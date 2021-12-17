Подарки в декабре и спокойствие весь год. Объясняем, почему стоит зарегистрироваться в личном кабинете РКС-Самара

Как зарегистрироваться в личном кабинете РКС-Самара и получить возможность выиграть подарок. Фото: предоставлено пресс-службой "РКС-Самара".

В преддверии Нового года самарцам предложили получить подарки, просто зарегистрировавшись в личном кабинете «РКС-Самара». Журналист «Комсомолки» решил воспользоваться таким шансом и заодно разобраться, какие еще плюсы есть у такого способа работы с компанией.

Как попасть в личный кабинет?

Начать пользоваться удобным онлайн-сервисом очень просто. Если вы еще не зарегистрированы, берите квитанцию: на лицевой стороне в самом низу есть логин и пароль для входа в личный кабинет.

Если же извещения под рукой нет, можно зарегистрироваться самостоятельно. Для этого нужно заполнить форму на сайте. Для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами личного кабинета, нужно указать номер лицевого счета.

Личный кабинет на сайте РКС-Самара

Кто сможет получить подарки?

Главная причина завести личный кабинет прямо сейчас – это участие в розыгрыше. Получить приз смогут те, кто заведет учетную запись на сайте до 30 декабря 2021 года. Вот такой новогодний сюрприз от компании, которая обеспечивает питьевой водой весь город.

Никаких дополнительных шагов для получения приза не требуется: нужно только завести кабинет и ждать результатов. Информация о вашем подарке появится в личном кабинете.

А зачем еще нужен личный кабинет?

Конечно же, ЛК нужен для удобства пользователя. В XXI веке нет никакого смысла бегать с бумажками и выстраивать очередь в кассу для оплаты счетов. Все можно делать онлайн – в удобное время, даже за чашечкой чая.

- Можно оплачивать счета онлайн с карты любого банка без комиссии. Куда проще разобраться с финансами, когда все перед глазами. Удобный интерфейс позволяет проводить оплату буквально в несколько кликов.

- В личном кабинете хранятся все выставленные ранее квитанции, сведения об оплате, документы о сроках поверки, архив показаний приборов учета. Они всегда будут под рукой, даже если вы переезжаете, находитесь в другом городе.

После регистрации в личном кабинете жизнь стала проще. Теперь круглосуточно можно узнавать о задолженностях, передавать показания счетчиков, получать справочную информацию и задавать срочные вопросы — все это не выходя из дома! Получается сэкономить куда большее количество самого ценного ресурса — времени, ведь больше не нужно перебирать старые квитанции или искать номер лицевого счета. В общем, удобно, а главное – выгодно. Мы рассчитываем на подарок под елочкой. А вы?

КСТАТИ

Начинать Новый Год с долгами — плохая примета, именно поэтому в «РКС-Самара» также продолжается акция «В Новый Год — без старых долгов». Для участия необходимо просто оплатить квитанцию за ноябрь и внести авансом плату за декабрь. Все участники гарантированно получат скидку на оплату водоотведения или сладкий подарок. Акция продлится до 28 декабря, а главных победителей, которые получат особо ценные призы, выберут среди заполнивших заявку на участие на сайте https://samcomsys.ru в феврале 2022 года.