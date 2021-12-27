Выстрелили в живот и убежали: под Самарой преступники забрали у бизнес-леди 300 тысяч рублей

Оружие, из которого стреляли в пострадавшую, найдено и отправлено на экспертизу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в дерзком разбое. Преступление было совершено вечером 28 ноября 2021 года в Новокуйбышевске. Трое неизвестных напали на 52-летнюю Ирину С., выстрелили в нее, забрали сумку, в которой помимо всего прочего находились 300 тысяч рублей, и скрылись. Благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска налетчиков удалось поймать.

Все произошло примерно в 18:50. Ирина — директор организации, занимающейся торговлей продуктами — приехала в свой магазин на проспекте Победы для снятия инкассации денег за отработанный рабочий день 28 ноября. Она забрала средства и вышла на улицу. Вскоре после этого продавец услышал громкий хлопок и крики. Она выбежала из помещения и увидела свою начальницу, которая лежала у машины и просила вызвать скорую помощь. Вместе с проходящими мимо ребятами сотрудница торговой точки помогла пострадавшей перебраться в здание магазина.

Злоумышленники успели потратить не все похищенные деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— У женщины диагностировали огнестрельное ранение брюшной полости повреждением внутренних органов. По части 4 статьи 162 УК РФ — «Разбой» было возбуждено уголовное дело, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Осмотр проводился совместно с кинологами, которым помогала служебная собака по кличке Чарли. В ходе этих мероприятий была изъята гильза калибра 9 мм.

Молодые люди, которые помогали Ирине после нападения, объяснили, что видели двоих неизвестных, убегающих во дворы. Они даже пытались помочь в поисках преступников, но встретили только мужчину, выгуливающего пса.

— Тот пояснил, что видел незнакомцев, бежавших со стороны проезжей части. Один из них был одет в спецодежду, схожую с той, что носят работники нефтяной компании. На голове — балаклава черного цвета. Он сел в черный «Хендай Солярис», который тут же тронулся с места, — отмечают полицейские. — Второй человек, одетый во все темное, скрылся в направлении дома № 38 по улице Дзержинского.

Силовики объявили план перехват на указанный автомобиль, а также составили приметы злодеев. Кроме того, были изъяты записи с камер наблюдения, осмотрены автостоянки, изучены последние встречи потерпевшей, а также выполнены другие необходимые действия. Все это дало свои плоды.

Подозреваемые дали признательные показания Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Уже спустя несколько дней после случившегося подозреваемые были задержаны. Все трое — двое нападавших и водитель. Ими оказались местные жители — 38-летний Александр З, 24-летний Денис В. и Олег С., которому 26 лет. Они дали признательные показания и объяснили, что следили за потерпевшей, заранее планируя ее ограбить. Для этих целей был припасен пистолет, который пришлось в итоге использовать. Деньги налетчики поделили поровну. Часть похищенного уже возвращена.

Сейчас вся троица арестована на два месяца. Фигурантам предъявлены обвинения. Ирина по-прежнему находится в больнице, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается.

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