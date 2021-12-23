Комментировал по колено в снегу на фанатском секторе: интервью с самым известным комментатором Самары Андреем Мироновым

Андрей Миронов комментирует матчи «Крыльев» около 20 лет. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Андрей Миронов работает комментатором на матчах «Крыльев Советов» около 20 лет. За это время он не пропустил ни одной игры, а на его радио-репортажах выросло целое поколение болельщиков.

Поговорили с самым известным комментатором Самары о том, как он пришел в профессию, о странных случаях, отношении ДПСников и о том, узнают ли его люди по голосу.

«Крылья Советов» на 8 месте, вернулись в РПЛ. Это успех?

— Я думаю, что это конечно успех. Успех промежуточный, на котором никто останавливаться не будет. Для «Крыльев» после триумфальной победы в Футбольной национальной лиге главной задачей было закрепиться в РПЛ этим составом игроков. И то, что у команды получилось не меняя состав, не добавляя большой порции новых игроков бороться с мощными командами элитного дивизиона — это как раз показывает, насколько грамотно в клубе выстроена работа сейчас. И как бы нам не хотелось последние три тура 2021 года, когда мы смотрели и думали: «Сейчас еще чуть-чуть и они будут четвертые, пятые или шестые» — 8-е место очень показательно. «Крылья», в целом, сыграли необходимое количество матчей с победами и ничейными исходами, чтобы стартовать весной, уже имея очень хороший запас, который позволяет не переживать о судьбе команды в РПЛ, а думать о том, как улучшить это 8-е место и попробовать подобраться к еврокубкам.

Ты переживал перед началом сезона?

— Перед началом сезона я переживал относительно того, насколько эти молодые ребята, которые пришли в «Крылья» из «Чертаново», насколько тренер, который тоже имеет небогатый опыт взаимодействия с командами РПЛ, насколько они смогут сыграть в окружении элитных клубов. В окружении этой РПЛьной возни, которая бывает. Где-то финансовые проблемы, сложности, интриги, где-то переходы, вариации связанные с настроением игроков из сборных... Получилось. Но волнение всегда есть и у меня, и у любого болельщика. После первых матчей, когда «Крылья» начали не очень хорошо, и я, и многие глядели через призму того, что — «как, все же было так хорошо, так уверенно. А тут в первых матчах не только результата не было, игра не получалась». Были панические настроения. Самое важное, что я уже научился глядеть на команду Осинькина сквозь эти все события. Ему нужно некоторое время на раскачку. На адаптацию надо определенное количество матчей, и дальше он будет показывать результат. Так и получилось.

Ты больше 20 лет следишь за «Крыльями». Команда Осинькина похожа на какую-то из тех, которые были на протяжении твоей карьеры?

— Если бы он слышал, как я его с кем-то сравниваю, он, наверное, улыбнулся бы. Конечно, все уникальные. Тренеры, тот состав, который есть. Наверное, его работу можно сравнить с появлением в «Крыльях» Леонида Слуцкого. Когда он был молод, когда у него было не так много опыта. Но необычность в общении с игроками, подход к тренерской работе где-то сейчас напоминает то, как Осинькин общается с ребятами, выстраивает свою линию и при этом кроме какого-то отцовско-сыновьего диалога есть и жесткие требования, которые надо выполнять. Это тоже видно и это тоже похоже в какой-то степени на работу Слуцкого. Самое важно, что и в той команде, которую тренировал Слуцкий, и сейчас в команде Осинькина внутри коллектива очень теплая дружеская атмосфера. Каждый знает, что у него всегда есть шанс себя показать на поле и нет никакой жесткой конкурентной подковерной борьбы, когда кто-то все время ждет, что кто-то оступиться, чтобы занять его место. Это очень приятно. Это более позитивно и это дает всегда результат лучше, чем борьба за место на поле.

Назови трех лучших игроков осенней части сезона.

— Их можно обозначить прямо по линиям. Ребята, которые всегда на слуху. Хотя выделяя трех, хочется еще и остальных добавить — а как же этот и этот?

Конечно, это Иван Сергеев. Могу объяснить это не только тем, что он лидер, нападающий и на него все смотрят. У игрока есть харизма. Его умение себя показать настолько высокое, что таких нападающих в «Крыльях» давно не было. Наверное, это некое продолжение Сергея Корниленко, новая его ипостась. Тем не менее, это знаковая фигура.

Вторым назову Ивана Ломаева. Вратарь еще очень молодой, но он уже очень стабилен, очень уверен. Где-то есть шероховатости, которые Виктор Гаус и тренеры стараются сгладить.

