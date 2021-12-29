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Происшествия29 декабря 2021 11:30

Она кричала, а он бил ножом: в Тольятти нашли мертвым мужчину, который изрезал мать двоих детей

В Тольятти мужчина с ножом нанес множественные ранения девушке, а потом был найден погибшим
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Ярослав напал на Ирину возле подъезда ее дома на Ленинском проспекте, его тело нашли на Революционной

Ярослав напал на Ирину возле подъезда ее дома на Ленинском проспекте, его тело нашли на Революционной

Фото: СОЦСЕТИ

ПОВСЮДУ СЛЕДЫ КРОВИ

В обстоятельствах запутанного происшествия разбираются полицейские Тольятти. Вечером 27 декабря у дома № 27 на Ленинском проспекте неизвестный с ножом набросился на 25-летнюю Ирину В. и нанес ей множественные ранения. К счастью, пострадавшая выжила, а вот подозреваемого ближе к двум часам ночи 28 декабря нашли мертвым.

Ирина возвращалась домой, когда возле второго подъезда на нее было совершено нападение. Злодей сразу стал наносить удары холодным оружием, девушка отбивалась, забежала в подъезд, стучала в двери и громко кричала. Теперь повсюду там следы крови.

— На крики отреагировали двое жильцов этого дома. Взрослый мужчина и парень помоложе. Последний бросил в налетчика бутылку пива, после чего тот, видимо, испугался и убежал. Параллельно кто-то из соседей вызвал скорую помощь. Происходило все это в течение 10 минут — с 23:30 до 23:40, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» Алексей Иванов (личные данные изменены), проживающий неподалеку от места событий.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НАШЛИ НА ОБЩЕМ БАЛКОНЕ

Медики госпитализировали Ирину. У нее зафиксировали порезы на лице, левом бедре и предплечье, кистях обеих рук. Врачи сейчас работают с жертвой, она находится в сознании.

По адресу ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра там нашли складной нож, которым, по всей видимости, наносились удары, очки для зрения, перчатки со следами крови. Все это мог оставить преступник. Силовики тут же начали опрашивать свидетелей и вместо со служебной собакой пошли по следу нападавшего.

Весь подъезд залит кровью

Весь подъезд залит кровью

Фото: СОЦСЕТИ

— Примерно в 1:50 28 числа во втором подъезде дома № 50 на Революционной на общем балконе 16 этажа обнаружили тело подозреваемого. У него на шее зафиксировали резаную рану. С места происшествия изъяты кухонный нож, ингалятор и серая куртка с капюшоном. Что произошло, сейчас выясняют специалисты, — поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией.

ОНИ БЫЛИ БЛИЗКИ?

Погибшим оказался 30-летний Ярослав Н. Он проживал на улице Свердлова, ранее в поле зрения стражей порядка не попадал. В социальных сетях пользователи пишут, что его мать, увидела сына, плакала, утверждая, что Ирина принесла много бед в их семью.

— Сама она объяснила, что Ярослав ее преследовал, угрожал расправой. По некоторым сведениям, они раньше близко общались. Якобы Ирина даже говорила, что один из двух ее сыновей от него, а потом заявила об обратном. Сейчас со всем этим разбираются правоохранители, — добавляет наш собеседник.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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