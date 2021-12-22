От монстра до Деда Мороза: в кого перевоплощаются жители Самары

Костюм чудовищного мутанта весит около 20 кг и делается для участия в ролевых играх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У многих новогодние праздники ассоциируются с детскими утренниками, с переодеванием в зайчика или снежинку. Для кого-то это так и осталось единственным опытом перевоплощения, а кто-то и во взрослой жизни продолжает менять образ. Показываем, в кого переодеваются жители Самары и зачем они это делают.

«Когда я был черепашкой-ниндзя, дети меня чуть не избили»

Дмитрий, аниматор/медведь

Зимой в костюме медведя очень уютно, а летом — как в бане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кем я только не был за шесть лет работы аниматором. Перевоплощаюсь в разных мультяшных персонажей, зимой еще и в Деда Мороза. Работу я свою очень люблю. Общение — моя родная стихия, поэтому набираю много заказов. Иногда начинаю в 10 утра и нонстопом до 10 вечера. Я не считаю свою прибыль дотошно, но в день можно зарабатывать до 8 тысяч рублей.

В образе медведя работаю примерно два года. С одной стороны, в закрытых костюмах проще. Можно не сильно вкладываться в мимику, лица же все равно не видно, и направлять всю энергию в голос. А с другой стороны, как же там летом жарко! Семь потов сходит. Зато зимой отлично, тепло.

Раньше я работал вожатым, поэтому с детьми общаться умею, понимаю их психологию. Например, когда прихожу к маленьким и они боятся, то я предлагаю родителям не заставлять их сразу играть со мной. Даю время освоиться. Но не со всеми удается найти общий язык, бывают и сложные заказы. Помню, в начале работы меня позвали в кафе на детский праздник. Я тогда был черепашкой-ниндзя. Даже один номер не смог провести, дети вели себя агрессивно и пинали меня. Сейчас я уже набрался опыта, стараюсь сразу обозначить рамки, объяснить, как надо себе вести.

Может кто-то удивится, но медведя заказывают не только на детские праздники. Часто зовут и ко взрослым. Дети могут для родителей-пенсионеров заказать. На юбилей, например. А что, это очень милый сюрприз.

«Я не отыгрываю Деда Мороза, я становлюсь им»

Алексей Сатонин, заместитель декана теплоэнергетического факультета, заместитель председателя профкома студентов СамГТУ / Дед Мороз

Алексей совмещает роль Деда Мороза с работой в вузе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Деда Мороза я перевоплощаюсь уже 14 лет. Началось все по чистой случайности, когда в школе, в которой я учился, впервые закупили его костюм. Честь выступать в нем выпала мне, и я сразу же я влюбился в эту роль. Это же вот...он...Дед Мороз! Строгий, но справедливый. Его любят все. И я смогу им побыть, хоть и на мгновение.

Это не просто работа. Это часть меня, часть моей жизни. Каждый год я не отыгрываю Деда Мороза, я становлюсь им. Я очень люблю детей, люблю сказку. И считаю очень важным поддерживать веру в чудо в людях. Стараюсь быть примером для детишек. Не только радовать их подарками, но и давать мудрые наставления.

Все мои костюмы ручного пошива, как и изготовление сопутствующих элементов образа — сапоги ручной работы, посох, борода, изготовленная профессиональным постижером театра. Тут важна точность и натуральность.

Самый забавный случай был, когда 31 декабря я прибыл поздравлять одну семью в частный сектор. А вышли другие жители из соседних домов, попросили и к ним заглянуть. Стал я ходить из дома в дом, не откажешь же. В новогоднюю ночь чудеса должны случаться.

«Если существо с развитым мозгом сыто и здорово, то оно играет»

Станислав Быков, дизайнер, кузнец, бутафор

Станислав с женой в доспехах вампиров-бладдрагонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всю жизнь делал «штуки». С раннего детства. Чтобы я не мешался, когда отец что-то мастерил, он давал и мне инструменты. Он пилит, и я рядом пилю маленькой пилкой.

Особую страсть питаю к доспехам и защитному снаряжению любого типа — к очкам, противогазам, каскам, скафандрам, латам.

Был бы инженером, может, работал бы со скафандрами, бронежилетами или экзоскелетами. Но я дизайнер, поэтому делаю бутафорию. И сам в своих костюмах играю. Сейчас редко. Несколько раз в год езжу на крупные игры.

Эскапизмом я бы свою деятельность не назвал, это больше игра — привычное и любимое мое занятие. Если существо с развитым мозгом сыто и здорово, то оно играет. Не любят играть больные и несчастные. Я здоров и счастлив, реализую свои созидательные потребности.

Жена помогает. Недавно ушла с нелюбимой работы, где трудилась бухгалтером, и теперь делает штуки со мной. Говорит, что чувствует себя помощницей на фабрике Деда Мороза. Выглядит довольной.

Денег мы зарабатываем немного, но когда сам хозяин своему времени, они чудесным образом меньше тратятся.

«В современном мире бытовая одежда перестала отражать статус человека»

Екатерина, врач анестезиолог-реаниматолог/состоятельная замужняя женщина 13 века

Так одевались наши предки в 13 веке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я исследователь по натуре. Мне всегда было интересно изучать что-то новое. Пожалуй, это привело меня и в профессию, и в реконструкцию. Она отличается от косплея или ролевых игр тем, что мало просто сшить костюм. Нужно, чтобы он был достоверным, восстановленным в соответствии с источниками. Мы изучаем работы археологов, протоколы раскопок, музейные экспонаты и рисунки тех времен.

