Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина получила статус модельной. Узнали, что поменялось

Модельная библиотека — образовательное пространство, где есть все для интеллектуального досуга. Например, VR-очки или книги дополненной реальности. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Подарок к юбилею

Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, по словам сотрудников, имеет самое прямое отношение к первой в городе избе-читальне. В этом году учреждение отметило вековой юбилей. И радикально поменяло свой облик, став одной из 20-ти модельных библиотек, появившихся в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура».

- В канун своего столетия, мы приобрели новый статус –библиотека им. Пушкина стала модельной детской библиотекой «Конструктор детства», - говорит заведующий отделом обслуживания Руслан Молотов.

На средства федерального бюджета в библиотеке проведены масштабные ремонтные работы, закуплена мощная современная компьютерная и мультимедийная техника, новая мебель и более трех тысяч книг самых разных жанров – от классики и познавательной литературы до фантастики и комиксов. Обновленный центр культуры принял первых читателей в середине сентября.

- У нас есть все: и подростковые издания по саморазвитию, и книги по квантовой физике для читателей 0+. Мы перешли на штрихкодирование и отказались от бумажных формуляров. В результате теперь читателя мы обслуживаем в пять быстрее, – продолжает Руслан Молотов.

Руслан Молотов: «Мы до сих пор еще не все возможности изучили. Виртуальный мир — безграничен». Фото: Андрей ТАНАЕВ

Для любого возраста

В обновленной библиотеке не скучает никто: афиша расскажет о предстоящих мероприятиях, здесь же можно найти расписание работы клубов.

- Для каждого возраста есть свои клубы, студии, занятия, - рассказывает Руслан. – Для детей от полутора лет у нас есть игрочас – занятия по раннему развитию. Запись в две группы по 10 человек проходит за считанные минуты: это очень востребовано. Для подростков мы открыли «Комикс-курс», школу молодого радиоведущего, проводим уроки цифровой грамотности – они должны уметь безопасно общаться в интернете. Наши сотрудники также проводят семейные занятия для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья, например, с расстройствами аутистического спектра. Для них это еще одна возможность социализации и адаптации в обществе.

Занятия по логике, научно-просветительские и творческие мастер-классы – всего не перечислить. Огромная коллекция настольных игр привлекает подростков. В Мастерской всегда кто-то есть: во время нашего визита два школьника с азартом осваивали стратегию «Эволюция» - это занятие в увлекательной форме помогает понять законы природы и пополнить свои знания по биологии.

Десятилетняя Жасмина Махмудова предпочитает проводить время в «Тихой комнате» за чтением, рисованием и беседами с подружками.

- Я большая поклонница аниме, комиксов, в том числе и манги – не во всех библиотеках это есть, а тут есть! За это мы и любим это место. Я люблю смотреть аниме, но читать интереснее, а потом можно нарисовать любимых героев, - признается Жасмина.

«Тихая комната» создана специально для тех, кто хочет уединиться, подумать, посекретничать, просто почитать в тишине или покопаться в интернете – компьютеры с наушниками ждут ребят.

Подростки с интересом осваивают настольные игры — их в библиотеке целая коллекция. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Учеба бывает разная

В модельной библиотеке есть все для самообразования и множество материалов в помощь учителям. Второклашки из школы №5 на необычные уроки в библиотеке ходят регулярно. Положительный эффект от веселых и познавательных занятий отмечают и родители, и педагоги. Оказывается, учиться можно не только за партой. В «Громком зале» маленькие ученики охотно сидят и даже лежат на полу, что не мешает им получать знания, которые пригодятся потом в школе.

- Мы с самого юного возраста приучаем ребят к разным видам познавательной и исследовательской деятельности. Ребята раскрепощаются, у них словарный запас повышается, им легче свои мысли выражать, на уроках потом они более активные, охотно рассказывают о том, что узнали. В библиотеку мы приходим примерно раз в месяц. Я вижу, как мальчики и девочки учатся рассуждать, логически мыслить, - считает учитель начальных классов тольяттинской школы №5 Мария Караулова. Она уверена: учиться можно по-разному. Книги с 3D-моделями, задания на интерактивной панели – всё это пробуждает интерес к познанию мира, желание узнавать всё больше и больше.

Сотрудники библиотеки рассказывают ребятам о писателях в доступной и интересной форме. И очень многие дети приходят сюда именно за книгами и общением. Так, Аня и Вадик сидят на диванчике с томиками Тургенева – читают «Бежин луг».

- На завтра задали пересказ. Мы читаем и рассказываем друг другу: так интереснее. А потом хотим поиграть в VR-очках – это тоже очень интересно, можно побывать в других странах или даже других исторических эпохах, - рассказывают друзья.

Еще один способ познания мира - книги с дополненной реальностью. На их страницах при помощи мобильного приложения оживают доисторические животные, они помогут в исследовании вселенной или нашей планеты.

- Я могу уверенно сказать, что количество посетителей выросло практически вдвое. У нас постоянно что-то происходит, всегда многолюдно. К нам приезжают люди из других муниципальных районов: значит, мы нужны, у нас интересно, - уверен Руслан Молотов.

В этом году в Самарской области открылось 8 новых модельных библиотек, а всего за два года реализации национального проекта «Культура» в регионе – 20. Модельные библиотеки ждут своих читателей. Приходите. Вам непременно понравится.

Учиться можно весело: сотрудники модельной библиотеки помогут. Фото: Андрей ТАНАЕВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области:

- В этом году в Самарской области открылось 8 новых модельных библиотек. Конечно, это большой праздник и для жителей, и для профессионалов в сфере культуры. Модельные библиотеки – это образовательные пространства, где наши читатели могут узнать что-то новое, получить доступ к самым современным книгам и информационным онлайн-ресурсам. Кроме того, это любимое место встречи самарцев - как самых маленьких, так и взрослых, и, конечно же, людей старшего поколения.