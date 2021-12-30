В больнице имени Середавина открыли первое в Самарской области паллиативное отделение

В открытии центра принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Фото: Александра БУДАЕВА

30 декабря в больнице имени Середавина в Самаре открылось первое в регионе паллитивное отделение. Оно предназначено для неизлечимо больных детей, которых в области на данный момент 225 человек.

С чего все началось

- Это стало возможным благодаря объединению усилий органов власти, гражданского общества и людей с добрым сердцем, но начальный импульс всему дала Ольга Юрьевна Шелест - человек удивительный, для которой нет чужих детей и чужой беды, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Паллиативные отделения есть всего в нескольких регионах России.

- Но для Самарской области этот проект уникален, - рассказал глава министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Ранее в нашей области паллиативная служба была представлена выздными службами, диспансеризацией.

Основаная задача отделения - лечение и диагностика в тот период, когда дети находятся тут, и медицинское сопровождение, когда они будут дома. Таким образом, пациенты с рождения и до 18 лет все время будут под наблюдением.

- Дети, которые попадают в больницу, извлекаются из привычной им среды, это дополнительный стресс, который может усугубить течение болезни. Поэтому мы поставили перед собой задачу оборудовать все таким образом, чтобы здесь и дети, и их родители могли чувствовать себя, как дома, - объяснил основатель благотворительного фонда ЕВИТА Владимир Аветисян.

Врачи больницы готовы работать с юными пациентами Фото: Александра БУДАЕВА

Как работает отделение

Коллектив паллиативного отделения формировался из сотрудников педиатрического отделения больницы им.Середавина. Во главе его встала врач-анестезилог-реаниматолог Елена Калинина.

- Здесь 7 палат, мы ориентированы на пребывание здесь детей в течение 21 дня, за это время им смогут оказать всю необходимую помощь специалисты разных отделений нашей больницы - рассказала глава паллиативного отделения больницы им.Середавина Елена Калинина.

Тут же есть 4 места в дневном стационаре, куда родители с детьми смогут приезжать на консультации или несложные медицинские манипуляции. В отделении оборудовали свой стоматологический кабинет со всем необходимым оборудованием, так как проблемы с зубами часто встречаются у тяжело больных детей. Здесь же с родителями будет работать свой психолог. А врачи готовы научить молодых мам всему необходимому, чтобы они не боялись многочисленных приспособлений и аппаратов, которые спасают жизни их малышам. На все вопросы уже после выписки они смогут получить ответы в отдельном колл-центре.

В учреждении все должно радовать детей Фото: Александра БУДАЕВА

Как это выглядит

Палаты здесь называются домиками, каждую индивидуально оформляли художники-волонтеры. В них установлены удобные кровати, раковины, кондиционеры, микроволновки и чайники.

- Мы постоянно были на связи с мамами и постарались учесть все нюансы, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. - Ночник позволяет ночью не включать верхний свет, если вдруг ребенка нужно перевернуть на бочок, также мы повесили блэкаут - эти шторы дадут ребенку спокойно спать днем, потому что, увы, порой паллиативные дети ночами не спят.

Оборудовать отделение сантехникой, мебелью и техникой ЕВИТе помогали благотворители - их имена отражены в названиях палат и на общей картине на входе в паллиативное отделение.

- Паллиативная детская помощь – очень сложное направление медицины, настолько же важное, насколько и благородное, - рассказал генеральный директор ”Инвитро-Приволжье” Андрей Логвин, его компания увековечила себя в “Домике космонавта” - одной из палат паллиативного отделения. - Люди, посвятившие себя паллиативной помощи, вызывают гордость и восхищение. Такие проекты рождаются общими усилиями, и мы рады участвовать в одном из них. Надеемся, что они сплотят как можно больше людей, компаний и общественников.