Многие реконструкторы, в том числе я, делают себе костюмы сами. Это дает возможность больше погрузиться в эпоху, освоить новые навыки. Я, например, заинтересовалась ткачеством. На данный момент я изготавливаю различную тесьму, пояса, очелья. Следующий этап — освоить ткачество на станке.

Наряд, который на фото, носили состоятельные женщины племени водь в 13 веке. Это финно-угорский народ, проживавший на территории древнего Новгорода. Благодаря особенностям почвы и климата в тех краях сохранилось гораздо больше археологического материала, чем, скажем, на территории Самарской области.

Платье, рубашки, платки я шила вручную, тогда ведь не было швейных машинок. На это ушло несколько недель. В мой комплект входят еще обувь той эпохи, также сшитая самостоятельно, сотканный на деревянных дощечках пояс, и серебряные украшения. Женщины и девушки носили очелья (повязка на лоб), к которым крепились височные кольца, гривны (шейные украшения) или бусы, а также браслеты и кольца. Серьги стали популярны гораздо позже и пришли к нам из Византии. Данный тип височных колец, многобусинный, является определяющим признаком женщин племени водь. У других этносов они обнаружены при раскопках не были.

Реконструкция невозможна без поездок на различные мероприятия и фестивали. Для нас это и способ показать результаты своей исследовательской работы, и пообщаться с такими же увлеченными людьми, и возможность перевоплотиться, примерить совершенно другой образ, иное самоощущение. В повседневной жизни я одеваюсь гораздо проще, предпочитаю стиль кэжуал, он удобнее и практичнее.

В современном мире бытовая одежда перестала отражать социальный статус человека. На мой взгляд, это правильно. Но, тем не менее, вы же не пойдете в театр в спортивном костюме. В ранние и средние века по наряду было многое понятно о человеке. Одежда всегда соответствовала социальному статусу, иерархическому положению в обществе. И конечно, существовала и повседневная, более простая одежда, и праздничная, нарядная.

Фестивали и мероприятия для нас — это всегда праздник, куда мы надеваем самые лучшие, самые красивые комплекты. Жизнь средневекового человека не была радужной. Чаще всего она состояла из тяжелой работы и выживания. Так что поездки на фестивали и реконструкция средневекового быта это еще и своеобразный способ преодолеть себя, понять, на что ты способен. Ну и потом в полной мере осознать все блага цивилизации (шутка). На исторических мероприятиях запрещено пользоваться телефонами и другими гаджетами. Так что это еще и возможность немного отключиться от бесконечного потока информации, увидеть то, что происходит вокруг тебя, и насладиться этим.

«В Кентервильского призрака загримироваться проще, чем в женщину»

Ильдар Насыров, актер театра «Мастерская»

Ильдар играет и мужские, и женские роли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые три секунды обмана дорогого стоят! Когда я в спектакле «Мертвые души» из Петрушки, слуги Чичикова, преображаюсь в Губернаторшу и появляюсь на сцене в женском платье, только спустя какое-то время в зале раздаются смешки. Сначала зритель не замечает, что выходит мужчина…

Раньше профессия актера была исключительно мужской. Сейчас роли представительниц противоположного пола чаще всего выпадают, когда это отражает задумку автора. К этому спектаклю, в котором играю два женских персонажа, я очень готовился. Смотрел интервью с Литвиновой, Хакамадой, Собчак... Пытался перенять женскую пластику, манеру говорить. Очень важно не набрать каких-то шаблонных черт, чтобы не сделать своего персонажа картонным.

Самое трудоемкое — это женский макияж. Наш театр небольшой, поэтому гримируются актеры сами. Я люблю этот процесс и уже ловко справляюсь. В Кентервильского призрака, например, могу преобразиться за 45 минут. Там сложный образ, даже используется жидкий латекс. А вот с тем, чтобы сделать себе румянец, прямой носик и прочее, бьюсь долго и отчаянно. Даже не представляю, как некоторые девушки красятся каждый день.

Когда спектакль заканчивается, то я сразу стараюсь выйти из образа. Для меня, как актера, важно сохранять свою личность, не застревать в персонах ни мыслями, ни манерой поведения. Хотя с каждой новой ролью я меняюсь. То, что мне органично, все рано проникает и дополняет мой характер.

«Иногда мне кричат на улице: «Гори ты в аду!»

Дядя Сережа, актер, режиссер, основатель первого БДСМ клуба в Самаре

Дресс-кода в БДСМ сообществе нет, но многие любят кожаные вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот костюм со мной 8 лет. Сам придумал, сам изготовил. Сначала появилась идея, что это будет кожаный плащ, потом возникли детали: сделать его разборным, пришить молнии внизу для большей свободы... Надеваю его для удовольствия в БДСМ-тусовке и не только. Бывает, что появляюсь в нем в магазине, выхожу на прогулку. Мой способ раскрасить серые будни, привлечь внимание.

Приятно, когда люди подходят и спрашивают: «Можно с вами сфотографироваться?». Но бывает и агрессия, кричат вслед: «Гори ты в аду!» Понимают, из какой тематики костюм, но вряд ли дело в оскорблении религиозных чувств. Есть анекдот такой: «В транспорте побили улыбающегося мужчину». Удивительно, что злость и неприятие вызывают люди необычные, по которым понятно, что они не лямку тянут, а живут в радость.

Если говорить о дресс-коде БДСМ-сообщества, то его нет. Люди склоняются к стилю кэжуал, но не до такой степени, чтобы в тренировочных штанах прийти — это могут не понять. Те, у кого есть тяга к фетишизму, любят чаще кожаные вещи. Наиболее распространен черный цвет, но я знаю нескольких верхних девочек, у которых и одежда, и все девайсы — розовые.