"Мы не знали, что с ней, и увидимся ли еще": жительнице Запорожья помогли отыскать потерявшуюся дочку

Анна не могла поверить, что наконец-то нашла Дашу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в аэропорту Курумоч Ольга Рекун нервничает в ожидании рейса. Совсем скоро она должна снова увидеть старшую дочку, с которой не виделась уже больше месяца и даже ничего не знала о ее судьбе. Она приехала с дочками в Жигулевск из Бердянска в Запорожской области примерно месяц назад. Самарскую область они выбрали, потому что отсюда супруг Ольги. Сама женщина ни разу здесь не была, но когда на родине жить стало опасно, супруги решили переехать в Россию – поближе к родственникам мужа.

За помощью обратилась к следователям

В Жигулевск Ольга приехала с двумя маленькими дочками - Софией и Аней. Старшая дочь, 17-летняя Дарья, осталась в Бердянске. Даша осталась, потому что не для всех хватило мест, когда уезжали. Плюс она училась в колледже и планировала его закончить. Но ситуация стала ухудшаться, об учебе не шло и речи. А потом между мамой и дочкой и вовсе прервалась связь.

- Связи с дочерью не было долго, сидишь и ждешь, и ни звонков - ничего! Конечно, в голову лезут плохие мысли, - рассказывает Ольга.

Анна с нетерпением ждала приземления самолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фактически, Даша осталась там без связи и средств существования. –

- Поэтому мне пришлось обратиться за помощью, чтобы ее оттуда вывезти, - говорит Ольга.

Как рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Самарской области Павел Докучаев, в ходе личного приема обратилась женщина из Бердянска и попросила помочь ее дочери добраться до Самарской области.

- Наши коллеги в других регионах остались неравнодушны, данным вопросом занимались трое суток. Ситуация оказалась непростой, связи с девочкой не было, она выходила на связь не со своего телефона, где могла, просила помощи и сообщала, где находится, - сказал Докучаев.

Долгое ожидание, слезы при встрече

Как оказалось, путь в Самарскую область у Дарьи был очень непростой. В южной части России действует запрет на полеты, купить билет на автобус тоже проблематично. Даше приходилось добираться до Крыма на попутках.

Когда ее искали, узнали, что она ехала на машине, которая перевозила зерно. В итоге останавливали все машины с зерном в попытке найти девушку. Как отмечают следователи, было очень тяжело найти ее без документов. В итоге удалось установить, что она перебиралась через Крым, села в автобус и следовала в Махачкалу. С автобуса ее встретили, и уже из Махачкалы отправили на самолете в Самару.

Примечательно, что девушка летела на самолете впервые в жизни. «Представляю, какой это для нее еще дополнительный стресс», - говорила в ожидании дочки ее мама.

Анна и Даша были рады встрече Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда борт прибыл в Самару, Ольга с нетерпением высматривала дочку среди пассажиров. Когда долгожданная встреча, наконец, состоялась, мама с дочкой долго обнимались в слезах, не скрывая эмоций. Еще в ожидании Ольга заметно нервничала, предвкушая скорую встречу с дочкой, с которой совсем недавно не было никакой связи.

Семья наконец-то воссоединилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Младшие сестры тоже обнимались с Дашей, а потом все вместе, взявшись за руки, пошли к машине, которая отвезет их домой, в Жигулевск. Пока семья намерена оставаться там.

Павел Докучаев встречал Дашу с цветами, а Ольга благодарила всех, кто помогал искать ее дочь:

«Хочу сказать большое спасибо всем! Очень оперативно сработали! Огромное человеческое спасибо, от души! Надеюсь, теперь у нас будет все хорошо!»