Взрыв произошел на чугунном производстве «Автоваза» 19 декабря 2021 года

На место ЧП выезжали пожарно-спасательные подразделения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в воскресенье, 19 декабря 2021 года, на заводе «Автоваз» в Тольятти произошло ЧП. Там в корпусе № 20, где находится чугунное производство, прогремел взрыв.

— В 16:57 поступило сообщение о хлопке в корпусе № 20 «Автоваза», расположенного на Южном шоссе, 36 в Автозаводском районе. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошла разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне. Он предназначен для проведения сварочных работ, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Обошлось без последующего горения и каких бы то ни было разрушений. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Эвакуацию из здания не проводили.

В оперативном ведомстве отметили, что данное происшествие никак не сказалось на работе предприятия. В понедельник, 20 декабря 2021 года, «Автоваз» продолжит функционировать в обычном режиме.