Еще вариантов много, например, можно было бы назвать Романа Ежова, но я все-таки назову Антона Зиньковского. Очень симпатизирую ему и как игроку, и как

человеку. Очень открытый человек. Очень мастеровитый игрок и при этом постоянно развивающийся. Его работа на фланге всегда привлекает внимание. И болельщики, и я ждем, когда он получит мяч, потому что он всегда что-то придумает интересное. Может быть, это не столь эффектно в целом по сезону, но я думаю, что у него еще впереди, у него огромный потенциал.

Какой, на твой взгляд, самый успешный матч в этом сезоне, а какой самый провальный?

— Назову не столько самый успешный, сколько самый запоминающийся для меня. Матч на кубок с ногинским «Знаменем», когда выиграли со счетом 10:0. Выделю его, потому что в этой игре «Крылья» были настолько раскрепощены, настолько уверены в своих силах, что подобных матчей, наверное, за историю клуба было не так много. И футболисты играли очень ярко и разнообразно, и рекордный результат был повторен. Сравнивая с другими матчами, этот можно выделить особняком.

Про неудачные игры я не стал бы говорить. Ошибки всегда есть. Сейчас назови какой-то матч, начнешь разбирать, а там, может быть, где-то судьи не все усмотрели, где-то, действительно, были ошибки объективные... Назвать его плохим как-то не хочется. Неудача — она и есть неудача. Главное — стремиться к лучшему.

Добавлю, что еще один важный момент этого сезона. «Крылья» на 8-м месте, идут уверенно — по сравнению с другими командами. Посмотрите, насколько тяжело и натужно играют «Спартак», «Локомотив». Сложности есть у команд не из московско-питерского региона. «Крылья» на этом фоне не только у нас в Самаре, а по всей стране считаются командой перспективной, интересной, за которой приятно следить, у которой если есть ошибки, то она их исправляет. Про «Крылья» начинают говорить как про будущих звезд. И про игроков, и про команду.

Что случилось в матче с «Енисеем»? Это несчастный случай или закономерность?

— Я думаю, что этот тот факт, с которым еще нужно будет поработать Осинькину. Одно дело, когда команда Футбольной национальной лиги двигается равномерно по первому дивизиону, принимая вызовы в момент Кубка именно во встречах с командами РПЛ. Это одна история. И тут команда переходит на более высокий уровень, наверное, где-то не хватило опыта. Задача на тот момент по сохранению места в Премьер-лиге была еще недосягаемой, оставалось много матчей. Хотелось распределить правильно силы игроков, чтобы ребята постарались, поборолись. Где-то сказалась потеря концентрации, и дальнейший путь был остановлен. Я уверен, что следующие попытки будут все лучше и лучше. Понимая, насколько значим финал, насколько можно через Кубок показать себя с выгодной стороны... Думаю, что это еще все получится. Ребятам надо чуть-чуть подождать и начать с нуля.

Могу сказать, что из-за успехов в Кубке в том числе сейчас на трибуны приходит много новых болельщиков, зрителей. Тех, кто идет смотреть и на футбол, и на каких-то игроков, и в целом, кому уже нравится такой ажиотаж. Потому что это очень яркое событие, спортивный футбольный праздник. Конечно, болельщик вернулся на трибуны.

Мехди Зеффан ушел, это потеря для «Крыльев Советов»?

— Это клише, что кто-то, уходя из команды, может быть для нее потерей. Думаю, что здесь просто закончился определенный этап. И в жизни «Крыльев», и в жизни самого Мехди. Я смотрел со стороны на все эти процессы, могу сказать, что никаких разногласий не возникло. Закончился контракт, была попытка договориться о чем-то большем, но в итоге было принято обоюдное решение, которое абсолютно спокойно было воспринято, что Мехди будет продолжать карьеру другом клубе, а в «Крыльях» его позицию займет кто-то другой.

Не думаю, что это потеря. Мехди очень хорошо нам помог на определенном этапе — этапе Футбольной национальной лиги, начальном этапе РПЛ. Если мы хотим развиваться, хотим от «Крыльев» четвертого, третьего места, то, как бы это ни было больно, мы должны понимать, что игроки должны быть лучше. Или они сами начинают лучше работать, или мы должны найти на их позицию

кого-то более опытного, более мастеровитого, более уверенного в себе. Те ребята, которые есть сейчас в «Крыльях», не зарезервировали места пожизненно. И те задачи, которые будут расти, будут требовать от них большей самоотдачи. Нет этого? Значит придется расставаться. И нам, и болельщикам не нужно переживать, потому что, я уверен, что та работа, которая в «Крыльях» сейчас ведется, будет проведена правильно, и на место Мехди найдут игрока, который затмит его образ и будет намного ярче.

