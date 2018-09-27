В Самаре бензовоз задними колесами «запрыгнул» на Mitsubishi
Днем в четверг, 27 сентября, в Самаре на пересечении улиц XXII Партсъезда и Красных Коммунаров произошло необычное ДТП. Там бензовоз при повороте «запрыгнул» на Mitsubishi ASX. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам свидетелей ДТП, на иномарку взгромоздились и повисли в воздухе задние колеса большегруза. Легковушка от такого «соседства» немного просела и «потеряла» левую фару.
Отметим, что большегрузу в этот день не повезло дважды. Пока водители иномарки и КамАЗа отходили от случившегося, в бензовоз врезался другой грузовик, который пытался его объехать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Бензовоз еще и задел объезжающий грузовикФото: vk.com