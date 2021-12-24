Юные самарцы - за экологичный образ жизни

Ребята получили в подарок книги об экологии. Фото: ЭкоСтройРесурс

Все мы понимаем, что за детьми - будущее, поэтому полезно с самого раннего возраста учить их любви к окружающей природе. Экологи компании ЭкоСтройРесурс приехали к воспитанникам школы-интерната № 71 и рассказали, какие профессии сегодня особенно актуальны. Встреча состоялась утром 20 декабря, а вместе с защитниками природы к ребятам приехал ЭкоМобиль и современный мусоровоз. Журналист «КП» - Самара» пообщался с экспертами в сфере экологии, а также воспитанниками и преподавателями школы-интерната.

Практически каждый день мы видим мусоровозы на улицах. Куда они держат путь? На этот вопрос ответили специалисты регионального оператора ЭкоСтройРесурс. Компания отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами в Самарской области. Детям показали устройство кабины мусоровоза. Водитель объяснил принципы работы погрузочного оборудования, пресса и спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Благодаря этой системе региональный оператор отслеживает в режиме реального времени движение каждого мусоровоза.

Сотрудники экологического управления ЭкоСтройРесурс рассказали школьникам о рабочих буднях эколога, в чем заключаются обязанности этого специалиста. После увлекательной беседы о профессиях эксперты провели мастер-класс по раздельному сбору отходов.

- Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами включает в себя много элементов: работу транспорта, системы обработки и объектов захоронения мусора. Хороших результатов в этой отрасли можно добиться, только встав на путь осознанного обращения с отходами. Мы уже третий год проводим просветительскую работу, направленную на разные слои населения. А сегодня у нас необычный экоурок, мы знакомим подрастающее поколение с профессиями, которые актуальны в наше время, - рассказала руководитель экологического управления компании ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

БУДУЩЕЕ ЗА ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕМ

Готовясь к встрече с экологами, школьники заранее собрали бумагу, картон и пластик. Они разложили отсортированное сырье в нужные накопители, чтобы ЭкоМобиль смог транспортировать фракции на переработку. Детям рассказали, что спецтранспорт принимает 9 видов вторсырья. Бумага, картон, пластик, стекло и алюминий идут на утилизацию, ненужные вещи - нуждающимся, ветошь - в приюты для животных, книги - для обмена в буккроссинге.

- Сегодня я узнала много нового: как устроен мусоровоз, почему нужно беречь природу, как правильно сортировать мусор, и что такое «ЭкоМобиль». Когда вырасту, я хочу стать экологом, потому что очень люблю окружающий нас мир, - поведала воспитанница школы-интерната № 71 Полина Пимурзина.

- Экологическое воспитание занимает особую роль в образовательном процессе любой организации. Благодаря региональному оператору наши ребята имеют возможность принимать участие в полезных и интересных акциях. Например, мы уже больше года участвуем в благотворительном проекте «Добрые крышечки», официальным партнером которого в Самарской области является ЭкоСтройРесурс, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната № 71 г. о. Самара Мария Данейкина.

В конце мероприятия ребят ждал приятный сюрприз. Сотрудники компании поздравили воспитанников школы-интерната с наступающим Новым годом и вручили полезные подарки, в том числе экологические книги.

КУДА МОЖНО СДАТЬ ОТХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ

ЭкоМобиль регионального оператора по обращению с ТКО каждую неделю курсирует по Самаре и области. График его движения и маршрут формируются с учетом мнения граждан. Люди приносят в ЭкоМобиль раздельно собранное сырье. Взрослые часто приходят с детьми или внуками, показывая подрастающему поколению, как нужно правильно сор тировать отходы.

Также в Самаре работает первый стационарный пункт приема вторсырья по адресу ул. Партизанская,17б. Региональный оператор открыл его буквально три месяца назад. За это время жители сдали на переработку более 400 кг сырья. Экопункт работает каждую неделю по графику, который размещен на официальном сайте ЭкоСтройРесурс.

Сегодня региональный оператор реализует более десяти направлений по экопросвещению и внедрению раздельного сбора отходов в Самарской области. В том числе уникальный проект «Школа, вуз,ссуз - разделяй со мной!», в рамках которого в учебных заведениях региона проходят авторские экоуроки и лекции, а для закрепления полученных знаний на практике на территории этих учреждений ведется установка накопителей для раздельного сбора пластиковых отходов. Всю эту работу компания проводит вне тарифа ТКО, в рамках социальной ответственности.