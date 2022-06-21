Схватил за голову и потащил: в Самарской области страшный мужчина устроил ночную охоту на девушек

Действия злодея попали на видео Фото: скриншот

В Жигулевске в ночь на 21 июня было тревожно. Там неадекватный мужчина приставал к местным жительницам. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Неравнодушные люди помогли остановить опасного человека.

Первое нападение совершено у дома на улице Вокзальной примерно в 22:30 20 июня. Девушка просто сидела на лавочке, когда неизвестный набросился на нее со спины. Он схватил свою жертву за голову и куда-то потащил - это отчетливо зафиксировали камеры наружного наблюдения.

- Слава богу, ей удалось отбиться. Непонятно, что он от нее хотел и чем бы дело закончилось, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» родственница пострадавшей Наталья Иванова (личные данные изменены).

Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию. Злодей в это время двинулся дальше. Где-то через полчаса он снова заявил о себе.

- Уже на улице Морквашинской примерно в 23:00 он напал на еще одну девушку. Приставал к ней с непристойными предложениями, хватал. Повезло, что мимо проходящие парни ее защитили, - добавляет наша собеседница.

На место вызвали стражей порядка. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие в течение нескольких минут.

- Им оказался 40-летний житель Тольятти Евгений П.. Он имел явные признаки алкогольного опьянения - резкий запах изо рта, невнятная речь, плохая ориентация на местности, - отмечает источник знакомый с ситуацией.

Евгения доставили в городской отдел МВД. Там на него составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Сам он в свою очередь уверял, что никого не трогал.

Потерпевшие опознали обидчика и дали свои показания. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Не исключено, что дебоширу может грозить и уголовная ответственность.

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