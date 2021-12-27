«Она еще и беременная»: в Самарской области пьяная девушка врезалась в стоящий автомобиль на пустой дороге

Девушка не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде. Фото: Мария Сидорова

В городе Отрадный Самарской области 26 декабря 2021 года около 23:15 произошло ДТП, которое вызвало волну обсуждения среди местных жителей. В социальных сетях появилась публикация пострадавшей в аварии молодой женщины, которая рассказала, как все произошло.

- Я припарковала свой автомобиль на обочине на улице Ленина, чтобы пойти в Сбербанк. Я вышла из машины и в этот момент на полной скорости в багажник врезается «Приора». Меня протащило на капоте, а потом я упала на дорогу, - рассказывает автор публикации в группе «Изнанка Отрадный».

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным, 27-летняя девушка на «Приоре» неправильно выбрала скоростной режим, не учла дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справилась с управлением и совершила столкновение со стоящей «Ладой». В результате ДТП 32-летняя владелица пострадавшего автомобиля получила травму спины и была госпитализирована в больницу. После осмотра врачей пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.

По словам пострадавшей, виновница ДТП даже не пыталась остановиться. Фото: Мария Сидорова

Пострадавшая рассказала, что прибывшие сотрудники полиции провели медицинское освидетельствование. У виновницы аварии на выдохе прибор показал 0,765 промилле.

Но не только сама авария, которая произошла на пустой дороге, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Автор поста утверждает, что пьяная виновница аварии находится в положении.

- Пьяная села за руль, да еще и беременная! Это уму непостижимо, - комментируют слова автора пользователи соцсетей.

Как выяснилось, девушка не в первый раз садится за руль в нетрезвом виде. За повторное управление ТС в состоянии опьянения был собран материал проверки по статье 264.1 УК РФ. Также полицейские установили, что виновница аварии не была вписана в страховой полис ОСАГО (составлено постановление по ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ). Кроме того, в отношении автолюбительницы было возбуждено дело об административном правонарушении по п. 1.5 ПДД РФ по ст. 12.24 КоАП РФ «Причинение вреда здоровью». В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.