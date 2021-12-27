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Общество27 декабря 2021 12:10

Тяжелое стекло рухнуло прямо на ребенка: в Самаре врачи провели сложную операцию для спасения маленького пациента

В Самаре врачи спасли восьмилетнего мальчика, на которого рухнуло разбившееся дверное стекло
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Маленький самарец стал жертвой несчастного случая, но врачи успели вовремя ему помочь

Маленький самарец стал жертвой несчастного случая, но врачи успели вовремя ему помочь

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре травматологи СОКБ им.Середавина спасли 8-летнего Назара, на которого рухнуло разбившееся дверное стекло. Мальчик стал жертвой несчастного случая в результате детской шалости. Все могло закончиться очень печально.

Дверь разлетелась на осколки

В Самаре детская шалость обернулась трагедией. 8-летний Назар пошел в гости к другу. Мальчишки, как обычно, бегали по квартире и играли, ничто не предвещало беды. В какой-то момент ребята оказались по разные стороны двери с массивной стеклянной вставкой. Мальчики принялись перетягивать дверь на себя, и стекло не выдержало их напора.

Тяжелое дверное стекло разлетелось на крупные осколки и рухнуло на Назара, практически срезав с руки кожу и мышцы и обнажив кость. Хлынула кровь, мальчики в ужасе застыли.

Мальчика сразу отвезли в травматологию СОКБ им.Середавина

Мальчика сразу отвезли в травматологию СОКБ им.Середавина

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мне позвонили - с сыном беда, его срочно нужно везти в больницу, - вспоминает отец Назара Павел Кочетков. – Я моментально сел за руль, посадил сына в машину и поехал в СОКБ им.Середавина – здесь детский травмпункт, даже мысли не возникло действовать. На панику времен не было - если бы я стал паниковать, то кто помог бы моему ребенку? Назар вел себя молодцом: не плакал и даже говорил, что ему совсем не больно.

В отделении травматологии помогают маленьким пациентам с самыми разными травмами

В отделении травматологии помогают маленьким пациентам с самыми разными травмами

Фото: Ольга НОВИКОВА

Пересадили кожу с живота

В тот день дежурили травматологи-ортопеды Николай Кашичкин и Федор Баранов. Они сразу поняли, что маленькому пациенту нужна срочная операция – мальчик потерял много крови, в ране была обнаженная кость – и отправили Назара в операционную.

- Пациент поступил с рваной скальпированной раной от локтевого до лучевого суставов, рана занимала как минимум треть окружности предплечья, - вспоминают врачи. – К счастью, крупные сосуды и сухожилия оказались не задутыми, поэтому жизни мальчика ничего не угрожало, но рука могла остаться с ограниченной функциональностью, ее нужно было спасать.

Травматологи Николай Кашичкин и Федор Баранов два с половиной часа провели в операционной, спасая руку маленького Назара

Травматологи Николай Кашичкин и Федор Баранов два с половиной часа провели в операционной, спасая руку маленького Назара

Фото: Ольга НОВИКОВА

Операция длилась два с половиной часа. Главной сложностью стало закрыть рану – стекло срезало большой лоскут кожи, площадью до 1% всей поверхности тела, и стянуть края раны оказалось невозможно. Но и оставлять открытую кость было нельзя – рана могла загноиться, что грозило серьезными осложнениями. Тогда хирурги пошли на трансплантацию.

- Мы взяли лоскут кожи с поверхности живота ребенка и пересадили его на поврежденный участок руки, - рассказал Николай Кашичкин. – Это достаточно редкая операция.

На больничной койке мальчик провел две недели

На больничной койке мальчик провел две недели

Фото: Ольга НОВИКОВА

Мастерство травматологов оказалось на высоте: операция прошла успешно, рану на руке удалось закрыть. А на поврежденный участок на животе также наложили специальную повязку.

«Сложные травмы»

Как рассказал заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса СКБ им.Середавина Сергей Шуваев, в последнее время подобные травмы, увы, участились.

- Только за последний квартал к нам поступило семь маленьких пациентов, пострадавших от разбитого дверного стекла, - говорит он. – Как правило, это очень тяжелые травмы, достаточно сложные в лечении, особенно если задеты сосуды и сухожилия, иногда таких пациентов скорая даже не успевает довезти. Поэтому я призываю родителей объяснить детям младшего и среднего возраста правила безопасности, если в доме или в гостях есть такие стеклянные двери, и по возможности не оставлять детей без присмотра.

Завотделением травматологии Сергей Шуваев призывает родителей и детей быть осторожнее со стеклянными дверями.

Завотделением травматологии Сергей Шуваев призывает родителей и детей быть осторожнее со стеклянными дверями.

Фото: Ольга НОВИКОВА

После двухнедельного лечения в отделении Назара выписали, но ему предстоит долгое амбулаторное лечение и восстановление. А его родители искренне благодарны медикам за своевременную и грамотную помощь.

- Я очень благодарен врачам, которые так быстро и профессионально помогли моему сыну и спасли его руку, - говорит Павел Кочетков. – Спасибо!

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