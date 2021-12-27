Самарские полицейские устранили пробку в 15 км и спасли из снежного плена автобус с детьми и пенсионерами

Многим автолюбителям Самарской области понадобилась помощь в выходные Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Выходные 25 и 26 декабря в Самарской области выдались не самыми комфортными с точки зрения погоды. Сильный ветер, метель, мороз и гололед — все это не могло не сказаться на дорожной обстановке. Сотни автолюбителей и пассажиров оказались в сложной ситуации, но многим подоспели на помощь сотрудники полиции.

В ГУ МВД России по региону рассказали, как их сотрудники спасали граждан из снежного плена. Так, сотрудники ГИБДД двигались в районе 3 километра трассы «Большая Глушица — Пестравка-Березовка», когда в зеркале заднего вида увидели, как «Лада Приора» плавно съехала в кювет.

— Полицейские включили проблесковые маячки и незамедлительно направились к месту происшествия. Они убедились, что водитель и пассажир не пострадали, а машина не получила повреждений. С помощью проезжавшего мимо фронтального погрузчика «Приору» вернули на проезжую часть, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помощь полицейских понадобилась во многих районах области Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель сослался на то, что на указанном участке дорога имеет уклон, а сам он не учел погоду.

В селе Первокоммунарском в Алексеевском районе ситуация оказалась еще более сложной. Там в снежный плен попали 20 автомобилей. Расчистку дороги организовали представители нефтегорской госавтоинспекции и их коллеги из МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколько неприятных ситуаций зафиксированы и в Клявлинском районе региона. Там в результате ДТП образовалась 15-километровая пробка. Она дошла до соседнего Камышлинского района. Стражи порядка взяли под контроль движение транспорта и проводили разъяснительные беседы с водителями и пассажирами, помогая им выбраться из затора.

Вечером 26 декабря, в воскресенье, в пробку в Клявлинском районе попал междугородний автобус «Самара-Пермь». В салоне находились 55 пассажиров, среди них — дети и пенсионеры.

Автобус с детьми и пенсионерами благополучно доставили до границы с Оренбургской областью Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Инспектора ДПС незамедлительно организовали сопровождение автобуса до границы с Оренбургской областью, где передали его ГИБДД «Бугурусланский» для дальнейшего следования по маршруту. К счастью, обошлось без пострадавших, — отмечают в облМВД.

В Новокуйбышевске к сотрудникам ГИБДД обратилась девушка, у которой сел аккумулятор на авто. Двигатель запустили от патрульной машины. В Похвистнево полицейские лопатами откопали автомобиль местного жителя. Подобные случаи были и на дорогах Сызрани, Борского, Красноармейского и других районов.

В Новокуйбышевске сотрудники ДПС помогли девушке завести автомобиль Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В региональной ГАИ напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге нужно сразу обращаться за помощью в оперативные службы. Сделать это можно по телефонам: 8 (846)-333-58-01 УГИБДД ГУ МВД России по Самарскои области; 112 — единая дежурно-диспетчерская служба.

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