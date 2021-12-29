В Самаре вооруженные преступники на БМВ похитили мужчину и увезли его на берег реки

Правоохранители разбираются в преступлениях этнической группировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 декабря в Самаре возбудили уголовное дело по факту похищения человека. О преступлении правоохранители узнали в ходе разбирательств по нескольким случаям вымогательств денег и ценностей, в которых замешаны два брата — 33-летний Кучи К. и 34-летний Адам К. — бывший руководитель молодежной секции национально-культурной общественной организации «Вайнах».

Как установили сыщики, незаконно лишили свободы Фатеха Г. еще более пяти лет назад. Случилось это 8 марта 2016 года, когда потерпевшему было 30 лет.

— Примерно в шесть часов вечера вооруженные ножом и пистолетом люди напали на него возле дома № 52 по улице Комсомольской. Фатеха затолкали в БМВ, за рулем которого находился Адам, и увезли в неизвестном направлении, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как оказалось, пленника вывезли на берег реки Самара по улице Молодогвардейской. Там злоумышленники вытащили его из салона автомобиля, стали угрожать пистолетом и требовать, чтоб он передал им свою Toyota Land Cruiser 200, а также документы на эту машину.

— Фатех испугался угроз налетчиков и отдал им документы. Иномарку они, видимо, тоже забрали. Где она - неизвестно до сих пор. Оружие, которым угрожали потерпевшему — по всей вероятности, травматический пистолет «Гроза», он изъят для следственных действий, — отмечают силовики.

Кучи К. поймали и арестовали за ранее совершенные преступления. Адам К. до сих пор в розыске — принимаются меры к его задержанию. Он может скрываться и не в Самарской области.

Как считают стражи порядка, в состав этнической группировки входили и другие лица. Их личности устанавливаются. Не исключено, что эпизодов, в которых замешано это сообщество, гораздо больше. Информацию о потерпевших также выясняют. Расследование продолжается.

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