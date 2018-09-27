На Мехзаводе собираются построить производственный корпус и склады

27 Сент. 14:19 2018-09-27T14:19:37+03:00

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В Красноглинском районе Самары грядут большие перемены. В районе 10 квартала поселка Мехзавод, где сейчас располагаются гаражи и автомобильные стоянки, планируется построить производственный комплекс.

- На этом участке предполагается построить одноэтажный производственный корпус (1,45 тысяч кв.м), два складских одноэтажных здания (по 1,2 тысяч кв.м каждое) и двухэтажный административно-бытовой корпус (700 кв.м). Также на этой территории запланированы проезды и дневные стоянки для автомобилей работников предприятия и его клиентов, - рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко.

Сейчас документацию по планировке территории, которую подготовило ООО «КуйбышевГидроПроект», выставили на публичные слушания. Ознакомиться с проектом можно будет до 6 октября в администрации Красноглинского района (улица Сергея Лазо, 11) с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Внести свои предложения и замечания в проект местные жители смогут до 23 октября - в этот день в 16:00 в доме культуры «Чайка» состоятся публичные слушания.