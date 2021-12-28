В Самаре неадекватный мужчина ворвался на территорию школы и начал бегать за детьми

Один из школьников вступил в словесную перепалку с нарушителем спокойствия Фото: скриншот

ЧП произошло накануне, в понедельник 27 декабря, на территории школы № 148 на улице Коммунистической в Самаре. Туда ворвался неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно. В какой-то момент она даже погнался за одним из учеников, но, к счастью, все закончилось благополучно.

Как поделились очевидцы, все случилось в дневное время суток. Пьяный незнакомец пришел и начал кричать — «Кто здесь главный?»

— В его состоянии алкогольного опьянения вообще никаких сомнений — еле стоял на ногах, матерился. Кто-то из школьников зачем-то вступил с ним в перепалку, ответил ему грубо. Между ними завязался разговор, все это снимали на камеру другие ребята, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Валерий Иванов (личные данные изменены).

Беседа на повышенных тонах происходил на улице. Дебошир угрожал своему юному собеседнику — ученику старшему класса.

— Он посылал его, говорил «На «р» тебя поставлю, уж не знаю, что это значит. В итоге неадекватный гость школы просто побежал за парнишкой, — продолжает Валерий.

В происходящее вовремя вмешался охранник учебного заведения. Он скрутил нарушителя спокойствия, а также вызвал на место событий силовиков.

— В одной из школ сработала кнопка тревожной сигнализации. Уже через 2-3 минуты туда прибыл экипаж вневедомственной охраны. Охранник рассказал, что нажал кнопку, так как на территории учреждения находится посторонний. К моменту приезда группы задержания он покинул территорию школы, — прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Как сообщают в социальных сетях горожане, указанный человек не в первый раз пугает прохожих.

— Этот психопат летом избил женщину. Выбил ей передние зубы — бил ее головой об автомобиль. Женщина просто шла мимо, разбил чью-то машину и все это на глазах 6-7 летних детей во дворе. Мужчины его удерживали часа два, пока не приехала полиция, те его забрали и отпустили через пару часов. Я боюсь выпускать ребенка одного из дома. Да и сама боюсь передвигаться из-за этого психа по местной территории. К школьникам младших классов он пристает постоянно, — пишет Елена Р.

Она удивляется, почему в отношении буйного любителя выпить до сих пор не приняты меры. На него жалуются даже соседи. Люди надеются, что после очередного происшествия, которое попало и в интернет, такое положение дел изменится.

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