Если в целом говорить об усилении, оно сейчас нужно? Или можно выступать весной этими силами?

— Думаю, что конечно нужно. «Крылья» — не одна команда РПЛ, которая может провести изменения. Сейчас все что-то будут менять, добавлять. В «Спартаке» новый тренер, где-то будут новые игроки — пачками или точечно — и от того, как соперники будут усиливаться, мы тоже должны понимать, как нам эти усиления проводить.

Если говорить, например, про усиление летом, то это, конечное, Сильвие Бегич. Игрок, который пришел к нам в аренду из казанского «Рубина», зацементировал линию обороны. Иванисеня, который помогает в центре полузащиты. Эти усиления были на тот момент были очень нужны. Сейчас надо посмотреть, как в этой ситуации держать восьмое место. Есть какие-то слабые стороны и нужны ли какие-то фактурные новые личности на флангах или в другой части поля? Обязательно нужно подбирать игроков, потому что будет накапливаться усталость. Где-то травмы, дисквалификации. Команда должна жить. Стоит только остановиться в развитии, тебя сразу начнут съедать, потому что все будут просчитывать все, что ты умеешь, все что знаешь. Поэтому надо удивлять какими-то новыми именами.

Про Бегича добавим, что после его ухода, «Рубин» стал много пропускать...

— На мой взгляд, это была ошибка Леонида Викторовича Слуцкого. На Бегича летом не была сделана ставка. Он чувствовал, что выпадает из общей обоймы, и не понимал, что делать дальше. Когда возникло предложение, он был ошарашен, что ему придется не бороться за место в составе у Слуцкого, а завоевывать доверие в другой команде. Но он быстро адаптировался и доказал ему же — Слуцкому, — насколько тот просчитался.

Что ты ждешь от второй части сезона?

— Я очень волнуюсь и переживаю по поводу того, как соперники подготовятся. Если говорить про первую часть, в целом нас устроило, что были провальные моменты у ведущих клубов, были проблемы у «Химок» и даже у «Урала», который сейчас пытается немножко воспрянуть. Нам было на руку, что в этих командах проблемы.

Сейчас я переживаю, что команды за зиму укрепятся и финансово, и игроками. Здесь я жду, что Осинькин проведет очередной полноценный сбор. Вот этот турецкий сбор из нескольких частей должен вновь сцементировать тактику и стратегию команды. Состав есть, новички, может быть, какие-то будут. Самое важное — в очередной раз понять, как удивлять на поле. Какие ходы, стандарты, розыгрыши, какие-то интересные взаимодействия... Вот этого жду.

И, конечно, я надеюсь, что эмоционально и психологически мы будем готовы к финишному спурту, когда все команды начнут понимать — надо добирать очки. Волноваться будут, где-то допускать ошибки. И здесь психологически игроки должны быть готовы к этой борьбе, чтобы не допустить ошибки, которые могут быть фатальными и повлияют на место в таблице.

Давай поговорим теперь о тебе. Как ты стал комментатором?

— С детства я комментировал все, что происходило вокруг. Доставалось всем моим друзьям: мы смотрели фильмы, и я пытался комментировать все, что происходило на экране. Если кто-то играл в футбол, то я комментировал игру. Даже стоя на воротах.

После школы я познакомился с одним известным в мире радио человеком —Сергеем Пешеходовым. Мы вместе работали на мероприятиях: на свадьбах, корпоративах. Я ему постоянно рассказывал, что хожу на стадион, болею за «Крылья», не пропустил ни одного матча. И так я об этом живо и интересно рассказывал, что он в какой-то момент сказал: «Слушай, я работаю на радио, ты не хочешь поработать в эфире?».

Я вообще тогда не понимал, кем буду работать, что буду там делать. Он уговорил меня встретиться с директором. Я встретился, сначала мне предложили вести рубрику спортивных новостей. А тогда не было интернета, приходилось с утра покупать газеты, читать их, выписывать что-то и выдавать в эфир. Так я поработал около года.

В это время директор предложил попробовать провести со стадиона прямой эфир. Тогда только появилась сотовая связь, у директора был большой телефон с мощной батарейкой, он мне его давал на игру. Я делал включения на радио по 2-3 минуты. Таких включений было 2-3 за тайм.

Постепенно мы с программным директором решили, что надо делать трансляцию 90 минут. Причем договорились об этом тайком, потому что директор был против. Но мы один раз попробовали, все получилось, и постепенно начали вести трансляции.

С 2002 года в радио-эфире я не пропускаю ни одного матча: комментирую все игры, которые «Крылья» проводят официально.

