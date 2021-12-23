Кому рад фандомат

В июне 2021 года в Самаре появился первый фандомат – аппарат для приема использованной тары на вторичную переработку. Его установили пивоваренная компания «Балтика» и «ВкусВилл».

В июне 2021 года в Самаре появился первый фандомат – аппарат для приема использованной тары на вторичную переработку. Его установили пивоваренная компания «Балтика» и «ВкусВилл». Фандомат поставили в магазине «ВкусВилл» на ул.Ново-Садовой, 24.

Самарцы могут сдать здесь ПЭТ-бутылки объемом от 0,5 до 2 литров, а также алюминиевые банки из-под напитков. Все они отправятся на вторичную переработку на «САмПЭТ» и «Алмет» - одни из самарских предприятий, занимающихся переработкой вторсырья. За заботу об экологии неравнодушные горожане получают бонусы – 1 балл на карту «ВкусВилла» за каждую сданную упаковку, которые потом можно использовать для оплаты покупок.

- Такой прием тары позволяет популяризировать экоповестку и вовлечь как можно большее число потребителей в процесс сбора вторсырья, - объяснили в компании «Балтика». - Это отвечает целям «Балтики» по сокращению экоследа и согласуется с региональной стратегией по сокращению отходов, направляемых на полигоны – сдавая упаковку на переработку, каждый из нас вносит свой вклад в то, чтобы свалок вокруг нас было меньше, а качество нашей жизни - лучше.

Установку фандомата поддержало самарское экосообщество

Пилотный проект по установке фандоматов «Балтика» и «ВкусВилл» запустили в 2019 году, став первыми заказчиками российских машин для приема упаковки, производство которых организовала компания Ecoplatform. Вначале фандоматы проекта установили в Москве и Санкт-Петербурге (в среднем каждый аппарат собирает 3,5 тыс. бутылок в месяц). А Самара стала первым региональным городом, где партнеры установили фандомат проекта.

Экоинициатива нашла большой отклик в сердцах самарцев. Уже за первый месяц работы самарский фандомат перегнал по объемам сбора московский и питерский - в день самарцы сдавали более 75 единиц упаковки.