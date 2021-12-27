Как встретить Новый год с котом и собакой и не потерять их навсегда

Для кошек елочные украшения и мишура могут быть смертельно опасны Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Для людей Новый год - веселый праздник, а вот для их домашних питомцев время стресса и множества опасностей. Как провести праздничные каникулы так, чтобы потом любимому котику или собаке не было мучительно больно? Вместе с самарским ветеринаром Анастасией Калягиной приготовили памятку для ответственных хозяев.

Елки-палки, мишура

Праздник начинается с елки, мишуры и гирлянды. Впрочем, почти также начинается череда проблем с кишечником и желудком для кошек. Анастасия Калягина призывает помнить: животное в доме - это тот же ребенок, только говорить не может. Хозяева должны понимать свою ответственность и не забывать о грозящих питомцу опасностях.

Елку нарядить, конечно, можно, но лучше не ставить ее на пол и вообще - в зону досягаемости вашего животного. Например, можно поднять елку повыше, но так, чтобы рядом не было площадки, куда кошка может запрыгнуть. А еще лучше - вовсе отказаться от шуршащей мишуры, для котов это самая большая опасность.

- Не тешьте себя надеждой, отучить кота гоняться за блестящими полосками не получится. Все елочные украшения для кота предмет интереса. В новогодние праздники пациенты с котиками, которые от души наелись дождика, приходят к нам чаще всех остальных. У животного из-за шершавого языка просто не получается выплюнуть его обратно, если начал есть - все, он окажется внутри, - объясняет ветеринар.

Она отмечает: если вдруг кот или собака наелись елочных украшений, нужно сразу ехать в ветеринарную клинику и сделать рентген. Если дождик уже начал выходить, можно обрезать его и подождать, возможно он выйдет полностью. Ни в коем случае нельзя тянуть за ниточку: в этом случае кишечник может сложиться в гармошку.

Еще одна проблема для животных - это мелкий мусор. Если в доме дети - родители следят за тем, чтобы по полу не валялись мелкие предметы и игрушки. С животными то же самое.

- Для больших собак, например, проблемой может стать съеденная пробка от шампанского. Нам весело, мы стреляем ей в потолок, а пес подбираем, съедает и это может закончиться плохо, - рассказывает Анастасия.

Даже если хозяева не заметили, что животное проглотило какой-то ненужный предмет, стоит обратить внимание на нетипичные симптомы. Например, если кот или собака сутки отказывается есть, если у него рвота или диарея - это повод мчаться к ветеринару.

До елки не достать? Обидно, но безопасно! Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Особенно это опасно для маленьких собачек, котов, у них из-за таких симптомов быстро снижается уровень глюкозы и может наступить шоковое состояние. Слава богу, мгновенной смерти именно из-за съеденных посторонних предметов в большинстве случаев не случается, но тянуть все равно не стоит, лучше приехать к ветеринару в течение суток, - продолжает врач.

А вот прогонять кота, который завороженно смотрит на гирлянды, не стоит. Зрение не испортится, зато будет ему дополнительное развлечение - ну как для нас светомузыка.

Бутерброд не для кота

Еще одна проблема - богато накрытый праздничный стол. И вся эта еда - отнюдь не для вашего питомца. Так что традиция подкармливать домашних любимцев прямо из тарелки - зло.

- Мы хотим сделать лучше, но получается плохо. Банальный шоколад для нас - это яд для животных. То же самое - виноград. Соленое и печеное может вызвать несварение кишечника, а может привести к патологиям, - говорит Анастасия.

Анастасия предупреждает: не стоит вообще ничего давать со стола своему питомцу. Даже если он на домашнем питании, все равно продукты со стола не подойдут. Готовить для него нужно особенным образом: без соли, специй. К столу кошку или собаку манят запахи. Для них особо привлекательны очень вредный сыр, колбаса. С ума сводит запах креветки, тунца. - Конечно, хочется разделить с питомцем застолье, но для этого можно заранее купить в зоомагазине полезные вкусняшки, свиные ушки, хрящики. Нарежьте маленькими кусочками, положите рядом с тарелкой и давайте им, когда они подходят, поощряйте нужное поведение. Но, конечно, не когда животное лезет на стол, - советует Анастасия.

