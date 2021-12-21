«Не перевелись еще Аленки на Руси!»: рейтинг самых страшных памятников страны

Скульптура нововоронежской Аленки простояла три дня и была демонтирована местными властями Фото: Максим ГОРОХОВ

В советские времена открытие новых памятников обходилось обычно без художественных неожиданностей. Торжественный митинг, жидкие аплодисменты собравшихся - и очередной монумент представал перед публикой во всей своей идеологически выверенной красе.

Когда партийный пригляд за искусством ослаб, в российских городах, как грибы после дождя, проклюнулись памятники кошечкам-собачкам, героям мультиков, светофорам, швейным машинкам, инопланетянам и даже женской груди – задремавшая было творческая сила скульпторов выплеснулась наружу.

В эпоху же госзакупок и тендеров важную роль стала играть стоимость монументальных услуг. Именитых, но избалованных высокими гонорарами мастеров старой школы начали теснить «непризнанные гении» или люди мастеровые, рукастые, которые могли возвести монумент пускай не слишком изящный, зато и недорого. А если памятник публике вдруг не нравился, авторы и заказчики разводили руками: на вкус и цвет товарищей нет!

И покатились по стране скульптурные скандалы. Один из самых громких разразился год назад, когда в городе Нововоронеже был открыт памятник девушке Аленке, олицетворяющей основательницу села Новая Аленовка. В парке, где разместили монумент, люди стали бояться ходить по ночам. Инфернальная скульптура простояла три дня и была демонтирована местными властями – от греха подальше.

Памятник Аленке ушел с молотка за 2,6 млн рублей (при стартовой цене в 1 миллион). Фото: Максим ГОРОХОВ

Впрочем, о судьбе Аленки можно не беспокоиться: после шума в СМИ памятник обрел статус арт-объекта и ушел с молотка за 2,6 млн рублей (при стартовой цене в 1 миллион). Новый владелец обещает установить ее в будущем парке скульптур рядом с торговым центром. Но на просторах родины дело Аленки живет и процветает.

ВОССТАВШИЕ ИЗ ГРОБА

Наиболее близкой по духу Аленке скульптурой, пожалуй, можно считать композицию на Аллее друзей в Новосибирске. Именно дружбе и посвящена эта работа – девушка, собака и двое молодых людей запускают в небо воздушного змея. Казалось бы – ну как можно испортить такой невинный сюжет? Однако уже даже проект памятника эксперты разнесли на художественном совете в пух и прах. Но скульптура все-таки была установлена в 2019 году, и железных друзей сразу окрестили «зомби». Их лица, и правда, выглядят зловеще, а если учесть, что троица стоит на постаменте, по форме напоминающем надгробие, то ассоциации вполне понятные.

Композиция на Аллее друзей в Новосибирске - девушка, собака и двое молодых людей запускают в небо воздушного змея. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

«ОНА С КУЗНЕЦОМ ПРИДЕТ»

Твердые позиции в нашем рейтинге скульптурной безвкусицы занимают молодожены из города Павлово Нижегородской области, которые с недавних пор пугают гостей местного ЗАГСа.

- Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и Страшила, - не скупятся местные жители на комментарии в соцсетях.

Шедевр появился в июле 2021 года, когда власти решили благоустроить набережную возле ЗАГСа и установить на ней новый арт-объект. За помощью подрядчики обратились к местному кузнецу, как говорится, и дешево – и сердито. Но горожане с тех пор стараются обходить это место стороной. Впрочем, в местной администрации делают вид, что не понимают, из-за чего поднялась шумиха. Памятник там называют данью уважения кузнечному ремеслу.

- Наш город – это город кузнецов, и создание малой архитектурной формы местными умельцами в кузнечной технике, по традиционным технологиям, которые проверены веками, – это логично, - уверен начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Андрей Ермолаев. - Надо понимать, что при помощи молота и наковальни не предполагается выполнение ювелирных работ.

Но местные невесты вздыхают: в Павлове и раньше жениха в ЗАГС не затащишь, а теперь и подавно…

Молодожены из города Павлово Нижегородской области, которые с недавних пор пугают гостей местного ЗАГСа. Фото: Александр ТЯГИН

«ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ ЛЕТ 90»

В Самаре не так давно установили памятник семье Аксаковых. В состав композиции вошли фигуры писателя Сергея Аксакова (автора знаменитой сказки «Аленький цветочек»), его сына Григория (в свое время он занимал пост губернатора Самарской области) и внучки Ольги, для которой писатель и придумал свою знаменитую сказку. Фигура девочки как раз-таки и стала камнем преткновения.

- Это вообще не лицо девочки. Здесь ей лет 90, - перешептываются горожане.

- Тело отдельно, голова как от другого человека. При попытке добиться портретного сходства что-то пошло не так? – удивляются читатели «Комсомолки» в комментариях. А кто-то пытается найти сходство между аксаковской внучкой и известными людьми – в списке, например, фигурируют экоактивистка Грета Тунберг.

Памятник семье Аксаковых в Самаре. Фото: Библиотека №1/vk.com

ПАМЯТНИК КАРТОШКЕ ФРИ

На этом фото не заброшенная стройплощадка, как вы, наверное, подумали. Хотя, глядя на торчащие из земли бетонные сваи и не скажешь, что это тоже памятник. Причем посвящен он проблемам насилия в семье.

По задумке авторов, композиция, установленная в Саратове больше 10 лет назад в рамках акции «Мир на земле начинается в доме», символизирует преграды на пути к взаимопониманию между людьми. Но с горожанами взаимопонимания по поводу арт-объекта явно не сложилось, и скульптуру они окрестили презрительно - «памятником картошке фри».