Это же 19 лет. А бывало, когда ты, например, простывал? Как тогда?

— Был один случай. У меня была язва желудка. Несмотря на то, что был этап кризиса, я отпросился у доктора и вел трансляцию с несколькими баночками кефира. Мне врач сказал, что я буду волноваться и нужно обязательно что-то пить. Я вел трансляцию прямо со стадиона, а потом сразу поехал к доктору, чтобы он посмотрел, нет ли у меня обострений.

Помню, когда «Крылья» забили в том матче, я крикнул «гол!» и тут же запил этот крик кефиром.

А ты помнишь свой первый матч?

— Я, наверно, уже не вспомню, какую первую игру провел от и до, потому что это были сначала включения и они не были для меня чем-то очень ярким.

Я помню свою первую выездную игру, которую провел 90 минут. Это был матч с «Динамо» в Москве, я приехал на стадион и не знал ни про ложу прессы, ни то, куда можно идти, чтобы вести трансляцию. Я пошел на фанатский сектор «Крыльев». Он был не расчищен, я стоял по колено в снегу рядом с болельщиками и комментировал.

Помню, тогда «Крылья» победили. Ощущения были очень яркие, но тогда я очень сильно замерз.

Проблем с техникой не было, но были нюансы, связанные с зарождением сотовой связи. В наших трансляциях обязательно должны были быть паузы, мы их использовали для рекламы. Почему? Потому что каждые 18 минут сотовая связь отключалась. Операторы считали, что человек не может беседовать больше 18 минут, и отрубали связь. Через каждые 12-15 минут мы делали паузы, во время которых я перезванивал, и мы продолжали эфир.

А когда ты начал следить за «Крыльями»?

— Наверно, лет в 12-13. Мой дядя очень увлекался футболом. Он был заядлым болельщиком, жил в Тульской области и ездил в Москву поддерживать «Торпедо».

Еще он коллекционировал программки. Показывал мне их – старенькие, некоторые еще черно-белые. И в разговоре он как-то сказал: «У вас же в Самаре «Крылья» есть». Я ему говорю: «Да, есть, но я от «Металлурга» далеко живу». На что он мне ответил: «Да ты что?! У тебя же есть команда, это я в Москву из Тулы езжу, а ты в одном городе и не ходишь».

После этого я уговорил отца, и мы поехали на стадион. Помню эти огромные трибуны, огромное количество людей. Со временем я начал ездить на матчи, но изредка, а вот с институтских времен уже не пропускал ни одной игры на «Металлурге».

Расскажи, на кого ты равняешься из комментаторов.

— Очень нравились наши стопы комментаторского дела – Владимир Маслаченко, Владимир Перетурин, братья Майоровы, которые комментировали хоккей. Это те люди, которые, когда я смотрел футбол, запомнились своей манерой, стилем, тембром голоса. Николая Озерова я не застал, но про него много говорили, я видел много записей. Однако равняться на кого-то я не мог, потому что у меня получалось делать что-то свое и я шел по своей дороге.

Я ведь еще начал следить за комментаторами не тогда, когда было много спорта на экране, а когда было много радиорепортажей. Тогда я и начал понимать, как передавать что-то, когда слушатель не видит игры, а тебе нужно рассказать, что происходит на поле, сделать так, чтобы он представил матч.

Из радио-трансляций я делал выжимки и потом использовал их в работе.

Ты очень эмоционально празднуешь голы. Это отмечали и твои коллеги комментаторы.

— Что касается эмоциональности, я не могу сказать, что я что-то услышал и сделал то же самое. Это пошло с первого эфира. Тогда директор сказал мне: «Делай все так, как ты и делал, эмоционально». Я делаю это не специально.

Бывают матчи, простите за выражение, скучные, когда я не могу пережать себя, поэтому в этой ситуации я стараюсь быть эмоциональным и передаю то, что вижу. Я не приукрашиваю, не придумываю, что вижу, то и пою.

Тебя узнают на улице по голосу?

— По голосу узнают. Самый необычный случай был лет 6-7 назад. Я с супругой пошел покупать рубашку. В каком-то отделе продавщица дала мне померить рубашку и что-то начала кому-то говорить. Я не обратил внимание.

Когда я был в примерочной, то услышал из-за шторки мужской голос: «Вы не хотите другую рубашку померить?». Я говорю, что можно, потому что размер не подошел. Он мне сказал, что сейчас все принесет.

И уже потом мужчина, а не женщина, которая была сначала, начал носить мне рубашки. Причем мужчина солидный, выглядел хорошо. Я одну рубашку померил, другую, потом выбрал и решил взять. А он мне говорит: «Как здорово, что у нас одевается Андрей Миронов».

