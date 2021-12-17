Студентка из Самары выиграла квартиру. Вот как ей вручили ключи от нее

Юля долго не верила своему счастью Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

17 декабря 2021 года в актовом зале Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна прошло торжественное вручение ключей от квартиры победителю викторины «Вакцинация – это жизнь!».

8 декабря завершился второй этап викторины, по итогам которого определился победитель. Победу одержала студентка Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Она до сих пор не может поверить, что ей так повезло.

- Я сделала первую прививку в июле, вторую в августе. Все говорили, что мне будет плохо после вакцинации, поэтому я очень боялась делать прививку. Но все оказалось не так страшно, - рассказала Юлия. - После первой у меня немного болела рука, как после долгой тренировки, а вторая вакцинация прошла вообще легко, без симптомов. Когда узнала про викторину, решила поучаствовать. И вот, мне повезло! До сих пор не верится. Очень волнуюсь, руки до сих пор трясутся.

Юлия учится на 4 курсе факультета «Машиностроения, металлургии и транспорта», живет с родителями. Она рассказала, что ее счастливое число - восемь. И позвонили ей как раз 8 декабря. Точнее разбудили. Поначалу Юлия даже трубку не хотела брать, но теперь просто счастлива, что решила ответить на звонок.

С победой девушку поздравляли министр здравоохранения Армен Бенян, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина и директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Санникова Татьяна. А ключи от новой 1-комнатной квартиры Юлия получила из рук олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Слуцкой.