Композиция, установленная в Саратове", символизирует преграды на пути к взаимопониманию между людьми. Фото: Антон Угольков

ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ - ЭТО ДИАГНОЗ?

Недовольны своим новым памятником и многие хабаровчане. Хотя над значением этой скульптурной композиции голову как раз ломать не надо – здесь все предельно ясно: женщина-врач (чтобы никто в этом не сомневался, на шею ей повесили стетоскоп) стоит рядом с подростком-пациентом у скамейки, на которой сидят учительница с ученицей. Что здесь могло не понравиться? Чувство прекрасного жителей Хабаровска было оскорблено лицами героев, которые многие сочли пустыми и безжизненными, а сами скульптуры в соцсетях сравнивают с фигурами с AliExpress. С другой стороны, успокаивает, что при возведении монумента ни один бюджетный рубль не пострадал, на памятник были потрачены исключительно частные деньги.

Памятник врачу и учителю в Хабаровске. Фото: Евгений СТОЯНОВ

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

В Новозыбкове Брянской области с прошлого года не утихает скандал вокруг памятника «Пограничникам всех поколений». Ни у кого не вызывает нареканий лишь пограничный столб, а вот фигуры пограничника и его собаки и впрямь выглядят странно. В городе говорят, что первоначальный эскиз памятника и его гипсовый прототип сделал один скульптор, но потом местные власти отдали подряд другому, чьи услуги обходились дешевле. Несостыковки в пропорциях и другие огрехи, на которые обратили внимание горожане и ветераны-пограничники, автор объяснил тем, что образ собирался из разных периодов формирования нашего государства, до колен, мол, это один период, до груди – другой, а плечи с лицом – третий. Странности в облике пса, который напоминает помесь собаки с медведем, он объяснил тем, что порода у животного неопределенная, так как она олицетворяет всех собак. С позицией художника «Я так вижу!» и не поспоришь.

В Новозыбкове Брянской области с прошлого года не утихает скандал вокруг памятника «Пограничникам всех поколений». Фото: Александр КРАВЧЕНКО

СКИТАЛИЦА КУРГАНСКАЯ

А в Кургане кипят страсти вокруг скульптурной фигуры сидящей на чемоданах кошки. Причем фигуры – в буквальном смысле, от кошки у кошки осталась только мордочка, а ножки и декольте соблазнить могут не только котов. Раньше кошка стояла у железнодорожного вокзала, после шума в соцсетях ее убрали в торгово-развлекательный центр и водрузили рядом с секс-шопом.

— Ее без QR-кода на поезд не пустили, — начали язвить в соцсетях местные жители. Ирина.

— Скиталица Курганская не кому она не нужна, ладно хоть в магазин пустили, — сочувсвуют кошке другие.

в Кургане кипят страсти вокруг скульптурной фигуры сидящей на чемоданах кошки. Фото: ЧС Курган/vk.com

«ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ» УЖЕ НЕ ТА

А эту скульптуру, установленную в Ростове в районе гребного канала на территории школы олимпийского резерва ростовчане сразу назвали «антирекламой гребного спорта». Комплиментов ее нестандартной фигуре, особенно формам пониже спины, в соцсетях хоть отбавляй, но цитировать их на страницах приличного издания мы, к сожалению, не можем.

Девушка с веслом из Ростова. Фото: Екатерина ПОПОВА

АНАТОМИЯ ДУШИ

В центре Пензы в прошлом году была установлена фигура кентавра. Почему кентавра – спросите вы? Этот вопрос как-то сразу ушел на второй план, потому что на первый выдвинулись другие: а почему у него отверстие в груди и почему торс развернут в сторону хвоста?

По словам автора скульптуры Юрия Ткаченко, объект символизирует современного архитектора, и именно этот проект утвердил градостроительный совет Пензы, хотя эскизов было несколько и ни на одном другом кентавров не было. Художник пояснил, что создавал скульптуру в жанре паблик-арт — искусство для публики, сама работа символизирует человека-творец, а отверстие в груди — его душу нараспашку.

Но местных мамочек больше смущают анатомические подробности фигуры, которые расположены аккурат на уровне глаз гуляющих на аллее малышей…

Фигура Кентавра в центре Пензы.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ленину сделали пластику

Настоящий архитектурный детектив развернулся вокруг памятника Ленину в станице Новомышастовской Краснодарского края. Скульптура стояла там несколько десятилетий, пока не начала разрушаться. Отреставрировать скульптуру в станице решили своими силами. И получилось то, что получилось – губы Ильича стали напоминать утиный клюв, вытянутая рука – помесь плавника с медвежьей лапой. Кроме того, «реставраторы напрочь забыли о том, что вождь мирового пролетариата носил усы и бороду. Возможно, памятник еще долго оставался бы в таком виде, если бы на монумент «неудачному хирургическому вмешательству» не обратил внимание в своем шоу Иван Ургант. Тогда Ленина «прооперировали» повторно.

Материал подготовили: Владимир МАЗЕНКО, Надежда РЫЖКИНА («КП»-Новосибирск»), Юлия ВАСИЛИШИНА («КП»-Нижний Новгород»), Ольга НОВИКОВА («КП»-Самара»), Александра ШОПЕНКО («КП»-Хабаровск»), Марина АНТОНОВА («КП»-Брянск»), Ян СТОЕВ («КП»-Челябинск»), Кристина КРУГОВЫХ («КП»-Ростов-на-Дону»), Евгения ХИЛЬКО («КП»-Краснодар»)