15 минут мы общались. Оказывается, он услышал мой голос, спросил у продавщицы, кто это, потом вышел посмотреть. Говорит, что узнал по голосу и понял, что надо принести мне какие-то яркие товары, которые у них есть. Мне было очень приятно, но как-то неудобно.

Во дворе у нас тебя все слушали, и даже ходила одна байка про тебя. Якобы Андрея Миронова как-то остановили сотрудники ДПС, но когда услышали его голос, взяли автограф и отпустили. Было такое?

— Честно скажу, что были моменты, когда сотрудники ДПС все равно оформляли нарушение, что бы я ни говорил. Они отвечали: «Нет, мы не слушаем футбольные трансляции. Вы нарушили, мы оформим».

Но был один момент, когда то, что я комментатор, меня очень выручило. Грешен, что делать? Это было на улице Авроры лет 12 назад, я приехал купить билеты на выездной матч «Крыльев». Я тогда очень торопился, потому что в этот же вечер мне нужно было улетать. Тогда я развернулся через двойную сплошную.

Развернулся, поехал и смотрю, что за мной также разворачивается машина и включает мигалку. Думаю: «Ну, все. Зачем же я это сделал? Можно же было объехать». В этой машине был полковник. Не сержант, не лейтенант, а полковник!

Он мне: «Ну вы даете! Прямо на моих глазах. Куда же вы торопитесь?». Я говорю, что тороплюсь на игру, что я комментатор, мне нужно на матч «Крыльев». Он удивился, прочитал на правах, как меня зовут, и говорит: «Так это вы! Да что ж вы так, прямо у меня на глазах! Я же не могу вас просто так отпустить… Эх, ну ладно, поезжайте». И отпустил меня.

С тех пор я не нарушаю.

Расскажи про курьезы в своей комментаторской карьере.

— Много чего было. Были казусы, связанные с техническими моментами. Я комментировал матч молодежки «Крыльев» в интернете, у меня тогда был микрофон-петличка. Я привык, что есть режиссер, который отключает микрофон. Закончился первый тайм, я думал, что можно делать что угодно, микрофон не отцепил и взял носовой платок и начал сморкаться.

Через какое-то время ко мне подбегает болельщик, который сидел на трибуне и показывает, чтобы я отсоединил микрофон. Я убираю микрофон, спрашиваю у него, что было. Он мне говорит: «Да ты что? Ты же на все интернет-пространство высморкался!». С того момента я, если нахожусь в эфире, контролирую, где у меня разъем, чтобы было соединено, а если выхожу из эфира, смотрю, чтобы все было разъединено.

Как к тебе относятся болельщики? Было такое, что критиковали или наоборот, хвалили?

— Очень много и критики, и похвалы. Когда я оказался в эфире, интернета не было, основное общение с болельщиками было или через часовую радиопередачу «Футбольный винегрет», которую я вел по средам, или через письма.

Помню, что пришло письмо от одного взрослого мужчины на 3-4 листах. Он расписал все мои ошибки: в этой трансляции неправильно назвал игрока, здесь неправильно назвал стандарт, перепутал штрафной и свободный, как так можно комментировать? Это же не профессионально! Вы портите эфир, но мы вас все равно слушаем, так что старайтесь исправляться.

Я это письмо перечитывал несколько раз, был очень расстроен, показал директору. Он говорит: «Андрей, не переживай, это обычная практика. Никто не бывает идеальным. Если есть ошибки, обращай на них внимание и исправляй». С тех пор я обращаю внимание на критику.

Ты организуешь соревнование по рыбалке для болельщиков. Расскажи о нем.

— Идея такого мероприятия возникла неожиданно, и оказалось, что это очень приятное и нужное для болельщиков «Крыльев» событие. В этом году я провел уже 13 турнир по рыбной ловле среди болельщиков.

У нас нет профессиональных рыбаков, нет хитрых приспособлений, мы приглашаем обычных болельщиков, чтобы они смогли пообщаться. Во время рыбалки мы обсуждаем события, связанные с «Крыльями», пьем чай, строим планы на будущее.

Первый турнир прошел уже достаточно давно. Мы тогда собирались с болельщиками и чтобы поиграть в боулинг, и чтобы поиграть в бильярд, были даже пейнтбольные встречи. И как-то решили порыбачить. Первый турнир был с поплавочными удочками, а уже в следующем пошли более серьезные снасти, а с четвертого турнира мероприятие стало суточным – болельщики получают возможность 20-24 часа порыбачить, пообщаться друг с другом.

Каждый год количество участников растет и растет желание людей собираться, поэтому эти турниры будут продолжаться.