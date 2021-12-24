Можно ли производить вино в Самаре?

Эксперты считают, что у самарских вин большой потенциал. Фото: Евгения ГУСЕВА

Близится Новый год, время чудес, волшебства и праздничных застолий. Довольно часто на новогоднем столе появляются виноград и вино. Чаще всего это гости с юга нашей страны или из Европы. Но оказалось, что выращивать виноград для виноделия можно и в Самаре. Об особенностях процесса рассказала винодел Мария Зуйкова.

НАЧИНАЛИ С МАЛОГО

Решение о создании в Самарской области виноградника для выращивания столовых сортов винограда было принято в 2013 году. Но стоило ли так просто останавливаться на достигнутом? Мечта владельца виноградника - чтобы из его ягод делали первоклассные вина. Желание понятное, но к такой цели идти нужно многие годы, постоянно работая и улучшая качество финального продукта. Одного желания и трудолюбия тоже не будет достаточно - для виноделия нужны специальные технические сорта винограда, поэтому в 2014 году компания приняла решение попробовать выращивать и их. В итоге, спустя более чем 7 лет исследований и опытов с выращиванием, в Самаре 1 октября 2020 года официально появилась своя первая винодельня.

Самара стала самым северным регионом, выращивающим винные сорта винограда в России. До этого столицей северного виноделия считался Волгоград. Существует заблуждение, что плоды можно выращивать только в южных регионах вроде Краснодара, что, конечно же, неправда. Виноград сейчас можно выращивать где угодно, но с оговорками: не любой сорт подходит для северного климата, а также за ним требуется профессиональный уход и специальное оборудование. Специалисты-агрономы считают самарский климат пригодным для производства белых, розовых, тихих и игристых вин.

ВИНОГРАД С СЕВЕРА

Начала свой путь самая северная винодельня России еще в 2016 году после сбора первого урожая сор та Цитронный Магарача. Тогда компания попробовала сделать первую экспериментальную партию белого вина. Жителям Самарской области виноделы уже много лет были знакомы как ООО «Самарский виноград». Уже в 2014 году были посажены первые винные сорта. Со временем ассортимент пополнился такими известными во всем мире сортами как Рислинг, Шардоне, Ркацители, Совиньон блан и многими другими. Эксперты винной индустрии отмечают регион, как перспективный для производства белых вин.

Летом жители Самарской области могут приехать на виноградник и приобрести свежие и качественные плоды по оптовым ценам. В первую очередь особым спросом здесь пользуются столовые сорта винограда. После старта продаж винных сортов, виноделы компании заметили, что с каждым годом спрос на них растет в геометрической прогрессии. Конечно же, производство организовано по всем санитарным нормам и современным стандартам.

- Мы чувствуем свой вклад в развитие виноделия в регионе, количество виноделов-любителей растет, - рассказала журналисту «Комсомольской правды» винодел компании Мария Зуйкова. - Сейчас любой желающий может приехать посмотреть на производство и продегустировать вино.

Перед стартом производства были проведены все необходимые исследования. Фото: Евгения ГУСЕВА

«САМА ИДЕЯ ВИНОДЕЛЬНИ В САМАРЕ КАЗАЛАСЬ АБСУРДОМ»

Специалисты высоко оценивают самарский виноград для виноделия и видят в нем хороший потенциал. Как оказалось, северный климат отлично подходит для производства белых вин. Но компания не планирует останавливаться на достигнутом и уже в 2022 году запустит линейку игристых напитков. Это будут так называемые петнаты - игристые вина, полученные старинным способом, который еще называют методом ансестраль, посредством закупоривания недобродившего сусла. Такие напитки ценятся любителями вин, потому что они заслуженно считаются более натуральными, не подвергаются никакой дополнительной обработке и фильтрации. Именно такой чистый вкус предпочитают любители натуральных вин, ведь мало какие производители занимаются этим в рамках серийного производства. Производиться они будут из Рислинга и Пино Нуара, получая игристое жемчужное вино.

Конечно, не обошлось без скептиков. Кто-то говорил, что невозможно делать достойное вино в зоне укрывного виноградарства, что архитектура куста не позволит вырастить хороший виноград для производства достойных вин. Кто-то рассказывал об отсутствии перспектив у этого направления. Но опыт показал, что феномен самарского виноделия будет еще долго изучаться.

Жители города Самары уже знакомы с местными винами - их можно увидеть в специализированных магазинах, компания занимается оптовой и розничной продажей.

Попав на производство, любой желающий может удостовериться в качестве вин и понять, как складывается ценовая политика компании. На 90% на предприятии используют ручной труд, ведь производится вино из своего винограда, а на его себестоимость влияют также большие затраты по уходу. Тем не менее, даже если учитывать эти нюансы, цены на самарские вина все равно остаются конкурентными из-за меньших затрат на логистику.

- Красные вина мы не производим, такова специфика нашего края. За этим лучше обратиться к более южным коллегам, - говорит винодел Мария Зуйкова. - А вот белые и розовые вина вполне себе могут стать спецификой региона в будущем, если направление будет развиваться в том же темпе. Мы, в свою очередь, сделаем для этого все.

Эксперты называют самарские вина более легкими, не такими плотными и тяжелыми как вина из южных регионов. Из-за прохладного климата, виноград поступает на винодельню с достаточно высокой кислотностью, что дает вину свежесть, легкость, бодрящий вкус - оно не будет таким плоским, как бывают вина юга. Так называемая «изюминка» всегда будет отличать северные вина от южных.

Самарские виноделы гордятся особым вкусом, качеством и конкурентной стоимостью наших вин. Именно виноделием с античных времен славятся целые города и страны, так что вполне возможно наш регион станет следующим.

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