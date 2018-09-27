Потоп в ТЦ «Аврора» в Самаре: вода заливает второй и первый этажи

27 Сент. 12:48 2018-09-27T12:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг, 27 сентября, в торгово-развлекательном комплексе «Аврора Молл», который находится на улице Аэродромной в Самаре, произошла коммунальная авария. Из-за прорыва коммуникаций затопило второй этаж в районе ирландского бара Pub47. Очевидцы опубликовали видео происшествия в сети.

Судя по ролику, вода полностью залила пол на втором этаже и уже начала просачиваться на первый. Площадку перед выходом из ТЦ пришлось заставить ведрами. Некоторым торговым точкам тоже не повезло – вода с потолка стекает прямо на их прилавки и оборудование. В настоящее время сотрудники ТЦ пытаются найти место утечки, перекрыть воду и спасти арендаторов от потопа.