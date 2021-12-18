Никакого кофе, спирта и карамели: Роспотребнадзор Самары рассказал, как правильно выбрать сладкие подарки на Новый год

Не все сладкие новогодние подарки одинаков качественные Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый год все ближе, а значит – самое время отправиться за подарками. В каждой семье, где есть дети, непременной частью праздника являются сладкие подарки. Однако при выборе такого презента самарцы нередко сталкиваются с трудностями. От ассортимента в магазинах просто рябит в глазах. А ведь хочется, чтобы сладости в яркой коробке оказались и вкусными, и качественными. Эксперты Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, как правильно выбрать сладкие подарки на Новый год.

«Читайте этикетку»

В первую очередь специалисты советуют не покупать подарки в сомнительных местах, на уличных лотках около остановок, на полулегальных рыночках и т.д. Лучше отдать предпочтение официальным магазинам и рынкам.

- При покупке обратите внимание на упаковку – она не должна быть нарушена, - предупреждают в Роспотребнадзоре. – Обязательно внимательно изучите этикетку. На ней должны содержаться следующие сведения: данные изготовителя, наименование товара, состав, количество каждого вида сладостей. Обратите внимания на дату изготовления, срок годности и условия хранения пищевой продукции, в том числе и после вскрытия упаковки.

Также на упаковке должны быть обозначены рекомендации по употреблению сладостей, показатели пищевой ценности, сведения о наличии продуктов с ГМО.

- Срок годности всего подарка определяется по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора, - пояснили в Роспоптребнадзоре. – Лучше всего выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, чтобы сладости оказались наиболее свежими. Также обратите внимание, чтобы в кондитерских изделиях содержался минимум пищевых добавок, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), усилителей вкуса и аромата и трансжиров. Такжепод запретом натуральный кофе. Красители и ароматизаторы допустимы только натуральные.

Как вариант, можно сформировать сладкий подарок самостоятельно: купить красивую коробку ли пакет, любимые сладости ребенка и небольшую игрушку в упаковке.

«Да» зефиру, «нет» карамели

Эксперты призывают обращать внимание и на такой важный момент, как наличие потенциальных аллергенов.

- Аллергию могут вызвать арахис или ядра абрикосовой косточки, поэтому их лучше избегать, - предупреждают медики. – А наиболее безвредны с точки зрения содержания сахара мармелад и зефир.

Как пояснили в Роспотребнадзоре по Самарской области, в составе сладкого набора допускаются шоколад, разные виды конфет - желейные, вафельные, с начинкой из суфле. Вафли, пряники, печенье обязательно должны быть в упаковке. Также в подарке могут быть мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. А вот карамель, в том числе, леденцовая, для наполнения детских наборов не рекомендована. То же касается и кондитерских изделий, содержащих более 0,5% этанолового спирта.

Если внутрь подарка производитель положил игрушку, то она обязательно должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

- Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это аллергены, а также стекла и других бьющихся материалов, - объяснили эксперты. – Недопустимы и мелкие детали.

Обратите внимание, в каких условиях хранятся подарки. Правильная температура хранения должна составлять 15-17 градусов, иначе шоколад может покрыться белым налетом.

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