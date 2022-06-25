Шашлык хорошо, газировка плохо: самарский диетолог рассказала, как питаться летом

Главный внештатный диетолог Минздрава региона рассказала, что стоит и чего не стоит есть летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето – пора отпусков, жаркой погоды, мороженого, поездок на дачу, шашлыков, пляжной кукурузы и прочих прелестей. К тому же, именно летом – 7 июня – отмечался Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Конечно, безопасным питание должно быть всегда, но летом следить за этим особенно важно – именно летом появляются десятки точек по продаже кваса, хот-догов, черешни и клубники и прочим.

Журналисты «Комсомольской Правды – Самара» решили выяснить, сколько можно съесть мороженого, есть ли польза от горячей кукурузы на пляже и чем же все-таки лучше утолять жажду. Об этом они спросили у главного внештатного диетолога Министерства здравоохранения Самарской области Ольги Сазоновой.

Любите ли вы лето, и с какими проблемами в это время года к вам обращаются?

- Я, как и все, люблю лето, потому что это период отпусков. Но, конечно, к лету нужно относиться аккуратно, потому что от того, с какой энергией и каким комплексом и запасом витаминов мы проживем лето, зависит возникновение у нас каких-то проблем в виде ОРЗ, ОРВИ летом. Поэтому нужно постараться прожить лето без вреда для здоровья. Для этого есть определенные принципы, к которым необходимо прислушиваться.

Есть люди, которые утверждают, что могут есть все что хотят и в любых количествах. Якобы организм сам знает, что ему нужно. Существуют ли такие люди, или они все-таки копят какие-то негативные реакции организма и это, в последствии, даст о себе знать?

- Конечно, такие люди существуют. Но до определенного возраста. Им повезло с метаболизмом. Однако, с возрастом несбалансированное хаотичное питание может приводить к разнообразным негативным последствиям. И это все собирается как ком, который в 30 лет может дать обострение на желудочно-кишечный тракт. Организм не всегда хочет то, что ему нужно. Некоторые патогенные или условно-патогенные микроорганизмы в нашем теле могут запрашивать вкусняшки именно для себя. Тем самым их количество становится больше и больше, но это не приводит к хорошим результатам.

В последние несколько лет безумно популярна тенденция «Похудеть к лету», но часто бывает так, что обещания, данные себе, не выполняются. Что делать тем, кто не успел похудеть к лету и хочет хотя бы какой-то кусочек пляжного сезона в хорошей форме?

- На самом деле, не надо делать каких-то резких движений, потому что кроме вреда голодовка или чрезмерные физические нагрузки не принесут. Полюбите себя таким или такой, какой видите в зеркале. Лучше стараться даже летом придерживаться полезных правильных привычек в питании, больше ходите пешком – этого будет достаточно.

Летом появляются в большом количестве фуд-траки. И, гуляя, люди то тут, то там что-то перекусывают. Можно ли так питаться и в каких количествах?

- Летом у нас снижается аппетит, потому что жарко и кровь идет на периферию, отливая от желудочно-кишечного тракта. Снижается кислотность, выделяется меньше ферментов поджелудочной железой. Поэтому здесь надо прислушиваться к организму – не хочешь есть, значит не надо.

Нужно ли корректировать питание в летнее время?

- Акцент нужно делать на легкой пище – салаты, овощи. Если свежие овощи вами не усваиваются – можно их слегка потушить. Но ничего страшного в перекусах на набережной нет – главное, чтобы это не стало ежедневной привычкой. Раз в неделю можно себя и побаловать. Важно обращать внимание на качество продуктов, которые вы покупаете. Если вы берете их в несанкционированном месте – надо быть предельно аккуратным. Особенно в летнее время, когда микроорганизмы на продуктах активно размножаются, и от их количества зависит, будет ли отравление или нет.

По мнению специалистов, важно есть сезонные овощи, которые растут в вашем регионе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

То есть лучше не рисковать и кукурузу у бабушки на пляже не покупать?

- Кукуруза продукт более спокойный и не скоропортящийся. Тем более она еще и вареная. Но нужно присмотреться на внешний вид бабули, какими руками она вам ее отдает, с салфеткой или без.

В жару человек всегда стремится купить что-то похолоднее. Насколько холодное питье является вредным?

- В любое время года лучше усваивается негазированная вода чуть выше комнатной температуры. Летом важно охлаждать себя не изнутри, а снаружи. После холодной воды на утро горло может вам припомнить это. Для организма конфликт температур внутри и снаружи может быть чреват. А охлаждение снаружи может даже помочь восстановить аппетит – например, помыть холодной водой руки до локтей.

Есть традиционное летнее блюдо, вокруг которого много мифов и споров – окрошка. Что вы можете об этом сказать с диетической точки зрения?

