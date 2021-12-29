Каблуки в сумку, ногу не дергать: самарский врач рассказал, как провести праздники без переломов и визитов в травмпункт

Скользкие тротуары часто ведут в травмпункт Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новый год – горячее время для врачей-травматологов. На праздниках люди становятся особенно беспечными и становятся жертвой собственной невнимательности и неосторожности. В последние годы все чаще страдать стали дети: родители отдыхают, празднуют, оставляют ребенка без присмотра. А потом вынуждены мчаться к врачам, чтобы распутать последствия такой беспечности. С травматологом-ортопедом ЛДЦ «Медгард» Георгием Воробьевым поговорили о том, как не закончить новогодние праздники в больничной палате и чего особенно стоит опасаться.

С какими травмами приходят чаще всего?

-50 на 50. Дело в том, что люди не умеют правильно падать. В спорте этому обучают: как правильно ногу поставить, руку выставить и так далее. Если человек валится мешком, то в моем понимании останется здоров, но люди в основном начинают суетиться, выбрасывать руки в стороны, и получается, что сами себе создают дополнительное мышечное смещение. Вот и все. Если научиться правильно падать, то сильных травм можно избежать.

Часто причиной травм становится банальная спешка. Сам недавно был в ситуации: пришли с внучкой на горку. Вижу, мальчишка спускается. Говорю — вот он сейчас прокатится, отойдет в сторону, и мы пойдем. Тут вместо нас пытается кто-то проскочить. Внучка поворачивает голову и так говорит: Дед, пропусти, он не думает. Важен воспитательный момент. Катание с горки — это удовольствие, но ребенок должен думать, что он делает, чтобы потом в праздники в гипсе не лежать.

Как правильно оказать пострадавшему первую помощь?

В первую очередь надо оценить обстановку, проверить свою ориентацию в пространстве, оценить состояние себя на момент получения травмы. Если чувствуете, что что-то в данный момент не поддается вашему контролю, не надо пугаться. Иногда бывает так, что у человека шок и он не чувствует, что у него травма. Это защитная реакция организма, этого бояться не следует.

Можно ли сразу отличить ушиб от перелома?

Признаков воспаления 5, и признаков перелома тоже 5. Насторожить должны уже припухлость, локальная болезненность. Также среди признаков перелома покраснение или синяк, болезненная осевая нагрузка и пятое - ребенок щадит конечность — если есть все эти пять признаков, то диагноз ставится и без рентгеновского подтверждения. Иногда проекционно линия излома не попадает в зону «просвечивания» и рентгенолог нам говорит - «костно-травматической паталогии не выявлено». И успокаивается. А успокаиваться не надо, даже этот банальный ушиб нужно правильно лечить.

Стоит ли больное место сразу мазать согревающей мазью?

Запомните, в первые сутки никаких согревающих процедур делать нельзя, все процедуры в посттравматическом периоде назначаются с третьего дня. В остром периоде первые два-три часа лучше охлаждение зоны повреждения — сейчас снега много, он всегда под рукой. Нужно взять двойной пакет полиэтиленовый, двойной — потому что если первый слой повредится, влага, которая там будет, она окажется во втором, чтобы не было вторичного изменения от нашего самолечения.

Как правильно ходить по зимнему городу на каблуках?

Никак. Одной парой не обойтись. Как делали наши бабушки? Они просто брали с собой «запаску». Так и стоит поступать. Одна женщина на приеме говорит - я уже каблуки не ношу, и зря. Каблучок нужен. Но в некоторых случаях позаботьтесь о сменной паре обуви.

Что должно быть в домашней аптечке на случай травм?

Бинт нужен и обычный, и эластичный, и асептические повязки. Почему? Потому что неправильное применение холода может привести сначала к озноблению, а затем и элементам обморожения, точно так же как и к термическому поражению, ожогам. Лучше закрыть пострадавшее место асептической повязкой, и обратиться к специалистам

Если наложили гипс, какие правила нужно соблюдать?

Первые двое-трое суток надо наблюдать, не увеличивается ли отек. Начиная с 4 дня, если все правильно пациент делает, лишний раз не двигается, то отек пойдет на спад. И значит процесс движется в правильном русле, то есть в сторону выздоровления. И на 5-7 день вы обязаны показаться на контроль. Если человек проморгал тот период, когда надо было внимание травме уделить, то может наступить вторичное смещение фрагментов, а это уже не врач виноват, а сам пострадавший, который не выполнил указания специалиста.

Правда ли, что после перелома люди становятся чувствительнее к переменам погоды?

Обоснование этому есть, но из личных наблюдений. Не сразу восстанавливаются нервная система, кровоснабжение в месте перелома. Если мы с вами оцениваем условно только костную ткань, то она как раз не болит, а вот окружающие ткани, которые обеспечивают ее питание и функцию, они длительное время сохраняют вот эту правильную чувствительность. Если болит- значит, живо, значит идет процесс образования новых нервных окончаний.

Есть традиция – расписывать гипс. Вам встречались странные экземпляры?

Это хорошо, значит, человеку оказывают внимание. Мы эти картинки на гипсе фотографируем. В основном, детские рисунки. Дети спрашивают — пап, мам, чем вам помочь? И взрослые с гипсом говорят — нарисуй мне что-нибудь. это отдельная галерея. И еще у меня просьба ко всем — если вам все же наложили гипс, не надо под ним никакими чесалками ковырять. А то вот был один молодой человек, когда ему повязку снимали, он говорит Георгий Геннадьевич, а отдайте мне мой надфиль, который я туда уронил. Так у меня своя Кунсткамера есть. Это инородные тела, извлеченные из гипсовой повязки. Самый странный предмет — это игрушечная машинка.

Я хочу еще раз призвать всех относиться внимательнее к своему здоровью. И давайте начнем новый год без травм.