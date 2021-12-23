Бег с препятствиями на пути к мечте: что до сих пор мешает девушкам делать карьеру в технических специальностях

Женщины могут добиться многого, но не всегда решаются вступить в борьбу Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным исследования Российской академии образования только 32 процента девушек в нашей стране выбирают для изучения области знаний из набора «наука – техника – инженерия - математика» (сокращенно от англ. STEM). Юноши здесь гораздо активнее – около 63 процентов отдают предпочтение именно таким специальностям. По прогнозам экспертов, спрос на них будет только расти, ведь рабочие места в STEM хорошо оплачиваются, так как эти направления являются ключевыми для развития Четвертой промышленной революции, да и в целом технологии в ближайшие годы будут определять облик будущего. Почему низкая представленность женщин в технической сфере все больше становится проблемой, и что мешает девочкам идти за мечтой? Ответы на этот вопрос специалисты искали во время круглого стола «КП-Самара».

Шансов получить бесплатное образование и найти работу становится больше

- Одна из главных проблем сегодня заключается в том, что на рынке труда в принципе не хватает профессионалов, - уверена Ольга Фурсова, заместитель министра - руководитель департамента занятости и трудовой миграции Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. – И не столь важно, какого они пола. Мы можем сказать, что сейчас работодатели находятся в поиске людей, чтобы закрыть тысячи вакансий.

- Именно поэтому бизнес заинтересован в том, чтобы девушки активнее шли в технические профессии, - убеждена Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье. – Работодатели хотят, чтобы в каждой отрасли было как можно больше профессионалов, из которых можно было бы выбирать.

Один из самых главных страхов каждого, кто только начинает профессиональный путь – остаться без приглашений на работу, – именно в STEM-направлений не актуален. А по данным Елены Тюляковой, консультанта управления профессионального образования и науки Министерства образования и науки Самарской области, выбор профессии в технической сфере увеличивает шансы получить бесплатное образование, ведь около 70 процентов бюджетных мест в учебных заведениях области отданы IT и STEM. Кажется, идеальная ситуация для того, чтобы абитуриентки принялись штурмовать технические факультеты вузов, техникумов и колледжей города. Однако пока этого не происходит.

Исследование под названием «Определение барьеров и возможностей в достижении гендерного равенства в «мужских» STEM-профессиях на стадии выбора образования».

Бег с барьерами к работе мечты

Для того, чтобы разобраться, что мешает девочкам делать выбор в пользу технических профессий, Арконик СМЗ (Самарский металлургический завод) и корпоративный фонд Арконик, которые уже много лет занимаются популяризацией технических специальностей и поддержкой молодых специалистов в Самаре, заказали исследование под названием «Определение барьеров и возможностей в достижении гендерного равенства в «мужских» STEM-профессиях на стадии выбора образования». Работу, в рамках которой было опрошено 50 девочек в Самарской области и других регионах, выполнили представители компании Smart Course. В опросе приняли участие как школьницы, которые одерживают победы на олимпиадах по физике и математике, так и те, кто уже определился со своим выбором, студентки 1-3 курсов технических специальностей. И результаты, с одной стороны, оказались ожидаемыми, а с другой все-таки удивили.

На самом деле есть три основных барьера, которые стоят на пути между девочками и STEM-профессиями: это недостаток знаний, недостаток уверенности и недостаток поддержки. И с каждым из них, по мнению специалистов, необходимо работать отдельно.

- Очень часто девочкам не хватает самых простых знаний о профессиях, их разнообразии, - говорит Мария Иванова, консультант по разработке образовательных решений компании Smart Course, - получается, что девочкам не хватает элементарной насмотренности, чтобы просто понять, где и как они могли бы реализовать свои способности и таланты.

Кроме представления о разнообразии профессий, девочкам, по мнению специалистов, не достает примеров реальных женщин, добившихся успеха в STEM- профессиях.

- На самом деле в нашей стране множество таких примеров – это женщины-ученые, женщины-проектировщики, женщины- инженеры, успешные в своей профессии. Так что нам есть, что транслировать, - уверен Тимур Жаббаров, генеральный директор компании Smart Course. – и эффективность такого подхода уже давно доказала IT-отрасль, где женщин становится все больше. Так, например, многие девушки, не только стали «видимыми», но и написали книги о том, как они шли к успеху. И это позволило прийти в сферу другим девушкам. Разумеется, это не единственный фактор – в IT-сфере есть целые направления и обучающие программы, рассчитанные именно на девушек и девочек, существуют лиги программисток. Думаю, у STEM этот путь впереди.

Еще один важный фактор, о котором говорили девочки – это поддержка педагогов. Увы, как оказалось, она есть далеко не всегда.

- У нас учитель, который как бы не против, чтобы мы занимались, но делает больший упор на мальчиков. Как-то раз он написал нам поздравление на 8 марта, в конце которого добавил: «Круто заниматься физикой, но это не совсем ваше», – призналась одна респондентка.

Другие девочки говорили о том, что часто педагоги вольно или невольно больше выделяют мальчиков, да и задания и задачи часто составлены с учетом интересов только парней. И здесь тоже, по мнению специалистов, многое можно менять. Тем более, как показывают многочисленные исследования, способности к математике, физике и прочим точным наукам, как и инженерному мышлению у мальчиков и девочек абсолютно одинаковые. Другое дело, что девочки как и мальчики нуждаются в одобрении, поддержке и интересных именно для них задачах.