Но увы, бывают ситуации, когда уследить за питомцем не удалось, и он наелся вредных продуктов со стола, запрыгнув туда без ведома хозяина В этом случае нужно дать ему сорбент, Энтеросгель, который обязательно должен быть в аптечке ответственного хозяина. Потом нужно наблюдать за состоянием питомца, и обратиться к ветеринарам, если наблюдается рвота, диарея.

-Если мы кормим готовым кормом, там уже все сбалансировано если кошка съела свой рацион и мы ей добавили что-то еще - то уже это может привести к расстройствам, - объясняет ветеринар.

Оставьте собаку в покое

Еще одна опасность - особенно для собак - это стресс в новогоднюю ночь. Питомцы привыкают к определенной обстановке, а тут все меняется: хозяин не ложится спать, в доме собираются гости, много новых манящих запахов. Есть животные, которым нравится подобная компания, которым комфортно с хозяином. Но для других это стресс.

- Самое главное, что должен делать хозяин - не выводить животное к друзьям и гостям, если животное не хочет этого делать. Если есть возможность - обустройте его в другой комнате, в ванной, сделайте лежанку, положите предмет своей одежды. Посоветуйтесь с ветеринаром, и заранее дайте безопасные успокоительные средства, - отмечает Анастасия.

Не стоит отправляться с собаками на прогулку в новогоднюю ночь. Даже если вам кажется, что ваш питомец спокойный , любит вас, не рискуйте его безопасностью. Собаки часто теряются, попадают под машину. Слух у питомца гораздо более чуткий, чем у вас. Если рядом взорвется петарда, он точно убежит. Даже в частном доме лучше убрать собаку с улицы: запереть в помещении, в прихожей, сарае, гараже

Подарок для питомца

Многие хозяева настолько очеловечивают питомца, что и на Новый год подбирают ему подарки. Ну а что, ведь кот или пес с удовольствием дарит свою любовь, почему бы не побаловать его. Но чем? Анастасия отмечает, что полезнее всего подарить игрушки.

Для кошек есть хорошие игрушки с мятой, чтобы разыгрывать кошек, потому что к пяти годам они становятся вальяжными, игрушки, чтобы повышать активность, палочки, чистилки для зубов,для собак есть игрушки ребрышки для чистки зубов,для гиперактивных собак есть дорожки, которые можно намазать влажным кормом и на лежанку положить. Для той же цели можно использовать pop-it - в ложбинки наложить корма, и животное будет вылизывать игрушку, успокаивая себя.

Еще можно подарить беговую дорожку или наряды. Одежда животным нужна, причем комфортная. И собаки, и кошки также мерзнут во время прогулок на улице и даже дома, особенно породы с коротким подшерстком или лысые. Комбинезоны должны быть анатомически правильные, тогда животное будет носить его с удовольствием. Если какая-то одежда не понравилась, значит, она просто неправильно сделана, - комментирует Анастасия.

Какие еще опасности поджидают животных зимой?

- реагенты. Гулять с собаками нужно обязательно надевая на них ботиночки. В ветеринарные клиники часто попадают животные с язвами на лапках или с отравлением после вылизывания конечностей.

- низкие температуры. Кошки также могут болеть воспалением дыхательных путей, подхватывать вирусы. Так что следите за животным, не давайте ему мерзнуть, не оставляйте на сквозняке. А вот опасаться, что кот принесет домой коронавирус не стоит. Ветеринар отмечает, что у животных есть свои коронавирусы и они очень опасны. Но человеку не передаются, как и человеческим - питомцам.

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