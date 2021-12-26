Семьи с детьми застряли на трассе М-5 «Урал» в Самарской области из-за бурана

Спасатели до сих пор продолжают работать на месте затора Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Нулевая видимость, шквальный ветер, сильная метель – вчера на Самарскую область обрушилась непогода. В пределах города жители страдали от резко подскочивших цен на такси, а за городом людям пришлось совсем туго.

Опаснее всего ситуация обернулась в Алексеевском районе Самарской области, где в ночи образовалась многокилометровая пробка. Там видимость не превышала 500-1000 метров, дул сильнейший ветер (25-27 метров в секунду), даже грузовые машины двигаться в таких условиях не могли.

На помощь поисково-спасательной службе ночью направили колонну технику и сотрудников Волжского спасательного центра МЧС России Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

- В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о заторе, который образовался с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 «Урал», поступило 26 декабря в 1.50 - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень. – На помощь специалистам поисково-спасательной службы Самарской области из пункта постоянной дислокации выдвинулась колонна из 5 единиц специализированной техники и 8 человек личного состава Волжского спасательного центра МЧС России.

На месте выяснилось: в районе поселка Коммунарский в пробку встали два десятка автомобилей - 12 фур и 8 легковых автомобилей, в том числе семьи с детьми. По данным МЧС, речь идет о 27 людях, среди которых 6 детей и беременная женщина. К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Людей эвакуировали в пункты временного размещения Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Спасатели эвакуировали их в пункты временного размещения. На ликвидацию последствий бурана и собственно затора направили 19 единиц спецтехники и 36 человек.

На данный момент затор до конца не ликвидирован, спасатели продолжают работу на трассе. Автомобили приходится буквально откапывать вручную. В облМЧС сообщают, что держат ситуацию под контролем.