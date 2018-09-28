Самарцы возмущены возможным повышением цен на проезд в маршрутках

28 Сент. 09:03 2018-09-28T09:04:21+03:00

Сегодня утром такие объявления появились в маршрутках № 206 Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В коммерческих автобусах появились объявления об изменении тарифов на проезд

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От пассажиров самарских маршруток стали приходить тревожные вести. Сегодня утром, 28 сентября, в коммерческих автобусах появились объявления о грядущем повышении стоимости проезда.

Сообщение, подписанное некой администрацией, гласит следующее: «Уважаемые пассажиры! Доводим до вашего сведения, что с 8 октября 2018 года стоимость проезда в городском коммерческом транспорте будет составлять 30 рублей».

Как сообщили «Комсомольской правде – Самара» горожане, подобные объявления повесили в маршрутках № 206. Водители подтвердили информацию о повышении тарифов. Данная новость закономерно вызвала волну недовольства среди самарцев. Ведь власти неоднократно говорили, что в этом году никакого увеличения стоимости проезда не будет.

- Жесть. Когда у нас так зарплаты будут расти, как взлетают цены на проезд, товары и услуги?! – возмущаются жители Самары.

Горожане переживают, что подобные изменения могут затронуть и муниципальные, и пригородные маршруты.