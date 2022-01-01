Осмотр проводили без понятых: в Тольятти дело об убийстве КВНщиком пенсионерки получило неожиданное продолжение

Бывшему игроку КВН Андрею Б. предъявлены обвинения в убийстве Фото: соцсети

СНАЧАЛА РАЗБОЙ, ПОТОМ УБИЙСТВО

Неожиданное развитие получила история с убийством 91-летней Глафиры З. и нанесением серьезных травм ее 53-летней лежачей дочери Ирине Ш. Они получили множественные ножевые ранения в своей квартире на улице Мира в Тольятти во время разбойного нападения. Подозреваемые задержаны, но на днях правоохранители выяснили, что разбирательства продвигались не совсем законным образом.

ЧП произошло вечером 9 декабря 2020 года. Двое неизвестных ворвались в домой к женщинам, которые никак не могли постоять за себя, примерно в 22:00. Кроме нанесения своим жертвам травм, они забрали из их жилища 100 тысяч рублей и личные вещи.

Спустя несколько дней полицейские поймали предполагаемых преступников. Их личности всех удивили — 25-летний волонтер, общественник и игрок КВН Андрей Б., а также его знакомый санитар — 22-летний Евгений Е. Сыщики предположили, что они могли знать о беззащитности потерпевших благодаря своей активной деятельности. Сообщалось, что парни дали признательные показания. У них нашли часть похищенного имущества.

Сначала уголовное дело возбудили только по части 4 статьи 162 УК РФ — «Разбой». Спустя некоторое время Глафира Егоровна скончалась в больнице. В связи с этим 14 мая 2021 года надзирающий прокурор района отправил материалы по происшествию из полиции в СК. Следователи добавили туда ст. 105 УК РФ — «Убийство» — фигурантом там стал только Андрей.

НЕ ХОТЕЛ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОСМОТР

27 декабря 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь — по ч.3 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств — в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД по Тольятти.

— Следователь этого отдела, стремясь избежать затрат времени и труда, умышленно сфальсифицировал протокол осмотра места происшествия. Он внес в него действия, которые не соответствуют действительности, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как оказалось, проверку проводил старший лейтенант юстиции в отставке 25-летний Александр Б. Он поступил на службу в 2018 году, а 21 октября 2021 года уволен по собственной инициативе.

— 11 декабря 2020 года он оставил протокол дополнительного осмотра места происшествия, а именно, квартиры потерпевших. В ходе этого мероприятия не были изъяты вещественные доказательства. В протоколе он указал сведения о присутствии при осмотре двух понятых, — объясняет наш собеседник.

Позже, когда ситуацию уже рассматривали по статье «Убийство», сотрудники СК опросили одного из понятых, присутствующих при дополнительном осмотре. Он заявил, что его в этой квартире не было и он не знает, о чем речь. Установить местонахождение второго понятого так и не удалось.

Сейчас расследование продолжается. Обвиняемые с 12 декабря 2020 года находятся под стражей. По факту фальсификации доказательств в ГСУ облМВД назначена служебная проверка.

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