Что готовить на Новый год 2022, чтобы не обидеть тигра и не навредить здоровью: советует самарский диетолог

Встречать Год Тигра лучше в веселой шумной компании. Фото: pixels.com

Новый год все ближе, а значит, каждая хозяйка раздумывает — что приготовить и поставить на стол в новогоднюю ночь? Да так, чтобы и символу наступающего года тигра угодить, и здоровью не навредить? Диетолог Вера Хохлова и астролог Ольга Андреева рассказали журналисту «КП-Самара», что готовить на новый год 2022, чтобы не обидеть тигра и не навредить здоровью.

Не сочетайте животный и растительный белок

Наедаться до отвала в новогоднюю ночь диетологи не советуют. Оно и понятно — после 16.00 ферментативная активность организма снижается, и усвоить съеденное гораздо сложнее. Если же хочется попробовать каждое блюдо на столе, лучше ограничиться буквально одной ложечкой.

Диетолог Вера Хохлова назвала несколько главных правил, соблюдая которые даже новогоднее застолье можно перенести без вреда для организма.

— В салатах лучше избегать сочетаний растительного белка (к нему относится чечевица, нут, горох, другие бобовые) с животным (это мясо, рыба, яйца), а также не сочетать животный белок с крахмалистыми овощами (картофель), — говорит Вера Хохлова. — Вместо магазинного майонеза лучше приготовить заправку самим, на основе оливкового масла.

«Цезарь» и холодец

Из традиционных салатов наилучшим выбором станет «Цезарь» с креветками или курицей без добавления сухариков и с домашней заправкой — сочетание животного белка, овощей и зелени хорошо усваивается организмом. Также диетологи одобряют все виды холодца, заливного и студней.

— В правильно сваренном холодце содержится масса полезных веществ, например, аминокислот, — говорит Вера Хохлова.

Если вы решили поставить на стол бутерброды с икрой, то лучше выбрать бездрожжевой хлеб и масло жирностью не менее 82,5%.

От горячего по возможности лучше отказаться или ограничиться небольшой порцией.

— В качестве гарнира к животному белку лучше подать свежие или запеченные овощи, а не картофель или спагетти, — говорит Вера Хохлова.

А вот десерт точно лучше оставить на утро — сочетание жира и сахара слишком сильно ударит по печени в новогоднюю ночь.

«Стол должен ломиться от еды»

Астрологи уверяют: чтобы угодить Тигру, важно не только знать его привычки и вкусы, но и соответствовать им.

— Тигр — животное напористое и уверенное в себе, он любит быть на виду, покрасоваться,- говорит самарский астролог Ольга Андреева. — Поэтому 2022 год нужно встречать шумно и радостно в компании друзей и домочадцев.

Астролог отмечает: в одежде, еде и поведении в новогоднюю ночь-2022 приветствуются радужные, яркие цвета, смелость, новизна.

— Наряд должен быть модным и с «изюминкой», еда — необычной и сытной, а праздник — душевным и запоминающимся для всех, — говорит Ольга Андреева. — Праздничный стол должен буквально ломиться от еды — этим вы порадуете покровителя года, который, как известно, любит хорошо поесть. И обязательно приготовьте ему тарелку с нарезкой из мяса самых разных сортов — Тигр будет в восторге!

Что касается внешнего вида, то поскольку наступающий год относится к водной стихии, в одежде и домашних украшениях приветствуется голубые, синие, бирюзовые, белые, серые оттенки.

— И не забудьте о «кошачьих» принтах — полоски и пятнышки приветствуются, — говорит Ольга Андреева. — Однако важно не перегнуть палку и не скатиться в откровенную безвкусицу.

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