- Можно все и можно все в меру. Ничего плохого с диетической точки зрения про окрошку я сказать не могу, особенно если окрошка сделана дома, своими руками. И не важно, на чем она – на квасе, на кефире, на айране. Единственное – важно, чтобы она была не очень холодной.

При выборе продуктов важно обращать внимание на место торговли и чистоплотность продавца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расскажите свой фирменный рецепт окрошки.

- Я не могу назвать его фирменным, он вполне обычный. Трем редиску, трем огурцы, мясо режем кубиками, каждый заправляет чем хочет. Только майонез у нас дома – табу. Мы его не покупаем уже много лет.

А что не так с майонезом?

- Ничего такого, если вы делаете его сами. А в покупном много консервантов. И он не только летом, но и круглый год негативно сказывается на здоровье. Немножко, конечно, можно – под Новый год в оливье. Совсем исключать его из своего рациона не обязательно. Но без фанатизма.

Летом мы часто гуляем, особенно с детьми. И в парках развлечений дети любят сладкую вату. Насколько она вредна для зубов или пищеварения?

- По факту, это такая же столовая ложка сахара. Только ложка сахара не такая красивая и «вкусная», как вата. Вред на организм сахарная вата оказывает такой же, как и обычный сахар – вызывает воспаление, аллергии. А если это ребенок до 11-14 лет, то у него обмен веществ еще даже не сформировался, поэтому влияние может быть колоссальным. Не нужно в один день кормить сахарной ватой, клубникой, черешней – лучше в разные дни. И по чуть-чуть, потому что даже если вкусность одна, но ее ребенок съел килограмм – в дальнейшем могут из-за этого возникнуть аллергии пищевые, в том числе не только на съеденное.

Что же стоит есть летом, чтобы и организм насытился и человек не поправился?

- Вопрос, конечно, не только в питании – тут все идет в комплексе. Во-первых, когда начинается жара, то охлаждать себя надо снаружи, в самый солнцепек не выходить на солнце, особенно на пляж. Физическую активность в дневное время лучше исключить или уменьшить, чтобы беречь свою сердечно-сосудистую систему. Пить лучше несладкие напитки, минеральную воду негазированную. В плане еды – должна быть легкое питание. На сезонные овощи и фрукты лучше налегать, когда они появляются именно у нас, а не привезенные.

Правда ли, что лучше есть те овощи и фрукты, которые растут в том регионе, в котором человек живет?

- Да, это так. Дело в том, что во время хранения и перевозки продуктов теряется весь тот состав, ради которого мы те или иные продукты едим. Например, замороженные ягоды лучше есть, если их заморозили именно в сезон, когда они доспевшие, созревшие и с максимальным количеством витаминов.

Благодаря способу приготовления, шашлык становится практически диетическим блюдом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одно из самых популярных блюд, начиная с майских праздников и заканчивая октябрем – шашлык. Что про это блюдо говорят диетологи?

- К шашлыку я отношусь замечательно – и как диетолог, и как человек. Шашлык хорош своим методом приготовления – мы жарим его без масла, на свежем воздухе. Если еще вы и угли не покупаете, а сами собрали дрова – будет еще лучше. Весь жир, который есть в мясе, стекает, поэтому получается практически диетический продукт. Но к шашлыку нужны овощи, потому что в них есть кофакторы, которые помогают нам усвоить жиры, белки, углеводы. Это помогает желчному пузырю, поджелудочной, желудку.

Есть ли рецепт того, как сделать шашлык с максимальной от него пользой?

- Нужно исключать гарниры в виде круп. Мариновать мясо лучше так, чтобы потом не использовать соусы. Мариновать вообще лучше мясо в любое время года – не важно, будете ли вы его тушить, запекать или жарить, потому что это помогает расщепить белок мяса. Если мясо будет подготовленное, то нашему желудочно-кишечному тракту будет проще переварить его.

Многие люди, которые отказываются от мяса, говорят, что лучше переносят летнюю жару. Есть ли научное подтверждение этим словам?

- Вегетарианцы вообще все легче переносят. Их организм работает по-другому. Единственный вопрос – такие люди должны следить за своим состоянием кровью, за насыщаемостью. У вегетарианцев могут падать белок, железо, ферритин, гемоглобин. В рационе вегетарианцев должно быть разнообразие, какие-то бобовые, растительный белок. Иначе человек может уйти в дефицит и долго потом восстанавливается после этого.

Некоторых детей летом отправляют в деревню к бабушкам и дедушкам. Что вы можете сказать о деревенских продуктах?

- Городской житель, приезжая в деревню и начиная употреблять деревенские продукты, может первые два-три дня столкнуться с несварением в желудочно-кишечном тракте. Например, молоко более жирное из-под коровы, чем в магазине. Важно еще и смотреть на корову, у которой берут молоко.