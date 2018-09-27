В Самарской области КамАЗ «раскатал» такси: погиб человек
В четверг, 27 сентября, около 13:55 на 40 км трассы «Урал – Муханово» в Кинельском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель такси марки «Рено» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что иномарка буквально превратилась в груду металла.
В результате случившегося водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Также в ДТП пострадал водитель КамАЗа.
В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.