Тяжелое стекло рухнуло прямо на ребенка: в Самаре врачи провели сложную операцию для спасения маленького пациента

Маленький самарец стал жертвой несчастного случая, но врачи успели вовремя ему помочь
Фото: Ольга НОВИКОВА
В Самаре травматологи СОКБ им.Середавина спасли 8-летнего Назара, на которого рухнуло разбившееся дверное стекло. Мальчик стал жертвой несчастного случая в результате детской шалости. Все могло закончиться очень печально.
Дверь разлетелась на осколки
В Самаре детская шалость обернулась трагедией. 8-летний Назар пошел в гости к другу. Мальчишки, как обычно, бегали по квартире и играли, ничто не предвещало беды. В какой-то момент ребята оказались по разные стороны двери с массивной стеклянной вставкой. Мальчики принялись перетягивать дверь на себя, и стекло не выдержало их напора.
Тяжелое дверное стекло разлетелось на крупные осколки и рухнуло на Назара, практически срезав с руки кожу и мышцы и обнажив кость. Хлынула кровь, мальчики в ужасе застыли.
Мальчика сразу отвезли в травматологию СОКБ им.Середавина
Фото: Ольга НОВИКОВА
- Мне позвонили - с сыном беда, его срочно нужно везти в больницу, - вспоминает отец Назара Павел Кочетков. – Я моментально сел за руль, посадил сына в машину и поехал в СОКБ им.Середавина – здесь детский травмпункт, даже мысли не возникло действовать. На панику времен не было - если бы я стал паниковать, то кто помог бы моему ребенку? Назар вел себя молодцом: не плакал и даже говорил, что ему совсем не больно.
В отделении травматологии помогают маленьким пациентам с самыми разными травмами
Фото: Ольга НОВИКОВА
Пересадили кожу с живота
В тот день дежурили травматологи-ортопеды Николай Кашичкин и Федор Баранов. Они сразу поняли, что маленькому пациенту нужна срочная операция – мальчик потерял много крови, в ране была обнаженная кость – и отправили Назара в операционную.
- Пациент поступил с рваной скальпированной раной от локтевого до лучевого суставов, рана занимала как минимум треть окружности предплечья, - вспоминают врачи. – К счастью, крупные сосуды и сухожилия оказались не задутыми, поэтому жизни мальчика ничего не угрожало, но рука могла остаться с ограниченной функциональностью, ее нужно было спасать.
Травматологи Николай Кашичкин и Федор Баранов два с половиной часа провели в операционной, спасая руку маленького Назара
Фото: Ольга НОВИКОВА
Операция длилась два с половиной часа. Главной сложностью стало закрыть рану – стекло срезало большой лоскут кожи, площадью до 1% всей поверхности тела, и стянуть края раны оказалось невозможно. Но и оставлять открытую кость было нельзя – рана могла загноиться, что грозило серьезными осложнениями. Тогда хирурги пошли на трансплантацию.
- Мы взяли лоскут кожи с поверхности живота ребенка и пересадили его на поврежденный участок руки, - рассказал Николай Кашичкин. – Это достаточно редкая операция.
На больничной койке мальчик провел две недели
Фото: Ольга НОВИКОВА
Мастерство травматологов оказалось на высоте: операция прошла успешно, рану на руке удалось закрыть. А на поврежденный участок на животе также наложили специальную повязку.
«Сложные травмы»
Как рассказал заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса СКБ им.Середавина Сергей Шуваев, в последнее время подобные травмы, увы, участились.
- Только за последний квартал к нам поступило семь маленьких пациентов, пострадавших от разбитого дверного стекла, - говорит он. – Как правило, это очень тяжелые травмы, достаточно сложные в лечении, особенно если задеты сосуды и сухожилия, иногда таких пациентов скорая даже не успевает довезти. Поэтому я призываю родителей объяснить детям младшего и среднего возраста правила безопасности, если в доме или в гостях есть такие стеклянные двери, и по возможности не оставлять детей без присмотра.
Завотделением травматологии Сергей Шуваев призывает родителей и детей быть осторожнее со стеклянными дверями.
Фото: Ольга НОВИКОВА
После двухнедельного лечения в отделении Назара выписали, но ему предстоит долгое амбулаторное лечение и восстановление. А его родители искренне благодарны медикам за своевременную и грамотную помощь.
- Я очень благодарен врачам, которые так быстро и профессионально помогли моему сыну и спасли его руку, - говорит Павел Кочетков. – Спасибо!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все внутренние органы оказались снаружи: как в Самаре хирурги спасали младенца с редкой болезнью
В Самаре врачи областной детской больницы им.Ивановой спасли жизнь новорожденному малышу (подробности)