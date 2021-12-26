В аэропорту Самары возникли сложности при посадке самолета из Новосибирска

Возможно, произошло ложное срабатывание датчиков, которые сигнализируют о неисправностях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня днем в Самару прибыл самолет авиакомпания S7 Airlines из Новосибирска. По сообщениям агентства «Интерфакс», его посадка в «Курумоче» могла быть вызвана техническими причинами. Некоторые СМИ пишут даже об аварийной посадке, причем указывают даже, будто датчики на борту показывали неисправность передней рулевой стойки.

Однако официального подтверждения этому пока получить не удалось – так что, возможно, тревога была ложной. Также нет никаких данных о пострадавших в результате возможной экстренной посадки самолета.

Между тем, судя по табло прибытия аэропорта «Курумоч», в то время, как там якобы экстренно приземлился самолет из Новосибирска, в аэропорту ждали регулярный рейс из той же точки отправления. Причем борт, следовавший по маршруту «Новосибирск - Самара» приземлился, как было запланировано - в 14.10 после трех с половиной часов полета.

Связаться с пресс-службой S7 Airlines на момент публикации корреспонденту «КП-Самара» не удалось, редакция направила в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре также пока не смогли предоставить достоверных данных о том, что именно произошло сегодня в «Курумоче». В пресс-службе аэропорта также информации ЧП нет.

Самолет Embraer E170LR, который совершал перелет, рассчитан на перемещение 78 пассажиров, плюс нескольких членов экипажа. Самолеты производит бразильская авиакомпания, которую называют одним из лидеров на этом рынке после таких гигантов, как Airbus и Boeing. Давно ли был приобретен самолет, сколько лет летал до этого и как обслуживался, также на данный момент не известно.