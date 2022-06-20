Брат-сюрприз, ностальгия и песня, которую не пели 20 лет: чем удивил концерт "Руки Вверх" в Самаре

Сергей Жуков удивил Самару ярким шоу. Фото: Юра Сахар

Выходные в Самаре прошли под знаком "Руки Вверх". Выступление на стадионе "Солидарность Арена", которое Сергей Жуков планировал два последних года, неожиданно сорвалось. Концерт перенесли во Дворец Спорта, разделили на две части, чтобы удовлетворить всех желающих. И шоу началось. Два дня Сергей Жуков зажигал и удивлял самарцев - и в первый, и во второй день накал шоу не снижался. Было все: песни-легенды, яркие новинки, шары под крышей и слезы на глазах зрителей, переживших возвращение в самые трогательные моменты своей жизни.

Зал на концерте был полон Фото: Анастасия МЫШКИНА

Посетители начали собираться перед Дворцом Спорта еще за пару часов до начала концерта. У многих были тематические футболки. Постарались и повзрослевшие поклонницы - они как будто вернулись на 10-20-30 лет назад, накрасили губы, надели яркие наряды.

- Мы купили билеты еще в 2020 году, не представляете как ждали! Это же молодость, понимаете, воспоминания. Мы каждый раз на концерты ходим "Руки Вверх", и всегда пляшем до упада, - улыбается самарчанка Юлия. А вот Ирина приехала на концерт с подругами из Тольятти. Ей билет подарили на день рождения год назад. И наконец-то настал волшебный час.

Руки зрителей постоянно взлетали вверх Фото: Анастасия МЫШКИНА

Среди зрителей было и много детей, и взрослые мужчины с мальчишески блестящими глазами. И все они в едином порыве вскинули руки вверх, как только на сцене со спецэффектами появился Сергей Жуков.

- Мы с вами сейчас отправимся в путешествие. И знаете куда? В ваше детство! - пообещал он.

Любимого исполнителя встречали с позитивными эмоциями Фото: Анастасия МЫШКИНА

И в самом деле для своих поклонников Сергей Жуков построил настоящую машину времени. Песни "Крошка Моя", "Атаман", "Здравствуй, это я", "Ну где же вы, девчонки" переносили всех в счастливое время. Кто-то вспоминал первый поцелуй первый медляк, свадебный танец, признание в любви. Сам Жуков признался: мол, секрет музыки прост, главное - что все песни о чем-то простом и важном для каждого, о чем-то личном.

На танцполе не было свободных мест Фото: Анастасия МЫШКИНА

Ностальгировала не только публика, но и сам музыкант. Он вспомнил, как в 1995 году именно здесь, в Самаре и начинались "Руки Вверх". Песня "Студент", которая и родилась в нашем городе, стала популярной. И сейчас ее пел весь зал наизусть, заглушая даже самого певца.

- В Самаре у меня множество приятных воспоминаний, много друзей. Вам очень везет, в каком красивом месте вы живете. Завидую вам, - поделился Жуков. И рассказал, как провел время в промежутке между концертами: он отправился на рыбалку.

Руки зрителей постоянно взлетали вверх Фото: Анастасия МЫШКИНА

Сюрпризом для публики стало выступление брата певца Михаила Жукова, который исполнил несколько песен и сорвал аплодисменты. А еще - исполнение песни "Некрасивая" после 20-летнего перерыва.

- Давно мы эту песню не пели, а вот сейчас решил я вернуть ее на сцену. Просто захотел сказать - не переживайте, все будет хорошо, все может измениться, - анонсировал песню музыкант.

Артист много общался с залом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился концерт грандиозным исполнением песни "18 мне уже", во время которой на зрителей сверху полетели красные шары. Так, перекидываясь ими, публика и плясала до самого финала.

- Я считаю Самару родной, мне всегда приятно тут выступать. Спасибо за ваши эмоции и за ваше счастье! - прокричал Сергей Жуков.

Ну а зрители расходились еще долго: помолодевшие за три часа снова девчонки и мальчишки плясали прямо на улицах, включали песни в машинах и радовались этому возвращению в свою молодость, которое им так неожиданно подарили.