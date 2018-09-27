В Самаре дети и подростки стали чаще попадать в ДТП

27 Сент. 15:55 2018-09-27T15:55:37+03:00

Начальник Госавтоинспекции Самары Андрей Карпочев рассказал о "детских" ДТП в этом году Фото: Альберт ДЗЕНЬ

К счастью, в этом году на городских дорогах не погиб ни один ребенок

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В Самаре несовершеннолетние стали чаще попадать в ДТП. Об этом в пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" рассказал начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.

По его словам, за восемь месяцев этого года на территории города произошло 105 дорожных аварий с участием детей и подростков. Это на 29% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

В 34 случаях дети стали заложниками ситуации, будучи пассажирами транспортных средств. Это количество тоже превысило уровень прошлого года.

58 детей попали в аварии в качестве пешеходов. 28 таких ДТП из 57-ми произошли в границах пешеходных переходов. Основная часть из них оказалась не оснащена светофорами.

Также в этом году в 13 случаях пострадали дети-велосипедисты. В общей сложности с начала 2018 года различные травмы на дорогах получили 110 несовершеннолетних.

- К счастью удалось избежать ДТП, где бы у нас погибли дети, - отметил Андрей Карпочев. - Хотелось бы отметить и снижение тяжести последствий аварий. Мы проводили анализ состояния детей, которые попадали в ДТП. В основном это незначительные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы, в ряде случаев закрытые переломы. Тем не менее, это не снимает никакой ответственности ни с нас, ни с министерства образования, ни с родителей. Эту проблему надо решать именно комплексно.