В Самарской области КамАЗ «раскатал» такси: погиб человек

27 Сент. 17:07 2018-09-27T17:07:04+03:00

В результате ДТП легковушка превратилась в груду металла

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В четверг, 27 сентября, около 13:55 на 40 км трассы «Урал – Муханово» в Кинельском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель такси марки «Рено» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что иномарка буквально превратилась в груду металла.

В результате случившегося водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Также в ДТП пострадал водитель КамАЗа.

В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.