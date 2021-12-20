«Понимала, что еду к врагам»: в Самаре Ирина Слуцкая рассказала о «циничной» Олимпиаде -2002 и истории своей спортивной борьбы

Ирина Слуцкая побывала в Самаре с уроками скандинавской ходьбы Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Ирина Слуцкая до сих пор остается одной из самых известных одиночниц в фигурном катании. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при – победа на победе. Кажется, что все ей давалось просто, но это не так. Ее карьера – это борьба, и именно о ней она решила рассказать самарским студентам.

–Я начала заниматься фигурным катанием в четыре года, как и начинают заниматься многие спортсмены, – поделилась Слуцкая. – Отдала меня мама по рекомендации врача. Сказал ей – ребенок часто болеет, отдайте ее куда-нибудь, чтобы она занималась на улице. В те годы, когда я только начинала, фигурное катание как раз было на улице. Так и решили.

«Я к этому тренеру больше не пойду»

Будущая чемпионка активно тренировалась, но все также болела. В очередной раз заболела под Новый год, и тренер не взял Слуцкую выступать снежинкойна празднике.

–Мне мама рассказывала, я пришла домой и сказала, что к этому тренеру больше не пойду, и вообще я не хочу там кататься. Ничто не могло меня переубедить, – вспоминает Ирина Слуцкая.

Так она попала к уже своему неизменному тренеру, с которым чемпионка прошла всю карьеру с 6-летнего возраста до 27 лет. Жанна Федоровна Громова – заслуженный тренер России и, как называет ее сама Слуцкая,«моя вторая мама». Здесь и начался трудный путь спортсменки.

Сначала победы в юниорских соревнованиях и чемпионатах. В 16 лет Ирина Слуцкая в истории нашей страны стала первой чемпионкой Европы. Дальше взрослые чемпионаты. А после 1998 года и первых Олимпийских игр спортсменка вошла в новый олимпийский цикл.

–Это 4 года пахоты без определенного детства. Это тренировки, дом и снова тренировки. Параллельно я отучилась в школе, в начале 2000-х окончила институт физкультуры. Мама сказала – не слезу с тебя, пока не получишь диплом. И сейчас спустя столько лет я благодарю маму, потому что я сейчас имею не только диплом, но и представление что я вообще делаю на льду.

«Я понимала, что еду к врагам»

2002 год, Олимпийские игры, Солт-Лейк-Сити, США. Это была самая скандальная олимпиада. Скандал в танцах на льду, скандал в парах, скандал в одиночном мужском катании –Слуцкая все это видела и знала, что ее ждет. Как рассказывает фигуристка, в глубине души она понимала, что едет в каком-то смысле к врагам, потому что на тот момент основными соперниками были американки. Но на олимпиаду Слуцкая ехала, как один из претендентов на золото, лидер мирового рейтинга. Правда, американские комментаторы порой об этом забывали.

–В первый день соревнований я решила прогуляться. В городе устроили потрясающий праздник спорта. Я захожу в магазин – там огромный висит монитор, где показывают куски наших выступлений. Я английским владею и слышу, как комментатор говорит, как по итогам первого дня первое, третье и четвертое место у американок. Мол, приходите завтра посмотреть, как разыграется американский пьедестал. А я стою и думаю - а где я? Я там как бы вторая. И знаете, здесь сработало такое чувство спортивной злости, что я просто сказала, я вам покажу американский пьедестал, вы у меня еще увидите.

Начался второй день. По жребию Слуцкая выступала последней – есть возможность понаблюдать за соперницами. И вот, лидер турнирной таблицы упала, обладательница бронзы по первому дню тоже упала. Другая американка каталась неплохо с небольшими недочетами, как раз перед выходом Слуцкой на лед. Но по старой схеме судейства 5.9/6.0 с четвертого места на первое было фактически невозможно. Ирина Слуцкая выходит на лед и блестяще откатывает свою программу. Последнее слово за жюри.

–Где-то у меня трепещет, что я обыграла соперниц. И по первой оценке я уже выиграла. Тут мне ставят вторую оценку, а это, скажем так, презентация, и мне снимают 0,4 балла. А 0,4 балла снимают, когда человек падает, – рассказывает Слуцкая. –Судьи не только ставят оценки, но и выставляют по местам. И я смотрю, меня кто-то ставит на 5 место, на 4 место, и так я в сумме получаюсь вторая. У меня даже слов не было. Единственное, что я крикнула в камеру тогда, что они все уроды. По-русски.

Это была первая в истории СССР и России серебрянная медаль у одиночниц. И самая обидная награда в карьере Ирины.

Она сделала все, но, к сожалению, спорт смешался с политикой. За эту же программу на чемпионате Слуцкая получила 6.0 и стала одной из 4-х фигуристок за всю историю фигурного катания, кто получил наивысший балл на чемпионате мира. Дальше был отпуск. Как говорит сама Ирина Слуцкая, она понимала, что ей предстоит сделать выбор– либо сейчас еще 4 года «пахать как лошадь», отказывая себе во всем и идти к следующей олимпиаде, либо повесить коньки на гвоздь. Чемпионка выбрала первое и начала сезон.

«Спорт лечит, а большой спорт калечит»

В какой-то момент у Ирины Слуцкая начала подниматься температура. Выпила таблетку, которая допингам не запрещена, прошло – на лед. «Температура, кашель – никого это не интересует, ты должен быть на прокате» – объясняет спортсменка. Но к врачу все-таки поехала.

–Я приезжаю, мне делают рентген. И тут врач говорит – у вас сердце такое большое. Я с гордостью говорю, что я –спортсмен, у меня должно быть большое сердце. А он реанимобиль вызывает, говорит, что в Склиф (прим. авт. – НИИ с корой помощи им. Н.В. Склифосовского) поедем. За мной приезжает скорая. Мама, конечно, с ума сходила. Я ей позвонила, сказала «Мама, я тут в скорой, еду в Склиф, но со мной все хорошо». Поверила я, что со мной что-то не так, только когда меня положили на операционный стол и стали делать сердечную пункцию.

Спортсменка, 23 года, а в сердце–жидкость. И не могли понять, почему ее так много и почему Слуцкая этого не ощущала. Эта жидкость могла бы задавить сердце, и оно бы остановилось. Потом как по накатанной. Воспаление легких, отеки, синяки. Врачи не могли поставить диагноз, а потом, как приговор, – васкулит. Редкое неизлечимое заболевание, из-за которого каждый выход на лед сопровождался огромным риском. Но спортсменку это не останавливалj. Ирина Слуцкая двигалась дальше, боролась за жизнь и возможность выходить на лед.

Спортивная карьера знаменитой фигуристки завершилась в 2006 году. Сегодня – конец 2021. Ирина Слуцкая продолжает заниматься спортом, ездит по городам России, проводит мастер-классы и соревнования. Ее история успеха продолжается.