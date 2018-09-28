В Самаре на берегу реки местные жители нашли труп лысой девушки

28 Сент. 11:03 2018-09-28T11:03:52+03:00

Последний раз 22-летнюю Екатерину С. видели возле церкви в Куйбышевском районе города

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Днем 26 сентября, в минувшую среду, у берега реки Татьянка около улицы Караванной был обнаружен труп человека. Личность установлена - 22-летняя местная жительница Екатерина С.

- Труп местные жители нашли примерно в 12-40. Признаков насильственной смерти на побритой наголо девушке не зафиксировали. Днем раньше она была объявлена полицией в розыск как без вести пропавшая, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Как стало известно, исчезла Екатерина еще 21 числа. Последний раз ее видели возле церкви на улице Белорусской. Именно оттуда она ушла в неизвестном направлении.

Самарчанка состояла на учете в наркологическом диспансере. Причины её смерти сейчас устанавливают эксперты. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.