азарова с зоозащитниками на этой неделе. Глава региона поддержал идею общественников. Строить центр могут начать уже в следующем году. Автор проекта, руководитель ветклиники и приюта для животных «ФлагманВет» Инна Тарасенко рассказала журналисту «КП-Самара», зачем нужен такой реабилитационный центр и что в нем будет.

«Программа ОСВВ не работает»

В последнее время проблема безнадзорных животных в Самаре и пригородах стоит особенно остро. Несмотря на то, что животных ловят и стерилизуют, их становится все больше, они сбиваются в стаи и даже нападают на людей.

В реабилитационном центре должна действовать современная ветклиника. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Программа отлова, стерилизации и возвращения в привычную среду обитания не работает, - говорит Инна Тарасенко. – Стерилизованных животных выпускают там, где позволяют правила, а это определенные ограниченные территории, выпускают сразу в большом количестве, естественно, они сбиваются в стаи. А стая, как и толпа людей, например, может быть агрессивна. Нужен другой подход.

В качестве альтернативы Инна Тарасенко представила губернатору разработанный опытными зоозащитниками проект строительства большого реабилитационного центра на 2,5 тысячи собак, который должен стать главным оплотом для решения проблемы бездомных животных в Самаре и пригородах.

Центр будет рассчитан на 2,5 тысячи собак. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Губернатор поддержал нашу идею, мы проговорили возможные варианты размещения и уже завтра едем смотреть участок, на котором может разместиться центр. Это участок в 3,5 га в районе поселков Лопатино и Аглос, - рассказала Инна Тарасенко журналисту «Комсомолки». – На нем предполагается построить реабилитационный центр площадью в 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет двухэтажное административное здание с современной ветеринарной клиникой, которая сможет также оказывать квалифицированную ветпомощь домашним животным, а вырученные средства направлять на помощь бездомным собакам.

«Самара стоит на пороге экологической катастрофы»

Остальную территорию займут теплые боксы для безнадзорных собак. Их будет ловить специальный патруль по заявкам самарцев. После прохождения карантина животных будут лечить, прививать и стерилизовать. Часть из них останется в центре для социализации и дальнейшего пристроя в семью. Те животные, которые будут признаны безопасными, будут возвращены в место отлова и поручены местным неравнодушным активистам. Безнадежно больные и очень агрессивные животные будут подвергнуты гуманной эвтаназии.

Центр могут построить всего за год. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Это недешевый проект, по предварительным данным на строительство центра может понадобиться около полумиллиарда рублей, - говорит Инна Тарасенко. – Но момент, когда проблему бездомных животных можно было решить как-то иначе, давно упущен. Сейчас Самара стоит на пороге экологической катастрофы, и помочь может только решительная и четкая политика, руководство из единого центра. И не стоит забывать, что за появление бездомных собак на улицах во многом несут ответственность люди – те, кто бросает животных на дачах, при переездах, после смерти родственников, те, кто не стерилизует собак и выбрасывает на улицу щенков. Пока такое отношение к животным не изменится, на улицах будут появляться бездомные собаки. Но строительство центра сможет помочь в решении проблемы.

При наличии финансирования построить реабилитационный центр для бездомных собак под Самарой могут уже до конца 2022 года.

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