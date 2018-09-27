2018-09-27T12:51:18+03:00
Общество

Потоп в ТЦ «Аврора» в Самаре: вода заливает второй и первый этажи

Из-за прорыва коммуникаций в торговом центре начался «водный апокалипсис»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вода затопила второй этаж торгового центраВода затопила второй этаж торгового центраФото: Скриншот с видео
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Днем в четверг, 27 сентября, в торгово-развлекательном комплексе «Аврора Молл», который находится на улице Аэродромной в Самаре, произошла коммунальная авария. Из-за прорыва коммуникаций затопило второй этаж в районе ирландского бара Pub47. Очевидцы опубликовали видео происшествия в сети.

Судя по ролику, вода полностью залила пол на втором этаже и уже начала просачиваться на первый. Площадку перед выходом из ТЦ пришлось заставить ведрами. Некоторым торговым точкам тоже не повезло – вода с потолка стекает прямо на их прилавки и оборудование. В настоящее время сотрудники ТЦ пытаются найти место утечки, перекрыть воду и спасти арендаторов от потопа.

Потоп в торговом центре.В ТЦ "Аврора" в Самаре прорвало коммуникации, произошел потоп.

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