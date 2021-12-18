В Самарской области 18 декабря 2021 загорелся локомотив поезда с сырой нефтью

Загоревшийся локомотив тушили больше часа. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

В Самарской области 18 декабря 2021 года загорелся локомотив поезда с сырой нефтью. В составе поезда находилось 65 цистерн с горючим сырьем, поэтому существовала реальная опасность большого пожара.

Остановили поезд и отцепили локомотив

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, ЧП произошло в 9.08 утра по московскому времени в Сызранском районе, на двухпутном перегоне Безенчук-Мыльная электрифицированного участка Самара – Сызрань-1.

- Произошло возгорание локомотива грузового поезда частного перевозчика, - пояснили в региональном МЧС.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре уточнили, что речь о поезде №3707, а ЧП случилось на 10-м пикете 1023-го километра перегона.

Заметив огонь, машинисты среагировали моментально. Они вызвали помощь и немедленно остановили поезд. После этого горящий локомотив отцепили от цистерн и отвели на безопасное расстояние, чтобы огонь не мог перекинуться на вагоны, полные горючего сырья.

Машинисты вовремя отцепили локомотив и отогнали его на безопасное расстояние. Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

«Виновата электропроводка»

На помощь немедленно выехали пожарные расчеты из Безенчука, а также пожарные поезда из Самары и Сызрани. Пожарные боролись с огнем больше часа – возгорание было ликвидировано только в 11.12. К счастью, обошлось без пострадавших. Груз также не поврежден.

- Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших и угрозы экологии нет, - заверили в ГУ МЧС по Самарской области. - Происшествие на график движения пассажирских поездов не повлияло.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка в локомотиве. Однако в транспортной прокуратуре рассказали, что как следует проверят все обстоятельства происшествия.

- Если будут обнаружены основания для мер прокурорского реагирования, то они будут незамедлительно приняты, - подчеркнула старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирина Загаринская.