Она кричала, а он бил ножом: в Тольятти нашли мертвым мужчину, который изрезал мать двоих детей

Ярослав напал на Ирину возле подъезда ее дома на Ленинском проспекте, его тело нашли на Революционной Фото: СОЦСЕТИ

ПОВСЮДУ СЛЕДЫ КРОВИ

В обстоятельствах запутанного происшествия разбираются полицейские Тольятти. Вечером 27 декабря у дома № 27 на Ленинском проспекте неизвестный с ножом набросился на 25-летнюю Ирину В. и нанес ей множественные ранения. К счастью, пострадавшая выжила, а вот подозреваемого ближе к двум часам ночи 28 декабря нашли мертвым.

Ирина возвращалась домой, когда возле второго подъезда на нее было совершено нападение. Злодей сразу стал наносить удары холодным оружием, девушка отбивалась, забежала в подъезд, стучала в двери и громко кричала. Теперь повсюду там следы крови.

— На крики отреагировали двое жильцов этого дома. Взрослый мужчина и парень помоложе. Последний бросил в налетчика бутылку пива, после чего тот, видимо, испугался и убежал. Параллельно кто-то из соседей вызвал скорую помощь. Происходило все это в течение 10 минут — с 23:30 до 23:40, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» Алексей Иванов (личные данные изменены), проживающий неподалеку от места событий.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НАШЛИ НА ОБЩЕМ БАЛКОНЕ

Медики госпитализировали Ирину. У нее зафиксировали порезы на лице, левом бедре и предплечье, кистях обеих рук. Врачи сейчас работают с жертвой, она находится в сознании.

По адресу ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра там нашли складной нож, которым, по всей видимости, наносились удары, очки для зрения, перчатки со следами крови. Все это мог оставить преступник. Силовики тут же начали опрашивать свидетелей и вместо со служебной собакой пошли по следу нападавшего.

Весь подъезд залит кровью Фото: СОЦСЕТИ

— Примерно в 1:50 28 числа во втором подъезде дома № 50 на Революционной на общем балконе 16 этажа обнаружили тело подозреваемого. У него на шее зафиксировали резаную рану. С места происшествия изъяты кухонный нож, ингалятор и серая куртка с капюшоном. Что произошло, сейчас выясняют специалисты, — поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией.

ОНИ БЫЛИ БЛИЗКИ?

Погибшим оказался 30-летний Ярослав Н. Он проживал на улице Свердлова, ранее в поле зрения стражей порядка не попадал. В социальных сетях пользователи пишут, что его мать, увидела сына, плакала, утверждая, что Ирина принесла много бед в их семью.

— Сама она объяснила, что Ярослав ее преследовал, угрожал расправой. По некоторым сведениям, они раньше близко общались. Якобы Ирина даже говорила, что один из двух ее сыновей от него, а потом заявила об обратном. Сейчас со всем этим разбираются правоохранители, — добавляет наш собеседник.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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