Не последний фактор – поддержка семьи, о которой говорили многие девочки. И здесь, по мнению авторов исследования, большую роль играют знания родителей о том, какие профессии являются перспективными, о возможностях реализации в этих профессиях девочек и, конечно, об отсутствии гендерных стереотипов, ведь, как оказалось, около четверти россиян убеждены, что женщины просто не смогут справляться с так называемыми «мужскими» профессиями.

-Речь в первую очередь идет о поддержке выбора девочки, - говорит Мария Иванова. – Очень важно, чтобы решение приняла сама девочка, чтобы это был ее личный выбор. О важности такой поддержки говорили примерно 30 процентов наших респонденток. И здесь мы можем сказать, что когда мама девочки, например, может поделиться своим опытом работы, то представление о профессии у девочки формируется более реалистичное.

Понятно, что не все мамы могут транслировать свой опыт. Однако, один из вариантов вовлечения девочек в технические профессии – дни открытых деверей на предприятиях, где работают их родители, и поощрение семейной истории, когда родители рассказывают ребенку о своей работе.

- Я думаю, что меня вдохновила мама. Она тоже в такой технической сфере, у нее были практики на нефтяных шахтах. Она всегда рассказывала мне про физику, про космос. Наверное, интерес пошел от нее,- рассказала одна из респонденток

Большинство принимавших участие в исследовании девочек признали тот факт, что в современном мире профессии все еще делятся на мужские и женские Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщины оценивают себя ниже

Большинство принимавших участие в исследовании девочек признали тот факт, что в современном мире профессии все еще делятся на мужские и женские. Но только две девочки были уверены, что это разделение нужно сохранить. А остальные были убеждены, что если стереотипы по поводу профессий исчезнут, то это «увеличит количество людей, которые смогут заниматься действительно любимым делом», «будет меньше женщин, которые зависят от мужчин», «мир станет лучше». К сожалению, гендерные стереотипы все еще сильны в обществе. И Россия находится только на 81 месте в рейтинге стран мира по индексу гендерного разрыва и занимает 129 место в рейтинге гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон — 2021» по версии Всемирного банка. И это сказывается на многом, в том числе на том, как женщины оценивают себя на рынке труда. В частности, по данным рекрутеров, претендуя на одинаковую должность, женщины в Самаре изначально ожидают зарплату, в зависимости от сферы, на 10 -35 тысяч рублей ниже, нежели их коллеги-мужчины.

- Гендерные стереотипы функционируют в обществе на неосознаваемом уровне, зачастую сами носители не подозревают об их существовании. Передаются они через фразы и оценки старшего поколения и значимых личностей, и в ранней юности воспринимаются некритично, что может повлиять или определить выбор профессии мечты или отказ от нее. Однако общество сегодня становится другим, рождаются новые специальности, меняются приоритеты, что позволяет многим молодым людям не оглядываться на оценки и мнения окружающих и идти за своей мечтой, за своим выбором, даже если он идет в разрез с представлениями учителей и родителей. Добьется ли человек (в данном случае девушка) успеха в реализации своей мечты? Это зависит от многих факторов: от силы желания, силы характера, готовности тратить много времени и сил на преодоление сопротивления семьи и ( или) общественного мнения и т.п. Часто может помочь поддержка даже одного значимого человека, который поверит и скажет в нужный момент: «У тебя все получится». Иногда нужна группа единомышленников: вместе побеждать стереотипы легче, а неудачи переживаются чуть менее болезненно, - уверена психолог Нина Ковалюнас.

С одной стороны, это не может не сказываться на социальной защищенности женщин. А с другой – именно эти стереотипы нередко могут лишить девочку мечты. И важно, что прогрессивные компании начинают вкладывать силы и средства в решение этой проблемы. И работать над тем, чтобы девочки смогли получить именно те профессии, которые позволят им стать счастливыми и востребованными. В конце концов, быть талантливым инженером, успешным ученым, влюбленным в своем дело технологом гораздо круче, чем получить профессию про принципу «это всегда было женским делом» и ходить каждый день на работу исключительно с мечтой о том, чтобы скорее пришли выходные или отпуск.

А первые ласточки у нас в городе уже есть. Так, например, если раньше на факультеты, связанные с машиностроением, поступали всего несколько девочек, и это действительно были единичные истории, то сейчас их уже 13 процентов от всех абитуриентов.

А значит, есть шанс, что однажды в профессиях-STEM наступит эпоха гендерного равенства. Которую самые прогрессивные компании приближают уже сейчас.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Преимущества женщин на рабочих местах, в принципе, как и мужчин, – это, прежде всего, их способности, навыки и желание работать, - говорит Ольга Хоменко, директор по персоналу Арконик СМЗ. – Для нас, как и для любого бизнеса, предпочтительно иметь разумный баланс между мужчинами и женщинами в силу отличия мнений, подходов и идей. Такое разнообразие только на пользу для поиска эффективных решений, а значит, на пользу и работодателю в целом.